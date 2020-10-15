Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.


3230
Получить образец дизайн-проекта

Эпидемия Covid-19 и общий экономический кризис затронули практически все сферы бизнеса. Но, несмотря на это, многие инвесторы продолжают расширять свой портфель, а некоторым компаниям даже в таких сложных условиях удается привлекать солидные инвестиции. Так, сервис по обустройству дома ReRooms, предлагающий онлайн-услуги дизайна, ремонта и подбора всех необходимых товаров в режиме «одного окна», привлек инвестиции в размере 18 млн. рублей.

End-to-end сервис Rerooms позволяет заказать индивидуальный дизайн-проект и ремонт квартиры с подбором всех необходимых товаров для дома, не отходя от компьютера, всего в пару кликов. На сегодняшний день такая модель получения и оказания услуг как никогда актуальна. Пандемия значительно ускорила процесс проникновения цифровых технологий в нашу повседневную жизнь, и онлайн услуги стали нормой даже для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. СЕО Rerooms Дмитрий Борисов считает, что текущая ситуация с Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров в онлайн. А сама индустрия обустройства дома в ближайшее время  будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека, и отрасль выигрывает от перетока потребительских расходов из прочих сфер потребления, которые сильно пострадали от пандемии (туризм, отдых и досуг, оффлайн ритейл).

Фото № 1: Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.Фото ReRoomso-end сервис Rerooms позволяет заказать индивидуальный дизайн-проект и ремонт квартиры с подбором всех необходимых товаров для дома, не отходя от компьютера, всего в пару кликов. На сегодняшний день такая модель получения и оказания услуг как никогда актуальна. Пандемия значительно ускорила процесс проникновения цифровых технологий в нашу повседневную жизнь, и онлайн услуги стали нормой даже для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. СЕО Rerooms Дмитрий Борисов считает, что текущая ситуация с Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров в онлайн. А сама индустрия обустройства дома в ближайшее время  будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека, и отрасль выигрывает от перетока потребительских расходов из прочих сфер потребления, которые сильно пострадали от пандемии (туризм, отдых и досуг, оффлайн ритейл).

Фото № 1: Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.Фото ReRooms

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Ребята полностью автоматизировали все процессы и предлагают свои услуги в области индивидуального обустройства жилья по вполне адекватной цене. Это позволило сделать интерьерный дизайн доступным практически для каждого владельца недвижимости. Причем, Rerooms уже не просто рядовой сервис по разработке интерьерных дизайн-проектов, а многопрофильный ресурс, который может не только придумать дизайн вашей квартиры, но и ремонт сделает и подберет все товары для дома, причем с приличными скидками. 

Фото № 2: Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.Фото ReRooms

Кроме того, проект уже стал крупнейшей в России онлайн платформой для дизайнеров интерьера. Он открыл возможность для дистанционной работы более чем 1000 дизайнеров по всей России. А к маркетплейсу Rerooms подключено более 500 компаний из сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и товаров для дома, что позволяет им находить клиентов через новый канал и увеличивать свои продажи без зависимости от крупных ритейлеров и DIY сетей (do it youself строительных магазинов для самостоятельного ремонта).

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Идея выйти за рамки простого сервиса и стать универсальным в своей области онлайн-ресурсом возникла в результате попытки «оцифровать» громадный рынок ремонта и обустройства дома. Рынок размером в триллионы рублей, на котором так нелегко приходится простому человеку, столкнувшемуся с проблемой ремонта и обустройства своей квартиры. Рынка, где большая часть расходов человека на этот процесс достается не конечному исполнителю, ремонтнику или производителю кухни или мебели, а многочисленным посредникам и розничным сетям. Уже начав развивать идею, основатели проекта увидели, что в мире активно развиваются похожие сервисы, а где-то уже появились национальные чемпионы со стоимостью в миллиарды долларов (To8to.com, Qeeka, Livspace).

Фото № 3: Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.Фото ReRooms

Процесс обустройства жилья обычно начинается с проблемы, где и как найти хороших специалистов, и заканчивается пониманием того, что даже если вы потратите много времени, сил и денег, никто не даст гарантию того, что они будут потрачены правильно, а качество и финальный результат оправдают ваши ожидания. Потребность людей в профессиональном, удобном и прозрачном сервисе подтолкнула создателей Rerooms организовать такую универсальную платформу, которая не только объединяет высококвалифицированных дизайнеров, ремонтников и продавцов, но и предлагает максимально комфортные условия сотрудничества для своих клиентов.

Фото № 4: Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.Фото ReRooms

В ближайшие два года компания планирует масштабирование предоставляемых услуг в границах Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточено более 70% рынка жилья России в денежном выражении, а также кратное увеличение количества клиентов.

На полученное финансирование компания планирует продолжить развивать собственный маркетплейс с услугами и товарами по обустройству дома, увеличить на нем количество поставщиков и товаров, поступательно улучшать клиентский опыт с помощью развития технологических решений и программных внедрений.

Фото № 5: Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.Фото ReRooms

#ремонт#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#дизайн квартиры
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#ремонт квартиры#дизайнер
Что делает дизайнер интерьера: обязанности, работа, задачи и функции
#ремонт#Дизайн-проект#заказать дизайн-проект#Дизайн интерьера
Только вазочки расставить: какие квартиры будут продаваться через 5 лет. Источник: РБК
#трехкомнатная квартира#Дизайн-проект#Гостиная
Дизайн трехкомнатной квартиры с пианино в современном стиле
#скандинавский стиль#Студия#Дизайн-проект
Дизайн небольшой квартиры-студии в скандинавском стиле
#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#ремонт квартиры#дизайнер
Как выбрать дизайнера интерьера для ремонта квартиры
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия