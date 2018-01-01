Уют и комфорт традиционного оформления интерьера с использованием современных материалов и новаторских решений — всё это характерно для стиля контемпорари. Этот стиль предоставляет свободу в выборе мебели, аксессуаров, цветового решения и других составляющих дизайнерского искусства, в нём практически нет никаких ограничений и запретов.

Современный человек, уставая от окружающей суеты, стремится создать для себя простое, удобное пристанище, в котором будет приятно отдохнуть. Этот стиль сочетает в себе современные технологии, упрощающие жизнь. Его линии пропорциональны, но при этом могут напоминать классические или этнические мотивы. Трансформация элементов позволяет использовать их с различной целью. Взаимозаменяемость предметов дает возможность вписывать новые формы в уже существующую систему. Практичность и элегантность стиля подкупают многих.

Квартира в стиле контемпорари подойдет людям, которые любят просторные помещения, ценят комфорт и функциональность, а также следуют современным тенденциям в дизайне интерьера.