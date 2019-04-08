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Бежевая двушка в стиле американская классика с просторной ванной


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Американская классика — один из самых популярных стилей для оформления домашнего интерьера. Он легкий и светлый, но при этом очень организованный и строгий в оформлении. Показываем, как стильно и красиво дизайнеры ReRooms оформили просторную двухкомнатную квартиру в английской классике.

Изначально стиль пришел в Америку из Европы вместе с переселенцами из Старого Света. Причем сформировался он далеко не сразу, а строился на элементах из постепенно появляющихся тогда же стилей: колониального, ар-деко, кантри. А его смысловой основой стала европейская классика, переосмысленная с учетом американской практичности и стандартов красоты.

В итоге американский классический стиль стал универсальным и очень популярным во всем мире. Именно в нем дизайнеры ReRooms оформили двушку площадью 54,5 метра на юго-востоке Москвы. Не только интерьер, но и планировка полностью соответствуют американской классике и ее традициям.

В подробностях показываем каждую комнату квартиры и отмечаем главные черты стиля.

Прихожая и коридор

На самом входе мы видим светлое оформление в бежевых тонах, характерное для всей квартиры. В просторной прихожей (10,4 метра) установлен большой шкаф-купе с зеркальными створками, благодаря чему пространство помещения визуально расширяется. В этом участвует зеркало на противоположной стене, создавая интересный оптический эффект.

Вместо стандартного для этого стиля деревянного напольного покрытия используется керамическая плитка с нейтральным геометрическим узором. Она же положена в примыкающем узком коридоре, который имеет характерные для американской классики детали: широкие потолочные плинтусы и молдинги белого цвета.


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Для создания современного и более интересного интерьера на стенах коридора размещены темно-синие картины с морской волной. Они ярко контрастируют со светлой классической отделкой и изящными цветочными мотивами внутри молдингов.

В оформлении прихожей использовались следующие материалы и предметы мебели:

Шкаф-купе 2-дверный 183,2х220 см «Марвин»
31 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Полка для головных уборов ХЕМНЭС
4 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Галошница СТЭЛЛ
5 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало «Алеро»
2 277 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои Rasch Chatelaine II
2 140 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Напольная плитка Traffic Combi HEX 25
37 237 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Скамья с полкой для обуви ХЕМНЭС
5 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухня-гостиная

Совмещенные гостиная и кухня, расположившиеся на 13,5 метрах, — это уже черта американской классики. Причем традиционно для стиля пространства не разделены массивными перегородками или другими элементами. Для условного зонирования используется отделка, цветовая палитра и часть кухонного гарнитура, которая одновременно выступает барной стойкой. 

Оформление здесь тоже светло-бежевое, разбавленное органичными голубыми элементами: занавесками и текстилем. Кухонная зона более темная, поэтому для общего цветового баланса в гостиной установлены темный коричневый диван и черный обеденный столик. В отделке используется большое количество дерева — его мы видим на полу, в мебели, в гарнитуре. 


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Помимо широких потолочных плинтусов и светлых тонов мы видим еще одну характерную деталь американской классики: зонированное освещение. Отдельные люстры и лампы имеют зона с диваном и телевизором, столовый уголок у окна, кухня. Это не только помогает акцентировать внимание на определенном участке помещения, но и способствует экономии электроэнергии — в этом тоже проявляется практичность американского стиля.

Для оформления кухни-гостиной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:

Ламинат KRONOSPAN SUPER NATURAL NARROW 8/33 Дуб Светлый
819 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комод с 6 ящиками МАЛЬМ
7 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раздвижной стол БЬЮРСТА
12 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стулья Eames Style Soft
7 380 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои Rasch Chatelaine II
2 410 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комод «Фиджи»
20 199 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Угловой диван-кровать «Торонто»
16 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухонный гарнитур был собран по индивидуальному заказу в магазине ИКЕА.

Спальня

В светлой спальне площадью 13,8 метров сразу же заметна симметрия интерьера. Проявляется она в центральной зоне комнаты — с кроватью, по обе стороны от которой стоят одинаковые тумбы с идентичными торшерами. Если мысленно провести линию по центру, слева и справа мы увидим зеркальное отражение. 


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Кровать тоже подобрана традиционная: светлая, с мягкой обивкой и очень высоким изголовьем. Характерные для стиля широкие плинтусы и молдинги тоже имеются. Для отделки стен, как и в остальных комнатах, выбрана матовая краска, чередующаяся с цветочными обоями. А в качестве ярких акцентов, разбавляющих бежево-белую палитру, используются голубые занавески и разноцветные подушки на подоконнике. Этой же цели служат дизайнерские украшения: зеркало с лучами над кроватью и необычные часы. В результате в комнате воцаряется уютная домашняя обстановка с нотками роскоши.

Хотите оформить такую же спальню? Вам нужны следующие товары: 

Молдинг 1.51.321
555 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат KRONOSPAN SUPER NATURAL NARROW 8/33 Дуб Светлый
819 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкаф-купе 2-дверный 183,2 х 220 см, «Марвин»
31 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои Rasch Chatelaine II
2 410 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба прикроватная ТИССЕДАЛЬ
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кровать была изготовлена по индивидуальному заказу.

Детская

Ей отвели 19,9 метра. Это позволило разместить здесь еще и «взрослую» зону в виде компактного бирюзового дивана, который одновременно служит центральным ярким акцентом комнаты. А еще немного яркости добавляют разноцветные подушки. 

Остальная мебель — классическая, выполненная в белом цвете. Она сочетается с бежевой отделкой, создавая в детской спокойную и умиротворенную атмосферу. Идеальный вариант для маленького ребенка, положительно влияющий на его психологическое состояние. 


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Освещение в детской тоже зонированное: есть общая люстра на потолке и отдельный светильник над диваном — для выделения на фоне светлого интерьера он выполнен в черном цвете. Кстати, традиционную для американской классики симметрию здесь тоже можно найти: она проявляется в зеркальных картинах над кроваткой. 

Чтобы создать такую детскую, дизайнерам ReRooms понадобились:

Детская кровать Simple
5 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комод Forest «Океан» пеленальный
3 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Диван «Ливерпуль»
25 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат KRONOSPAN SUPER NATURAL NARROW 8/33 Дуб Светлый
819 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкаф-стеллаж открытый Tiffany
15 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная

Совмещенная с санузлом ванная комната получила площадь размером 5 метров. Ее интерьер выглядит более современным, чем оформление остальной квартиры, и организован на контрасте светлых тонов с частичной черной отделкой. В качестве отделочного материала использована исключительно керамическая плитка.

Благодаря такому оформлению, а также строгой мебели без ручек, комната обретает черты минимализма. Прямая геометрия разбавляется большой ванной с плавным бортиком и изогнутым карнизом под занавеску.


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Зонированный свет есть и здесь, но он организован более современно. Основную роль играют плоские потолочные светильники, в зоне раковины установлено зеркало с яркой подсветкой по всей раме. 

В ванной использованы следующие материалы и сантехника:

Зеркальный шкафчик СТОРЙОРМ
12 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Акриловая ванна Cersanit KALIOPE 170 х 110
4 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенная плитка Belani «Сафи» 50 x 25, серый/белый/черный
18 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка «Монро 5П» 40 х 40
3 768 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комплект Roca GAP 893104100 унитаз, инсталляция, сиденье, кнопка
26 862 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#американская классика#бежевый интерьер#большая ванная#двухкомнатная квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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