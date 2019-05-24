9 самых уютных интерьеров в средиземноморском стиле: выбор ReRooms

ReRooms отобрал девять красивых интерьеров в средиземноморском стиле, которые поразят вас своим южным обаянием и легкостью.

Средиземноморский стиль любят за простоту, воздушность и лаконичность. Такой интерьер часто встречается на южных побережьях европейских стран, где он и зародился. В средиземноморском интерьере комфорт сочетается с функциональностью, краски морского побережья создают размеренную атмосферу, при этом отсутствуют даже намеки на роскошь и вычурность.

ReRooms рассказывает об основных особенностях средиземноморского стиля в интерьере.

Особенности классического средиземноморского интерьера

Теплые светлые, морские, земные оттенки. Предпочтительно использование натуральных и экологичных материалов: керамика, дерево, хлопок, камень, кованое железо, стекло. Матовые поверхности. Высокие потолки, просторные помещения. Функциональность, незатейливость аксессуаров и декораций. Отделка мозаикой из колотой керамической или стеклянной плитки. Большой стол в обеденной зоне (деревянный или со столешницей из натурального камня).

Кроме того, существует несколько направлений средиземноморского стиля. Так, греческий отличается бело-голубой цветовой гаммой интерьера, итальянский отличает сдержанность и нейтральность оттенков, грубоватость форм и роскошная мебель. А если вам импонируют яркие краски — ориентируйтесь на испанские интерьеры, в которых могут присутствовать яркие цвета, вроде красного или желтого, яркие орнаменты, массивная мебель из дерева.

А теперь предлагаем рассмотреть девять интерьеров, которые ярко демонстрируют особенности средиземноморского стиля.

Дизайн-проект трешки в Москве с детской

Дизайнеры ReRooms получили заказ на выполнение дизайн-проекта трехкомнатной квартиры в Москве в средиземноморском стиле. Особые пожелания заказчика касались детской комнаты: в семье двое детей школьного возраста, и необходимо было создать комфортные условия для их досуга и обучения.

Эксперты решили взять за основу бело-синюю гамму с доминирующим белым и бирюзовыми, с серыми акцентами. В этой квартире гостиная объединена с кухней, что в средиземноморском стиле встречается часто. Поэтому эти зоны оформлены в одинаковой цветовой гамме, исключением стал кухонный фартук, отделанный светло-голубой плиткой. Обратите внимание, что стеллажи и мебель выполнены из натурального дерева — в тон ламинату на полу. Явные отсылки к средиземноморскому стилю имеют шторы, добавляющие интерьеру красок.

Фото: rerooms.ru

Для детской выбрана более нейтральная цветовая гамма — в интерьере преобладают светло-серые оттенки. Мебель тоже деревянная. Яркости и выразительности интерьеру добавляет напольный коврик в разноцветную полоску — традиционное для средиземноморского стиля решение.

Фото: rerooms.ru

А спальня получила нежно-бирюзовую цветовую гамму — этот же оттенок нашел отражение в текстиле. Обратите внимание на стену у изголовья кровати: ее украшает абстрактный принт с несложной геометрией и плавными линиями.

Фото: rerooms.ru

Санузел в квартире совмещен. В интерьере доминирует белоснежная плитка, акценты расставлены при помощи черно-белой плитки. Яркой деталью служит изображение парусника, рассекающего волны.

Фото: rerooms.ru

Частный дом со смелым интерьером в Вудстоке

А этот частный дом площадью 241 метр находится в небольшом городке Вудсток в штате Нью-Йорк. Владельцы дома рассказали нашим коллегам из издания Apartment Therapy, что оформляли интерьер самостоятельно в течение нескольких лет. В итоге получилась средиземноморская эклектика: по-испански яркие интерьеры, по-итальянски роскошная мебель и, конечно, не обошлось без греческой воздушности и легкости. Обратите внимание на массивные декоративные балки под потолком — в средиземноморских интерьерах они встречаются часто.

Яркая трешка в Москве с тематическими принтами во всю стену

Снова собственный дизайн-проект ReRooms, снова средиземноморский стиль. В цветовой гамме интерьеров этой квартиры переплелись ослепительно белый, синий и бежево-песочный цвета. А для расстановки ярких акцентов дизайнеры применили яркий фиолетовый и цвет фуксии.

В кухне доминирует синий цвет, акцентная стена и фартук отделаны плиткой под белый кирпич, что характерно для этого интерьерного направления. Обратите внимание на столешницу на кухонном гарнитуре: она имитирует мрамор. Подчеркивают общую стилистику интерьера яркие черно-белые шторы с незамысловатым узором.

Фото: rerooms.ru

В этой квартире есть очень уютная, по-средиземноморски теплая детская. Она оформлена в бежево-песочных тонах с анималистичным изображением во всю акцентную стену. Освежают цветовую гамму живые растения, которые очень желательны в таких интерьерах.

Фото: rerooms.ru

В родительской спальне доминирует белый цвет. Посмотрите на этот невероятно яркий и сочный принт на стене у изголовья кровати!

Фото: rerooms.ru

Что касается ванной и санузла, они оформлены в современном стиле, но при этом сохраняют средиземноморскую теплую цветовую гамму.

А эта квартира площадью 50 метров находится на родине средиземноморского стиля — в испанской Барселоне. Традиционных ярких испанских мотивов в ней нет: помещения оформлены в белых тонах, чтобы визуально увеличить пространство, а стилистическое направление подчеркивают декорации в виде водорослей и комнатных растений необычной формы.

Фишкой квартиры можно назвать лоджию, утопающую в красных цветах, — это тоже яркая особенность направления. В российской квартире из-за особенностей климата повторить в полной мере эту идею не удастся, зато можно подумать о лоджии с зимним садом.

Крошечный домик на берегу Средиземного моря в Испании

Яркий пример средиземноморской простоты — этот домик площадью чуть более 60 метров в испанской Валенсии. В этом интерьере торжествует минимализм и светлая цветовая гамма, но при этом прослеживается и интересующий нас стиль: обратите внимание на плетеную мебель, обилие живых растений и «солнечные» акценты в гостиной и спальне. Полы в помещениях отделаны керамической плиткой под древесину, а стены украшены при помощи ярких текстильных панно и абстрактных изображений.

В интерьере есть и традиционные морские атрибуты: декорации из канатов и пляжная галька. Изголовье кровати в спальне украшено керамическими фигурками чаек.

6. Средиземноморская легкость в московской двушке

Снова собственный проект ReRooms: дизайн двухкомнатной квартиры в московском жилом комплексе «Аалто». При создании этого дизайн-проекта наши дизайнеры также отказались от вычурных аксессуаров и экстравагантного декора, сконцентрировавшись на легкости в интерьере.

В квартире есть кухня-столовая с выходом на балкон, сам балкон имеет стеклянный фасад. В спальне и гостиной тоже большие окна, благодаря чему квартира выглядит очень светлой и уютной.

Фото: rerooms.ru

Стены в спальне отделаны нежно-голубыми обоями с принтом в виде широкой полоски — это позволяет визуально поднять потолок.

Гостиная оформлена в серо-бирюзовой цветовой гамме. Центральными элементами интерьера стали черно-белый ковер с этническим узором и экзотический напольный светильник.

Фото: rerooms.ru

Просторный двухэтажный семейный дом в бело-розовой гамме

Этот дом площадью почти 470 метров расположен в Лос-Анджелесе и принадлежит семье, которой также импонирует средиземноморский стиль. В интерьере выдержаны все особенности направления: светлые стены, массивная деревянная мебель, пол из натурального дерева, плетеные аксессуары, отсутствие вычурных элементов и традиционные декоративные балки на потолке.

Правда, интерьер имеет отсылки к стилям прованс и кантри. Обратите внимание на винтажные зеркала в массивной деревянной оправе и настенный декор в виде инсталляции из соломенных шляп.

Московская однушка в цветах морского пейзажа

И еще один проект от дизайнеров ReRooms: на этот раз однушка площадью 43 метра в Москве. Интерьер оформлен в бело-синей гамме, а стилистическое направление подчеркнуто яркими деталями морской тематики.

Со входа в квартиру взгляду открывается белоснежная кухня-столовая. Цвета интерьеру добавляет яркая синяя занавеска на окне, выходящем на балкон, и паркет из натурального дерева. Обратите внимание на интересные дизайнерские решения:

в качестве напольного покрытия в зоне с кухонным гарнитуром использована керамическая плитка с орнаментом в средиземноморском стиле — она визуально отделяет рабочую зону от обеденной, ее гораздо проще очистить от загрязнений, которые неизбежны в процессе готовки;

центральная люстра выдержана в средиземноморском стиле и украшена канатами;

на потолке — деревянные балки;

для более явного разделения кухни и прихожей дизайнеры предложили использовать перегородку из деревянных брусков.

Ванная комната в нашем случае совмещена с санузлом, ее интерьер продолжает средиземноморскую тематику: бело-голубая цветовая гамма, картина и плитка с морским сюжетом, деревянная тумба под раковину. Красиво и не перегружено деталями.

Спальня-гостиная также выдержана в белоснежной гамме с синими акцентами. Обратите внимание на лаконичные решения с канатами.

Просторный домик с минималистичным интерьером

Снова Испания, снова минималистичная белая цветовая гамма. Площадь жилища — всего 50 метров, на которых уместились кухня, спальня и гостиная с огромным деревянным обеденным столом. Этот интерьер по-средиземноморски прост: стены во всех помещениях отделаны белоснежной штукатуркой, а в качестве напольного покрытия используется керамическая плитка.

Стиль подчеркнут обилием живых растений, которые можно обнаружить буквально везде: на книжных полках, на полу, на подоконниках и на журнальном столике. Уюта и романтичности этому дому придает состаренная древесина и высокие узкие окна.