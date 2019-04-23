Маленькая однушка в стиле американская классика на юге Москвы

Американская классика — один из самых популярных стилей. Зачастую он требует немалой площади для полноценного выражения, однако создать его можно даже в маленькой однушке. Показываем, как это удалось сделать дизайнерам ReRooms.
Стиль американской классики — это эклектичный дизайн, в котором есть черты классики европейской, ар-деко и даже кантри. Все вместе они формируют очень уютный домашний облик, который выглядит традиционно и в то же время современно. А еще классика по-американски отличается практичностью и продуманным удобством обстановки.
Все эти черты можно обнаружить в небольшой однокомнатной квартире площадью 43 метра, в которой дизайнеры ReRooms реализовали свой проект. Детально изучаем созданный нашими специалистами интерьер.
Коридор
У входа нас встречает традиционная для американской классики сдержанная палитра: сочетание бежевого цвета отделки с серо-коричневой деревянной мебелью. Нашлось место и белому цвету — в виде дверей шкафчиков, входной двери и высокого напольного плинтуса, характерного для выбранного стиля.
Организация пространства в американском стиле всегда практична, поэтому в прихожей расположен встроенный шкаф-купе с полностью зеркальной поверхностью. Он выполняет две важные функции: не занимает много пространства и одновременно расширяет его благодаря зеркалу. В коридоре тоже нет никакой мебели, кроме узкого высокого шкафа с крючками для одежды.
Спальня-гостиная
В самом большом помещении квартиры организовано оригинальное сочетание зон: здесь комбинируются спальня и гостиная.
Первая половина комнаты, отведенная спальне, характеризуется светлой бело-бежевой палитрой с добавлением зеленых растений — они создают яркие акценты и наполняют помещение домашним уютом. Отличительная черта спальной зоны — практичная кровать, которая складывается в обычный шкаф и освобождает много места. Постельное белье украшено характерными для стиля узорами-зигзагами.
Гостиная зона подчеркивает несколько ярких деталей стиля: это нестандартная сине-фиолетовая расцветка дивана и наличие молдингов на противоположной стене, которые образуют фальшпанели и обязательно присутствуют в американском оформлении. Гостиная также украшена «морскими» картинами с преобладанием синего цвета, в тон дивану.
Во всей комнате организовано зонированное освещение, традиционное для американской классики. Главной люстры в спальне-гостиной нет — по всей комнате рассредоточены потолочные и настенные светильники, у каждой зоны они свои.
Кухня
Кухня тоже оформлена в бежевых тонах с применением белого и серого — как и остальное пространство квартиры. Обратите внимание на пол: он выложен плиткой с имитацией мраморной поверхности, а это второй по популярности материал для американского стиля после деревянного пола.
Аналогичной плиткой оформлена часть стены в столовой зоне. По обе стороны от нее установлены тонкие деревянные бруски, и если разделить столовую пополам, то с каждой стороны получится зеркальное отражение. Такая симметрия — еще одна важная черта классики по-американски.
Для расширения пространства к кухне была присоединена утепленная лоджия, превращенная практически в отдельную комнату. Она зонирована при помощи шторы и высокого подиума. Там располагается рабочая зона с компьютером и встроенный шкаф на всю стену, позволяющий хранить все необходимое. Шторы на окнах — тоже практичные, римские. Освещение организовано по зонам, как и в спальне-гостиной.
Ванная комната
Для отделки ванной используется стильная плитка с традиционным мраморным рисунком — черная на полу и белая на стенах. Для разнообразия также используется плитка с имитацией дерева.
Маленькая ванная комната обставлена таким образом, чтобы сохранить пространство максимально свободным. Сантехника установлена в виде компактных инсталляций, в качестве перегородки для ванны используется тонкая стеклянная створка. Остальная мебель и техника — тумба, стиральная машина, бельевая корзина — размещены под столешницей с раковиной.
Стоимость дизайн-проекта для этой однушки в стиле американская классика составила 29 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники