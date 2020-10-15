Cервис по обустройству дома Rerooms привлек инвестиции в размере 18 млн. руб.

Фото ReRoomso-end сервис Rerooms позволяет заказать индивидуальный дизайн-проект и ремонт квартиры с подбором всех необходимых товаров для дома, не отходя от компьютера, всего в пару кликов. На сегодняшний день такая модель получения и оказания услуг как никогда актуальна. Пандемия значительно ускорила процесс проникновения цифровых технологий в нашу повседневную жизнь, и онлайн услуги стали нормой даже для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. СЕО Rerooms Дмитрий Борисов считает, что текущая ситуация с Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров в онлайн. А сама индустрия обустройства дома в ближайшее время будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека, и отрасль выигрывает от перетока потребительских расходов из прочих сфер потребления, которые сильно пострадали от пандемии (туризм, отдых и досуг, оффлайн ритейл).

End-to-end сервис Rerooms позволяет заказать индивидуальный дизайн-проект и ремонт квартиры с подбором всех необходимых товаров для дома, не отходя от компьютера, всего в пару кликов. На сегодняшний день такая модель получения и оказания услуг как никогда актуальна. Пандемия значительно ускорила процесс проникновения цифровых технологий в нашу повседневную жизнь, и онлайн услуги стали нормой даже для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. СЕО Rerooms Дмитрий Борисов считает, что текущая ситуация с Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров в онлайн. А сама индустрия обустройства дома в ближайшее время будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека, и отрасль выигрывает от перетока потребительских расходов из прочих сфер потребления, которые сильно пострадали от пандемии (туризм, отдых и досуг, оффлайн ритейл).

Ребята полностью автоматизировали все процессы и предлагают свои услуги в области индивидуального обустройства жилья по вполне адекватной цене. Это позволило сделать интерьерный дизайн доступным практически для каждого владельца недвижимости. Причем, Rerooms уже не просто рядовой сервис по разработке интерьерных дизайн-проектов, а многопрофильный ресурс, который может не только придумать дизайн вашей квартиры, но и ремонт сделает и подберет все товары для дома, причем с приличными скидками.

Фото ReRooms

Кроме того, проект уже стал крупнейшей в России онлайн платформой для дизайнеров интерьера. Он открыл возможность для дистанционной работы более чем 1000 дизайнеров по всей России. А к маркетплейсу Rerooms подключено более 500 компаний из сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и товаров для дома, что позволяет им находить клиентов через новый канал и увеличивать свои продажи без зависимости от крупных ритейлеров и DIY сетей (do it youself строительных магазинов для самостоятельного ремонта).

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Идея выйти за рамки простого сервиса и стать универсальным в своей области онлайн-ресурсом возникла в результате попытки «оцифровать» громадный рынок ремонта и обустройства дома. Рынок размером в триллионы рублей, на котором так нелегко приходится простому человеку, столкнувшемуся с проблемой ремонта и обустройства своей квартиры. Рынка, где большая часть расходов человека на этот процесс достается не конечному исполнителю, ремонтнику или производителю кухни или мебели, а многочисленным посредникам и розничным сетям. Уже начав развивать идею, основатели проекта увидели, что в мире активно развиваются похожие сервисы, а где-то уже появились национальные чемпионы со стоимостью в миллиарды долларов (To8to.com, Qeeka, Livspace).

Фото ReRooms

Процесс обустройства жилья обычно начинается с проблемы, где и как найти хороших специалистов, и заканчивается пониманием того, что даже если вы потратите много времени, сил и денег, никто не даст гарантию того, что они будут потрачены правильно, а качество и финальный результат оправдают ваши ожидания. Потребность людей в профессиональном, удобном и прозрачном сервисе подтолкнула создателей Rerooms организовать такую универсальную платформу, которая не только объединяет высококвалифицированных дизайнеров, ремонтников и продавцов, но и предлагает максимально комфортные условия сотрудничества для своих клиентов.

Фото ReRooms

В ближайшие два года компания планирует масштабирование предоставляемых услуг в границах Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточено более 70% рынка жилья России в денежном выражении, а также кратное увеличение количества клиентов.

На полученное финансирование компания планирует продолжить развивать собственный маркетплейс с услугами и товарами по обустройству дома, увеличить на нем количество поставщиков и товаров, поступательно улучшать клиентский опыт с помощью развития технологических решений и программных внедрений.

Фото ReRooms