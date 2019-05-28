7 основных правил оформления интерьера в средиземноморском стиле

ReRooms рассказывает, какие главные особенности нужно знать при оформлении интерьера в средиземноморском стиле.
Хотите создать у себя дома легкий и комфортный интерьер, в котором преобладают натуральные материалы и нет ничего лишнего? Вам стоит обратить внимание на средиземноморский стиль — в нем тесно переплетаются простота, комфорт и функциональность, при этом не допускается загромождение пространства лишними деталями. Но это далеко не все плюсы средиземноморского интерьера: стиль пропитан романтикой и беззаботностью южного побережья, а значит, в вашем доме круглый год будет царить атмосфера лета.
Такое интерьерное направление не самое сложное в исполнении, но в нем множество отголосков других стилей. Чтобы ваш средиземноморский интерьер в итоге не походил на близкий ему по духу кантри, важно придерживаться основных правил стиля — сейчас ReRooms расскажет, каких именно.
1. Придерживайтесь простоты во всем
Наше портфолио более 10 000 проектов
Средиземноморский интерьер — это простые линии и принты, легкие текстуры, отсутствие громоздкой фурнитуры, агрессивной цветовой гаммы и сложной геометрии. Помещения, оформленные в этом стиле, должны дышать. Такое интерьерное направление не приветствует роскошь в любых ее проявлениях: даже если для помещения выбираются дорогостоящие отделочные материалы, мебель и аксессуары, они не должны выглядеть пафосно. В стиле приветствуются:
- воздушный текстиль в светлой цветовой гамме. Оптимально использовать лен или хлопок с простыми принтами — полоска, кружочек; недопустимы шторы с ламбрекенами, кисточками или драпировкой;
- отделка стен краской. В средиземноморском стиле практически не используются обои, настенные панели, молдинги и лепнина, лучше отдать предпочтение матовой или глянцевой интерьерной краске, штукатурке.
- комфортная мебель. Это массивные обеденные столы, шкафы, комоды, диваны, кресла и кровати без вычурности. Минимум витиеватости и ненужных деталей — главное правило при подборе мебели для средиземноморского интерьера;
- простые аксессуары. Голые стены, окрашенные штукатуркой, можно украсить при помощи тематических картин, панно или керамических тарелок, кованых декоративных изделий.
2. Интерьер должен быть функциональным
Желательно, чтобы каждое решение в средиземноморском интерьере было функциональным: стол в обеденной зоне должен быть достаточно просторным для размещения семьи и гостей, шкафчиков и полочек должно хватать для хранения всего необходимого, но при этом полезные метры на полу не нужно занимать мебелью и аксессуарами, которыми вы не пользуетесь. Однако и здесь есть нюанс: экономить метры точно не стоит за счет живых растений — цветы и деревья в массивных напольных вазах и горшках только украсят средиземноморский интерьер и внесут в атмосферу нотку свежести.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
3. Настройтесь на максимальный комфорт
В средиземноморском интерьере все должно располагать к отдыху, поэтому и зон для релакса в нем должно быть много:
- центральным элементом гостиной может стать мягкая зона с несколькими диванами, придиванными пуфами и журнальным столиком. Если гостиная просторная и вы книгоман, обязательно оборудуйте в ней зону для чтения с удобным креслом и направленным источником света. Интересные идеи — в нашем материале о средиземноморском стиле в интерьере гостиной;
- в кухне приветствуются вместительные открытые стеллажи из натурального дерева, широкие полки для хранения всего необходимого;
- в спальне обязательно размещается удобная кровать и при необходимости другая мягкая мебель;
- в загородном доме на веранде можно разместить гамак или плетеное кресло, оборудовать зону для обеда на свежем воздухе.
4. Используйте правильную цветовую гамму
«Средиземноморский стиль» — собирательное название, и традиционная цветовая гамма зависит от выбранного направления: греческого, итальянского или испанского, так как именно в этих странах зародился и развивался этот стиль. При выборе цветовой гаммы отделки помещения следует учитывать следующее:
- греческое ответвление средиземноморского интерьера — это прохладная цветовая гамма, где доминирующий белый используется в паре с синими, голубыми, нежно-розовыми или желтыми цветами;
- для итальянского направления характерны терракотовые и оливковые оттенки;
- испанское направление допускает использование таких цветов, как красный, зеленый, синий, серый, терракотовый, охристый.
Что касается мебели и напольного покрытия, в средиземноморском стиле допускаются все природные оттенки дерева и камня.
5. Позаботьтесь о свете
С чем ассоциируются у нас страны южного побережья? Конечно, с солнцем! Интерьер в средиземноморском стиле предполагает обилие света: лучше всего реализовать многоуровневую схему освещения, в которой будет центральная люстра (в идеале — кованая), встроенные светильники, а также напольные и настольные лампы для каждой зоны. Если в помещении большие окна, не стоит закрывать их шторами и занавесками из плотных тканей.
6. Откажитесь от того, что перегружает пространство
Это направление в каком-то смысле можно назвать минималистичным, но отметить его удобство: если минимализм требует от нас освобождения пространства от всего лишнего, то в средиземноморском стиле нужно стремиться к созданию комфортной обстановки. Комната должна быть просторной — в небольших помещениях такой эффект создается при помощи приемов, визуально расширяющих пространство.
7. Украсьте жилье тематическим декором
Светлая цветовая гамма, натуральные материалы, живые растения, текстиль с незамысловатым принтом, необработанное дерево — все это присуще не только средиземноморскому стилю. Не дадут спутать выбранное направление со стилем кантри, конечно, тематические аксессуары: добавьте в интерьер нотки морской тематики — и средиземноморский стиль заиграет во всей красе. Подойдут такие предметы:
- картины (пейзажи, корабли, изображения морских обитателей);
- украшения из ракушек, гальки, морских звезд;
- декоративные элементы с корабля: штурвал, компас, якорь, винтажный сундук, канаты;
- модели парусников.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники