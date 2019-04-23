Маленькая однушка в стиле американская классика на юге Москвы

Американская классика — один из самых популярных стилей. Зачастую он требует немалой площади для полноценного выражения, однако создать его можно даже в маленькой однушке. Показываем, как это удалось сделать дизайнерам ReRooms.

Стиль американской классики — это эклектичный дизайн, в котором есть черты классики европейской, ар-деко и даже кантри. Все вместе они формируют очень уютный домашний облик, который выглядит традиционно и в то же время современно. А еще классика по-американски отличается практичностью и продуманным удобством обстановки.

Все эти черты можно обнаружить в небольшой однокомнатной квартире площадью 43 метра, в которой дизайнеры ReRooms реализовали свой проект. Детально изучаем созданный нашими специалистами интерьер.

Коридор

У входа нас встречает традиционная для американской классики сдержанная палитра: сочетание бежевого цвета отделки с серо-коричневой деревянной мебелью. Нашлось место и белому цвету — в виде дверей шкафчиков, входной двери и высокого напольного плинтуса, характерного для выбранного стиля.



1 /2

2 /2

Организация пространства в американском стиле всегда практична, поэтому в прихожей расположен встроенный шкаф-купе с полностью зеркальной поверхностью. Он выполняет две важные функции: не занимает много пространства и одновременно расширяет его благодаря зеркалу. В коридоре тоже нет никакой мебели, кроме узкого высокого шкафа с крючками для одежды.

Спальня-гостиная

В самом большом помещении квартиры организовано оригинальное сочетание зон: здесь комбинируются спальня и гостиная.

Первая половина комнаты, отведенная спальне, характеризуется светлой бело-бежевой палитрой с добавлением зеленых растений — они создают яркие акценты и наполняют помещение домашним уютом. Отличительная черта спальной зоны — практичная кровать, которая складывается в обычный шкаф и освобождает много места. Постельное белье украшено характерными для стиля узорами-зигзагами.



1 /4

2 /4

3 /4

4 /4

Гостиная зона подчеркивает несколько ярких деталей стиля: это нестандартная сине-фиолетовая расцветка дивана и наличие молдингов на противоположной стене, которые образуют фальшпанели и обязательно присутствуют в американском оформлении. Гостиная также украшена «морскими» картинами с преобладанием синего цвета, в тон дивану.

Во всей комнате организовано зонированное освещение, традиционное для американской классики. Главной люстры в спальне-гостиной нет — по всей комнате рассредоточены потолочные и настенные светильники, у каждой зоны они свои.

Кухня

Кухня тоже оформлена в бежевых тонах с применением белого и серого — как и остальное пространство квартиры. Обратите внимание на пол: он выложен плиткой с имитацией мраморной поверхности, а это второй по популярности материал для американского стиля после деревянного пола.



1 /4

2 /4

3 /4

4 /4

Аналогичной плиткой оформлена часть стены в столовой зоне. По обе стороны от нее установлены тонкие деревянные бруски, и если разделить столовую пополам, то с каждой стороны получится зеркальное отражение. Такая симметрия — еще одна важная черта классики по-американски.

Для расширения пространства к кухне была присоединена утепленная лоджия, превращенная практически в отдельную комнату. Она зонирована при помощи шторы и высокого подиума. Там располагается рабочая зона с компьютером и встроенный шкаф на всю стену, позволяющий хранить все необходимое. Шторы на окнах — тоже практичные, римские. Освещение организовано по зонам, как и в спальне-гостиной.

Ванная комната

Для отделки ванной используется стильная плитка с традиционным мраморным рисунком — черная на полу и белая на стенах. Для разнообразия также используется плитка с имитацией дерева.



1 /3

2 /3

3 /3

Маленькая ванная комната обставлена таким образом, чтобы сохранить пространство максимально свободным. Сантехника установлена в виде компактных инсталляций, в качестве перегородки для ванны используется тонкая стеклянная створка. Остальная мебель и техника — тумба, стиральная машина, бельевая корзина — размещены под столешницей с раковиной.