Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.

Эпидемия Covid-19 и общий экономический кризис затронули практически все сферы бизнеса. Но, несмотря на это, многие инвесторы продолжают расширять свой портфель, а некоторым компаниям даже в таких сложных условиях удается привлекать солидные инвестиции. Так, сервис по обустройству дома ReRooms, предлагающий онлайн-услуги дизайна, ремонта и подбора всех необходимых товаров в режиме «одного окна», привлек инвестиции в размере 18 млн. рублей.
End-to-end сервис Rerooms позволяет заказать индивидуальный дизайн-проект и ремонт квартиры с подбором всех необходимых товаров для дома, не отходя от компьютера, всего в пару кликов. На сегодняшний день такая модель получения и оказания услуг как никогда актуальна. Пандемия значительно ускорила процесс проникновения цифровых технологий в нашу повседневную жизнь, и онлайн услуги стали нормой даже для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. СЕО Rerooms Дмитрий Борисов считает, что текущая ситуация с Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров в онлайн. А сама индустрия обустройства дома в ближайшее время будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека, и отрасль выигрывает от перетока потребительских расходов из прочих сфер потребления, которые сильно пострадали от пандемии (туризм, отдых и досуг, оффлайн ритейл).
o-end сервис Rerooms позволяет заказать индивидуальный дизайн-проект и ремонт квартиры с подбором всех необходимых товаров для дома, не отходя от компьютера, всего в пару кликов. На сегодняшний день такая модель получения и оказания услуг как никогда актуальна. Пандемия значительно ускорила процесс проникновения цифровых технологий в нашу повседневную жизнь, и онлайн услуги стали нормой даже для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. СЕО Rerooms Дмитрий Борисов считает, что текущая ситуация с Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров в онлайн. А сама индустрия обустройства дома в ближайшее время будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека, и отрасль выигрывает от перетока потребительских расходов из прочих сфер потребления, которые сильно пострадали от пандемии (туризм, отдых и досуг, оффлайн ритейл).
Наше портфолио более 10 000 проектов
Ребята полностью автоматизировали все процессы и предлагают свои услуги в области индивидуального обустройства жилья по вполне адекватной цене. Это позволило сделать интерьерный дизайн доступным практически для каждого владельца недвижимости. Причем, Rerooms уже не просто рядовой сервис по разработке интерьерных дизайн-проектов, а многопрофильный ресурс, который может не только придумать дизайн вашей квартиры, но и ремонт сделает и подберет все товары для дома, причем с приличными скидками.
Кроме того, проект уже стал крупнейшей в России онлайн платформой для дизайнеров интерьера. Он открыл возможность для дистанционной работы более чем 1000 дизайнеров по всей России. А к маркетплейсу Rerooms подключено более 500 компаний из сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и товаров для дома, что позволяет им находить клиентов через новый канал и увеличивать свои продажи без зависимости от крупных ритейлеров и DIY сетей (do it youself строительных магазинов для самостоятельного ремонта).
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Идея выйти за рамки простого сервиса и стать универсальным в своей области онлайн-ресурсом возникла в результате попытки «оцифровать» громадный рынок ремонта и обустройства дома. Рынок размером в триллионы рублей, на котором так нелегко приходится простому человеку, столкнувшемуся с проблемой ремонта и обустройства своей квартиры. Рынка, где большая часть расходов человека на этот процесс достается не конечному исполнителю, ремонтнику или производителю кухни или мебели, а многочисленным посредникам и розничным сетям. Уже начав развивать идею, основатели проекта увидели, что в мире активно развиваются похожие сервисы, а где-то уже появились национальные чемпионы со стоимостью в миллиарды долларов (To8to.com, Qeeka, Livspace).
Процесс обустройства жилья обычно начинается с проблемы, где и как найти хороших специалистов, и заканчивается пониманием того, что даже если вы потратите много времени, сил и денег, никто не даст гарантию того, что они будут потрачены правильно, а качество и финальный результат оправдают ваши ожидания. Потребность людей в профессиональном, удобном и прозрачном сервисе подтолкнула создателей Rerooms организовать такую универсальную платформу, которая не только объединяет высококвалифицированных дизайнеров, ремонтников и продавцов, но и предлагает максимально комфортные условия сотрудничества для своих клиентов.
В ближайшие два года компания планирует масштабирование предоставляемых услуг в границах Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточено более 70% рынка жилья России в денежном выражении, а также кратное увеличение количества клиентов.
На полученное финансирование компания планирует продолжить развивать собственный маркетплейс с услугами и товарами по обустройству дома, увеличить на нем количество поставщиков и товаров, поступательно улучшать клиентский опыт с помощью развития технологических решений и программных внедрений.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники