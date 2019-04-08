Бежевая двушка в стиле американская классика с просторной ванной

Американская классика — один из самых популярных стилей для оформления домашнего интерьера. Он легкий и светлый, но при этом очень организованный и строгий в оформлении. Показываем, как стильно и красиво дизайнеры ReRooms оформили просторную двухкомнатную квартиру в английской классике.
Изначально стиль пришел в Америку из Европы вместе с переселенцами из Старого Света. Причем сформировался он далеко не сразу, а строился на элементах из постепенно появляющихся тогда же стилей: колониального, ар-деко, кантри. А его смысловой основой стала европейская классика, переосмысленная с учетом американской практичности и стандартов красоты.
В итоге американский классический стиль стал универсальным и очень популярным во всем мире. Именно в нем дизайнеры ReRooms оформили двушку площадью 54,5 метра на юго-востоке Москвы. Не только интерьер, но и планировка полностью соответствуют американской классике и ее традициям.
В подробностях показываем каждую комнату квартиры и отмечаем главные черты стиля.
Прихожая и коридор
На самом входе мы видим светлое оформление в бежевых тонах, характерное для всей квартиры. В просторной прихожей (10,4 метра) установлен большой шкаф-купе с зеркальными створками, благодаря чему пространство помещения визуально расширяется. В этом участвует зеркало на противоположной стене, создавая интересный оптический эффект.
Вместо стандартного для этого стиля деревянного напольного покрытия используется керамическая плитка с нейтральным геометрическим узором. Она же положена в примыкающем узком коридоре, который имеет характерные для американской классики детали: широкие потолочные плинтусы и молдинги белого цвета.
Для создания современного и более интересного интерьера на стенах коридора размещены темно-синие картины с морской волной. Они ярко контрастируют со светлой классической отделкой и изящными цветочными мотивами внутри молдингов.
В оформлении прихожей использовались следующие материалы и предметы мебели:
Кухня-гостиная
Совмещенные гостиная и кухня, расположившиеся на 13,5 метрах, — это уже черта американской классики. Причем традиционно для стиля пространства не разделены массивными перегородками или другими элементами. Для условного зонирования используется отделка, цветовая палитра и часть кухонного гарнитура, которая одновременно выступает барной стойкой.
Оформление здесь тоже светло-бежевое, разбавленное органичными голубыми элементами: занавесками и текстилем. Кухонная зона более темная, поэтому для общего цветового баланса в гостиной установлены темный коричневый диван и черный обеденный столик. В отделке используется большое количество дерева — его мы видим на полу, в мебели, в гарнитуре.
Помимо широких потолочных плинтусов и светлых тонов мы видим еще одну характерную деталь американской классики: зонированное освещение. Отдельные люстры и лампы имеют зона с диваном и телевизором, столовый уголок у окна, кухня. Это не только помогает акцентировать внимание на определенном участке помещения, но и способствует экономии электроэнергии — в этом тоже проявляется практичность американского стиля.
Для оформления кухни-гостиной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:
Кухонный гарнитур был собран по индивидуальному заказу в магазине
Спальня
В светлой спальне площадью 13,8 метров сразу же заметна симметрия интерьера. Проявляется она в центральной зоне комнаты — с кроватью, по обе стороны от которой стоят одинаковые тумбы с идентичными торшерами. Если мысленно провести линию по центру, слева и справа мы увидим зеркальное отражение.
Кровать тоже подобрана традиционная: светлая, с мягкой обивкой и очень высоким изголовьем. Характерные для стиля широкие плинтусы и молдинги тоже имеются. Для отделки стен, как и в остальных комнатах, выбрана матовая краска, чередующаяся с цветочными обоями. А в качестве ярких акцентов, разбавляющих бежево-белую палитру, используются голубые занавески и разноцветные подушки на подоконнике. Этой же цели служат дизайнерские украшения: зеркало с лучами над кроватью и необычные часы. В результате в комнате воцаряется уютная домашняя обстановка с нотками роскоши.
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Кровать была изготовлена по индивидуальному заказу.
Детская
Ей отвели 19,9 метра. Это позволило разместить здесь еще и «взрослую» зону в виде компактного бирюзового дивана, который одновременно служит центральным ярким акцентом комнаты. А еще немного яркости добавляют разноцветные подушки.
Остальная мебель — классическая, выполненная в белом цвете. Она сочетается с бежевой отделкой, создавая в детской спокойную и умиротворенную атмосферу. Идеальный вариант для маленького ребенка, положительно влияющий на его психологическое состояние.
Освещение в детской тоже зонированное: есть общая люстра на потолке и отдельный светильник над диваном — для выделения на фоне светлого интерьера он выполнен в черном цвете. Кстати, традиционную для американской классики симметрию здесь тоже можно найти: она проявляется в зеркальных картинах над кроваткой.
Чтобы создать такую детскую, дизайнерам ReRooms понадобились:
Ванная
Совмещенная с санузлом ванная комната получила площадь размером 5 метров. Ее интерьер выглядит более современным, чем оформление остальной квартиры, и организован на контрасте светлых тонов с частичной черной отделкой. В качестве отделочного материала использована исключительно керамическая плитка.
Благодаря такому оформлению, а также строгой мебели без ручек, комната обретает черты минимализма. Прямая геометрия разбавляется большой ванной с плавным бортиком и изогнутым карнизом под занавеску.
Зонированный свет есть и здесь, но он организован более современно. Основную роль играют плоские потолочные светильники, в зоне раковины установлено зеркало с яркой подсветкой по всей раме.
В ванной использованы следующие материалы и сантехника:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники