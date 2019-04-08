Бежевая двушка в стиле американская классика с просторной ванной

Американская классика — один из самых популярных стилей для оформления домашнего интерьера. Он легкий и светлый, но при этом очень организованный и строгий в оформлении. Показываем, как стильно и красиво дизайнеры ReRooms оформили просторную двухкомнатную квартиру в английской классике.

Изначально стиль пришел в Америку из Европы вместе с переселенцами из Старого Света. Причем сформировался он далеко не сразу, а строился на элементах из постепенно появляющихся тогда же стилей: колониального, ар-деко, кантри. А его смысловой основой стала европейская классика, переосмысленная с учетом американской практичности и стандартов красоты.

В итоге американский классический стиль стал универсальным и очень популярным во всем мире. Именно в нем дизайнеры ReRooms оформили двушку площадью 54,5 метра на юго-востоке Москвы. Не только интерьер, но и планировка полностью соответствуют американской классике и ее традициям.

В подробностях показываем каждую комнату квартиры и отмечаем главные черты стиля.

Прихожая и коридор

На самом входе мы видим светлое оформление в бежевых тонах, характерное для всей квартиры. В просторной прихожей (10,4 метра) установлен большой шкаф-купе с зеркальными створками, благодаря чему пространство помещения визуально расширяется. В этом участвует зеркало на противоположной стене, создавая интересный оптический эффект.

Вместо стандартного для этого стиля деревянного напольного покрытия используется керамическая плитка с нейтральным геометрическим узором. Она же положена в примыкающем узком коридоре, который имеет характерные для американской классики детали: широкие потолочные плинтусы и молдинги белого цвета.



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Для создания современного и более интересного интерьера на стенах коридора размещены темно-синие картины с морской волной. Они ярко контрастируют со светлой классической отделкой и изящными цветочными мотивами внутри молдингов.

В оформлении прихожей использовались следующие материалы и предметы мебели:

Шкаф-купе 2-дверный 183,2х220 см «Марвин» 31 999 руб.* Купить *Цена может измениться Полка для головных уборов ХЕМНЭС 4 499 руб.* Купить *Цена может измениться Галошница СТЭЛЛ 5 999 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало «Алеро» 2 277 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Rasch Chatelaine II 2 140 руб.* Купить *Цена может измениться Напольная плитка Traffic Combi HEX 25 37 237 руб.* Купить *Цена может измениться Скамья с полкой для обуви ХЕМНЭС 5 499 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухня-гостиная

Совмещенные гостиная и кухня, расположившиеся на 13,5 метрах, — это уже черта американской классики. Причем традиционно для стиля пространства не разделены массивными перегородками или другими элементами. Для условного зонирования используется отделка, цветовая палитра и часть кухонного гарнитура, которая одновременно выступает барной стойкой.

Оформление здесь тоже светло-бежевое, разбавленное органичными голубыми элементами: занавесками и текстилем. Кухонная зона более темная, поэтому для общего цветового баланса в гостиной установлены темный коричневый диван и черный обеденный столик. В отделке используется большое количество дерева — его мы видим на полу, в мебели, в гарнитуре.



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Помимо широких потолочных плинтусов и светлых тонов мы видим еще одну характерную деталь американской классики: зонированное освещение. Отдельные люстры и лампы имеют зона с диваном и телевизором, столовый уголок у окна, кухня. Это не только помогает акцентировать внимание на определенном участке помещения, но и способствует экономии электроэнергии — в этом тоже проявляется практичность американского стиля.

Для оформления кухни-гостиной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:

Ламинат KRONOSPAN SUPER NATURAL NARROW 8/33 Дуб Светлый 819 руб.* Купить *Цена может измениться Комод с 6 ящиками МАЛЬМ 7 999 руб.* Купить *Цена может измениться Раздвижной стол БЬЮРСТА 12 999 руб.* Купить *Цена может измениться Стулья Eames Style Soft 7 380 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Rasch Chatelaine II 2 410 руб.* Купить *Цена может измениться Комод «Фиджи» 20 199 руб.* Купить *Цена может измениться Угловой диван-кровать «Торонто» 16 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухонный гарнитур был собран по индивидуальному заказу в магазине ИКЕА .

Спальня

В светлой спальне площадью 13,8 метров сразу же заметна симметрия интерьера. Проявляется она в центральной зоне комнаты — с кроватью, по обе стороны от которой стоят одинаковые тумбы с идентичными торшерами. Если мысленно провести линию по центру, слева и справа мы увидим зеркальное отражение.



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Кровать тоже подобрана традиционная: светлая, с мягкой обивкой и очень высоким изголовьем. Характерные для стиля широкие плинтусы и молдинги тоже имеются. Для отделки стен, как и в остальных комнатах, выбрана матовая краска, чередующаяся с цветочными обоями. А в качестве ярких акцентов, разбавляющих бежево-белую палитру, используются голубые занавески и разноцветные подушки на подоконнике. Этой же цели служат дизайнерские украшения: зеркало с лучами над кроватью и необычные часы. В результате в комнате воцаряется уютная домашняя обстановка с нотками роскоши.

Хотите оформить такую же спальню? Вам нужны следующие товары:

Молдинг 1.51.321 555 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат KRONOSPAN SUPER NATURAL NARROW 8/33 Дуб Светлый 819 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф-купе 2-дверный 183,2 х 220 см, «Марвин» 31 999 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Rasch Chatelaine II 2 410 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба прикроватная ТИССЕДАЛЬ 6 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Кровать была изготовлена по индивидуальному заказу.

Детская

Ей отвели 19,9 метра. Это позволило разместить здесь еще и «взрослую» зону в виде компактного бирюзового дивана, который одновременно служит центральным ярким акцентом комнаты. А еще немного яркости добавляют разноцветные подушки.

Остальная мебель — классическая, выполненная в белом цвете. Она сочетается с бежевой отделкой, создавая в детской спокойную и умиротворенную атмосферу. Идеальный вариант для маленького ребенка, положительно влияющий на его психологическое состояние.



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Освещение в детской тоже зонированное: есть общая люстра на потолке и отдельный светильник над диваном — для выделения на фоне светлого интерьера он выполнен в черном цвете. Кстати, традиционную для американской классики симметрию здесь тоже можно найти: она проявляется в зеркальных картинах над кроваткой.

Чтобы создать такую детскую, дизайнерам ReRooms понадобились:

Детская кровать Simple 5 999 руб.* Купить *Цена может измениться Комод Forest «Океан» пеленальный 3 600 руб.* Купить *Цена может измениться Диван «Ливерпуль» 25 999 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат KRONOSPAN SUPER NATURAL NARROW 8/33 Дуб Светлый 819 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф-стеллаж открытый Tiffany 15 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная

Совмещенная с санузлом ванная комната получила площадь размером 5 метров. Ее интерьер выглядит более современным, чем оформление остальной квартиры, и организован на контрасте светлых тонов с частичной черной отделкой. В качестве отделочного материала использована исключительно керамическая плитка.

Благодаря такому оформлению, а также строгой мебели без ручек, комната обретает черты минимализма. Прямая геометрия разбавляется большой ванной с плавным бортиком и изогнутым карнизом под занавеску.



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Зонированный свет есть и здесь, но он организован более современно. Основную роль играют плоские потолочные светильники, в зоне раковины установлено зеркало с яркой подсветкой по всей раме.

В ванной использованы следующие материалы и сантехника: