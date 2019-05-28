7 основных правил оформления интерьера в средиземноморском стиле

Такое интерьерное направление не самое сложное в исполнении, но в нем множество отголосков других стилей. Чтобы ваш средиземноморский интерьер в итоге не походил на близкий ему по духу кантри, важно придерживаться основных правил стиля — сейчас ReRooms расскажет, каких именно.

Хотите создать у себя дома легкий и комфортный интерьер, в котором преобладают натуральные материалы и нет ничего лишнего? Вам стоит обратить внимание на средиземноморский стиль — в нем тесно переплетаются простота, комфорт и функциональность, при этом не допускается загромождение пространства лишними деталями. Но это далеко не все плюсы средиземноморского интерьера: стиль пропитан романтикой и беззаботностью южного побережья, а значит, в вашем доме круглый год будет царить атмосфера лета.

Средиземноморский интерьер — это простые линии и принты, легкие текстуры, отсутствие громоздкой фурнитуры, агрессивной цветовой гаммы и сложной геометрии. Помещения, оформленные в этом стиле, должны дышать. Такое интерьерное направление не приветствует роскошь в любых ее проявлениях: даже если для помещения выбираются дорогостоящие отделочные материалы, мебель и аксессуары, они не должны выглядеть пафосно. В стиле приветствуются:

воздушный текстиль в светлой цветовой гамме . Оптимально использовать лен или хлопок с простыми принтами — полоска, кружочек; недопустимы шторы с ламбрекенами, кисточками или драпировкой;

. Оптимально использовать лен или хлопок с простыми принтами — полоска, кружочек; недопустимы шторы с ламбрекенами, кисточками или драпировкой; отделка стен краской . В средиземноморском стиле практически не используются обои, настенные панели, молдинги и лепнина, лучше отдать предпочтение матовой или глянцевой интерьерной краске, штукатурке.

. В средиземноморском стиле практически не используются обои, настенные панели, молдинги и лепнина, лучше отдать предпочтение матовой или глянцевой интерьерной краске, штукатурке. комфортная мебель . Это массивные обеденные столы, шкафы, комоды, диваны, кресла и кровати без вычурности. Минимум витиеватости и ненужных деталей — главное правило при подборе мебели для средиземноморского интерьера;

. Это массивные обеденные столы, шкафы, комоды, диваны, кресла и кровати без вычурности. Минимум витиеватости и ненужных деталей — главное правило при подборе мебели для средиземноморского интерьера; простые аксессуары. Голые стены, окрашенные штукатуркой, можно украсить при помощи тематических картин, панно или керамических тарелок, кованых декоративных изделий.

Фото: onekindesign.com

2. Интерьер должен быть функциональным

Желательно, чтобы каждое решение в средиземноморском интерьере было функциональным: стол в обеденной зоне должен быть достаточно просторным для размещения семьи и гостей, шкафчиков и полочек должно хватать для хранения всего необходимого, но при этом полезные метры на полу не нужно занимать мебелью и аксессуарами, которыми вы не пользуетесь. Однако и здесь есть нюанс: экономить метры точно не стоит за счет живых растений — цветы и деревья в массивных напольных вазах и горшках только украсят средиземноморский интерьер и внесут в атмосферу нотку свежести.

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Фото: kromerefurbishing.co.uk

3. Настройтесь на максимальный комфорт

В средиземноморском интерьере все должно располагать к отдыху, поэтому и зон для релакса в нем должно быть много:

центральным элементом гостиной может стать мягкая зона с несколькими диванами, придиванными пуфами и журнальным столиком. Если гостиная просторная и вы книгоман, обязательно оборудуйте в ней зону для чтения с удобным креслом и направленным источником света. Интересные идеи — в нашем материале о средиземноморском стиле в интерьере гостиной;

в кухне приветствуются вместительные открытые стеллажи из натурального дерева, широкие полки для хранения всего необходимого;

в спальне обязательно размещается удобная кровать и при необходимости другая мягкая мебель;

в загородном доме на веранде можно разместить гамак или плетеное кресло, оборудовать зону для обеда на свежем воздухе.

Фото: impressiveinteriordesign.com

4. Используйте правильную цветовую гамму

«Средиземноморский стиль» — собирательное название, и традиционная цветовая гамма зависит от выбранного направления: греческого, итальянского или испанского, так как именно в этих странах зародился и развивался этот стиль. При выборе цветовой гаммы отделки помещения следует учитывать следующее:

греческое ответвление средиземноморского интерьера — это прохладная цветовая гамма, где доминирующий белый используется в паре с синими, голубыми, нежно-розовыми или желтыми цветами; для итальянского направления характерны терракотовые и оливковые оттенки; испанское направление допускает использование таких цветов, как красный, зеленый, синий, серый, терракотовый, охристый.

Что касается мебели и напольного покрытия, в средиземноморском стиле допускаются все природные оттенки дерева и камня.

Фото: saraandpaul.info

5. Позаботьтесь о свете

С чем ассоциируются у нас страны южного побережья? Конечно, с солнцем! Интерьер в средиземноморском стиле предполагает обилие света: лучше всего реализовать многоуровневую схему освещения, в которой будет центральная люстра (в идеале — кованая), встроенные светильники, а также напольные и настольные лампы для каждой зоны. Если в помещении большие окна, не стоит закрывать их шторами и занавесками из плотных тканей.

Фото: refdsg.co

6. Откажитесь от того, что перегружает пространство

Это направление в каком-то смысле можно назвать минималистичным, но отметить его удобство: если минимализм требует от нас освобождения пространства от всего лишнего, то в средиземноморском стиле нужно стремиться к созданию комфортной обстановки. Комната должна быть просторной — в небольших помещениях такой эффект создается при помощи приемов, визуально расширяющих пространство.

Фото: mochacasa.com

7. Украсьте жилье тематическим декором

Светлая цветовая гамма, натуральные материалы, живые растения, текстиль с незамысловатым принтом, необработанное дерево — все это присуще не только средиземноморскому стилю. Не дадут спутать выбранное направление со стилем кантри, конечно, тематические аксессуары: добавьте в интерьер нотки морской тематики — и средиземноморский стиль заиграет во всей красе. Подойдут такие предметы:

картины (пейзажи, корабли, изображения морских обитателей);

украшения из ракушек, гальки, морских звезд;

декоративные элементы с корабля: штурвал, компас, якорь, винтажный сундук, канаты;

модели парусников.