Гостиная представляет собой зону приема гостей, а также зону отдыха. Пол гостиной - ламинат светло бежевого цвета. Потолок гостиной - штукатурка под матовую покраску белого цвета. Отделка стен гостиной выполняется обоями под покраску. Также интересными вставками на стенах является облицовочный камень.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.