9 самых уютных интерьеров в средиземноморском стиле: выбор ReRooms

ReRooms отобрал девять красивых интерьеров в средиземноморском стиле, которые поразят вас своим южным обаянием и легкостью.
- Особенности классического средиземноморского интерьера
- Дизайн-проект трешки в Москве с детской
- Частный дом со смелым интерьером в Вудстоке
- Яркая трешка в Москве с тематическими принтами во всю стену
- Фото: rerooms.ruСветлая квартира в белых тонах с «морскими» декорациями
- Крошечный домик на берегу Средиземного моря в Испании
- 6. Средиземноморская легкость в московской двушке
- Просторный двухэтажный семейный дом в бело-розовой гамме
- Московская однушка в цветах морского пейзажа
- Просторный домик с минималистичным интерьером
Средиземноморский стиль любят за простоту, воздушность и лаконичность. Такой интерьер часто встречается на южных побережьях европейских стран, где он и зародился. В средиземноморском интерьере комфорт сочетается с функциональностью, краски морского побережья создают размеренную атмосферу, при этом отсутствуют даже намеки на роскошь и вычурность.
ReRooms рассказывает об основных особенностях средиземноморского стиля в интерьере.
Особенности классического средиземноморского интерьера
Теплые светлые, морские, земные оттенки.
Предпочтительно использование натуральных и экологичных материалов: керамика, дерево, хлопок, камень, кованое железо, стекло.
Матовые поверхности.
Высокие потолки, просторные помещения.
Функциональность, незатейливость аксессуаров и декораций.
Отделка мозаикой из колотой керамической или стеклянной плитки.
Большой стол в обеденной зоне (деревянный или со столешницей из натурального камня).
Кроме того, существует несколько направлений средиземноморского стиля. Так, греческий отличается бело-голубой цветовой гаммой интерьера, итальянский отличает сдержанность и нейтральность оттенков, грубоватость форм и роскошная мебель. А если вам импонируют яркие краски — ориентируйтесь на испанские интерьеры, в которых могут присутствовать яркие цвета, вроде красного или желтого, яркие орнаменты, массивная мебель из дерева.
А теперь предлагаем рассмотреть девять интерьеров, которые ярко демонстрируют особенности средиземноморского стиля.
Дизайн-проект трешки в Москве с детской
Дизайнеры ReRooms получили заказ на выполнение дизайн-проекта трехкомнатной квартиры в Москве в средиземноморском стиле. Особые пожелания заказчика касались детской комнаты: в семье двое детей школьного возраста, и необходимо было создать комфортные условия для их досуга и обучения.
Эксперты решили взять за основу бело-синюю гамму с доминирующим белым и бирюзовыми, с серыми акцентами. В этой квартире гостиная объединена с кухней, что в средиземноморском стиле встречается часто. Поэтому эти зоны оформлены в одинаковой цветовой гамме, исключением стал кухонный фартук, отделанный светло-голубой плиткой. Обратите внимание, что стеллажи и мебель выполнены из натурального дерева — в тон ламинату на полу. Явные отсылки к средиземноморскому стилю имеют шторы, добавляющие интерьеру красок.
Для детской выбрана более нейтральная цветовая гамма — в интерьере преобладают светло-серые оттенки. Мебель тоже деревянная. Яркости и выразительности интерьеру добавляет напольный коврик в разноцветную полоску — традиционное для средиземноморского стиля решение.
А спальня получила нежно-бирюзовую цветовую гамму — этот же оттенок нашел отражение в текстиле. Обратите внимание на стену у изголовья кровати: ее украшает абстрактный принт с несложной геометрией и плавными линиями.
Санузел в квартире совмещен. В интерьере доминирует белоснежная плитка, акценты расставлены при помощи черно-белой плитки. Яркой деталью служит изображение парусника, рассекающего волны.
Частный дом со смелым интерьером в Вудстоке
А этот частный дом площадью 241 метр находится в небольшом городке Вудсток в штате Нью-Йорк. Владельцы дома рассказали нашим коллегам из издания Apartment Therapy, что оформляли интерьер самостоятельно в течение нескольких лет. В итоге получилась средиземноморская эклектика: по-испански яркие интерьеры, по-итальянски роскошная мебель и, конечно, не обошлось без греческой воздушности и легкости. Обратите внимание на массивные декоративные балки под потолком — в средиземноморских интерьерах они встречаются часто.
Яркая трешка в Москве с тематическими принтами во всю стену
Снова собственный дизайн-проект ReRooms, снова средиземноморский стиль. В цветовой гамме интерьеров этой квартиры переплелись ослепительно белый, синий и бежево-песочный цвета. А для расстановки ярких акцентов дизайнеры применили яркий фиолетовый и цвет фуксии.
В кухне доминирует синий цвет, акцентная стена и фартук отделаны плиткой под белый кирпич, что характерно для этого интерьерного направления. Обратите внимание на столешницу на кухонном гарнитуре: она имитирует мрамор. Подчеркивают общую стилистику интерьера яркие черно-белые шторы с незамысловатым узором.
В этой квартире есть очень уютная, по-средиземноморски теплая детская. Она оформлена в бежево-песочных тонах с анималистичным изображением во всю акцентную стену. Освежают цветовую гамму живые растения, которые очень желательны в таких интерьерах.
В родительской спальне доминирует белый цвет. Посмотрите на этот невероятно яркий и сочный принт на стене у изголовья кровати!
Что касается ванной и санузла, они оформлены в современном стиле, но при этом сохраняют средиземноморскую теплую цветовую гамму.
Светлая квартира в белых тонах с «морскими» декорациями
А эта квартира площадью 50 метров находится на родине средиземноморского стиля — в испанской Барселоне. Традиционных ярких испанских мотивов в ней нет: помещения оформлены в белых тонах, чтобы визуально увеличить пространство, а стилистическое направление подчеркивают декорации в виде водорослей и комнатных растений необычной формы.
Фишкой квартиры можно назвать лоджию, утопающую в красных цветах, — это тоже яркая особенность направления. В российской квартире из-за особенностей климата повторить в полной мере эту идею не удастся, зато можно подумать о лоджии с зимним садом.
Крошечный домик на берегу Средиземного моря в Испании
Яркий пример средиземноморской простоты — этот домик площадью чуть более 60 метров в испанской Валенсии. В этом интерьере торжествует минимализм и светлая цветовая гамма, но при этом прослеживается и интересующий нас стиль: обратите внимание на плетеную мебель, обилие живых растений и «солнечные» акценты в гостиной и спальне. Полы в помещениях отделаны керамической плиткой под древесину, а стены украшены при помощи ярких текстильных панно и абстрактных изображений.
В интерьере есть и традиционные морские атрибуты: декорации из канатов и пляжная галька. Изголовье кровати в спальне украшено керамическими фигурками чаек.
6. Средиземноморская легкость в московской двушке
Снова собственный проект ReRooms: дизайн двухкомнатной квартиры в московском жилом комплексе «Аалто». При создании этого дизайн-проекта наши дизайнеры также отказались от вычурных аксессуаров и экстравагантного декора, сконцентрировавшись на легкости в интерьере.
В квартире есть кухня-столовая с выходом на балкон, сам балкон имеет стеклянный фасад. В спальне и гостиной тоже большие окна, благодаря чему квартира выглядит очень светлой и уютной.
Стены в спальне отделаны нежно-голубыми обоями с принтом в виде широкой полоски — это позволяет визуально поднять потолок.
Гостиная оформлена в серо-бирюзовой цветовой гамме. Центральными элементами интерьера стали черно-белый ковер с этническим узором и экзотический напольный светильник.
Просторный двухэтажный семейный дом в бело-розовой гамме
Этот дом площадью почти 470 метров расположен в Лос-Анджелесе и принадлежит семье, которой также импонирует средиземноморский стиль. В интерьере выдержаны все особенности направления: светлые стены, массивная деревянная мебель, пол из натурального дерева, плетеные аксессуары, отсутствие вычурных элементов и традиционные декоративные балки на потолке.
Правда, интерьер имеет отсылки к стилям прованс и кантри. Обратите внимание на винтажные зеркала в массивной деревянной оправе и настенный декор в виде инсталляции из соломенных шляп.
Московская однушка в цветах морского пейзажа
И еще один проект от дизайнеров ReRooms: на этот раз однушка площадью 43 метра в Москве. Интерьер оформлен в бело-синей гамме, а стилистическое направление подчеркнуто яркими деталями морской тематики.
Со входа в квартиру взгляду открывается белоснежная кухня-столовая. Цвета интерьеру добавляет яркая синяя занавеска на окне, выходящем на балкон, и паркет из натурального дерева. Обратите внимание на интересные дизайнерские решения:
в качестве напольного покрытия в зоне с кухонным гарнитуром использована керамическая плитка с орнаментом в средиземноморском стиле — она визуально отделяет рабочую зону от обеденной, ее гораздо проще очистить от загрязнений, которые неизбежны в процессе готовки;
центральная люстра выдержана в средиземноморском стиле и украшена канатами;
на потолке — деревянные балки;
для более явного разделения кухни и прихожей дизайнеры предложили использовать перегородку из деревянных брусков.
Ванная комната в нашем случае совмещена с санузлом, ее интерьер продолжает средиземноморскую тематику: бело-голубая цветовая гамма, картина и плитка с морским сюжетом, деревянная тумба под раковину. Красиво и не перегружено деталями.
Спальня-гостиная также выдержана в белоснежной гамме с синими акцентами. Обратите внимание на лаконичные решения с канатами.
Просторный домик с минималистичным интерьером
Снова Испания, снова минималистичная белая цветовая гамма. Площадь жилища — всего 50 метров, на которых уместились кухня, спальня и гостиная с огромным деревянным обеденным столом. Этот интерьер по-средиземноморски прост: стены во всех помещениях отделаны белоснежной штукатуркой, а в качестве напольного покрытия используется керамическая плитка.
Стиль подчеркнут обилием живых растений, которые можно обнаружить буквально везде: на книжных полках, на полу, на подоконниках и на журнальном столике. Уюта и романтичности этому дому придает состаренная древесина и высокие узкие окна.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники