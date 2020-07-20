ReRooms: UBER в интерьерном дизайне, которым пользуется 10 000 клиентов и более 1 000 дизайнеров

али исключением и выходцы из инвестиционной сферы Дмитрий Борисов и Юрий Гольдберг, которые запустили сервис, позволяющий заказать авторский дизайн-проект квартиры, не отходя от компьютера, в онлайн-режиме. Несмотря на то, что компания пока не составляет конкуренцию таким гигантам как IKEA и Leroy Merlin, их проект уже занял свою нишу в области индивидуального обустройства квартир. Формула их успеха достаточно проста - полная автоматизация всех процессов, с использованием современных технологий и IT-систем в комбинации с доступной ценой на услуги.

Не стали исключением и выходцы из инвестиционной сферы Дмитрий Борисов и Юрий Гольдберг, которые запустили сервис, позволяющий заказать авторский дизайн-проект квартиры, не отходя от компьютера, в онлайн-режиме. Несмотря на то, что компания пока не составляет конкуренцию таким гигантам как IKEA и Leroy Merlin, их проект уже занял свою нишу в области индивидуального обустройства квартир. Формула их успеха достаточно проста - полная автоматизация всех процессов, с использованием современных технологий и IT-систем в комбинации с доступной ценой на услуги.

Дмитрий Борисов (фото ReRooms)



Современные технологии полностью изменили правила игры – отмечают Дмитрий и Юрий. Сегодня, чтобы сохранить текущих клиентов и привлечь новых, компаниям нужно адаптироваться к динамичному процессу цифровизации. Старые алгоритмы больше не работают. А консервативный подход может привести к тому, что ваш потенциальный клиент уйдет к более продвинутому конкуренту.

Именно поэтому свой онлайн-сервис по разработке дизайн-проектов для интерьера они сделали максимально удобным, прозрачным и доступным для клиентов массового сегмента. Под брендом ReRooms компания объединила сторонних исполнителей (в данном случае дизайнеров интерьера) и несет полную финансовую ответственность за оказываемую услугу.

Юрий Гольдберг (фото ReRooms)



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Все процессы в дизайн-студии автоматизированы. Клиент и дизайнер встречаются всего один раз, чтобы провести необходимые замеры и обсудить все тонкости и нюансы проекта. Далее вся работа переносится в онлайн-режим. Это позволяет избежать ошибок, которые могут возникать, если управлять такими сложными процессами вручную, а также экономит время сотрудников на функционале, который можно оптимизировать и перевести в автоматический формат. Все общение клиента с дизайнером происходит в личном кабинете, адаптированном под любое мобильное устройство, и с помощью различных мессенджеров. Таким образом, ReRooms предлагает не просто услугу, а удобство, гарантии и новый персонализированный уровень обслуживания клиента. На сегодняшний день в копилке дизайн-студии более 10 000 выполненных проектов в 22 стилях.

Фото ReRooms



А, чтобы сервис работал еще эффективнее и был еще удобнее, помимо самого дизайн-проекта компания помогает своим заказчикам купить мебель и другие предметы интерьера. Во время работы над проектом клиент формирует свой wish-лист, и ReRooms подбирает все необходимые товары под его будущий интерьер. По сути, компания работает как маркетплейс мебели, отделочных материалов и предметов декора. На сегодняшний день к нему подключено более 400 компаний – производителей.

Фото ReRooms



Rerooms закупает товары у своих поставщиков по оптовым ценам и делает наценку, которая в полтора раза ниже, чем стандартная комиссия ретейлеров. Поэтому стоимость товаров в Rerooms соизмерима с ценниками «Леруа Мерлен», IKEA, Hoff и других магазинов. При этом клиенту намного проще заказать все необходимое в одном месте, чтобы не тратить время на бесконечные поездки по магазинам и не переплачивать за многочисленные доставки.

Согласно статистике, 70% заказчиков дизайн-проектов подбирают товары в Rerooms. Первая покупка обходится клиенту в 30 000-40 000 рублей, а уже через полгода большинство оставляют в маркетплейсе до 300 000. И все равно это меньше 20% бюджета, который человек готов потратить на обустройство будущей квартиры.

Фото ReRooms



Помимо дизайн-проекта и полной комплектации ReRooms помогает и с ремонтом. Сервис предоставляет проверенные бригады ремонтников и специалистов в различных сферах строительства. Такой подход позволяет позиционировать бизнес как комплексное решение для обустройства жилья.

Фото ReRooms



Большая часть средств компании уходит на доработку IT-платформы. «Наша глобальная задача — сделать так, чтобы всю техническую работу выполняла машина, а дизайнерам оставалась только творческая часть проекта» — рассуждает Гольдберг. Стандарты качества, на которые ориентируются клиенты, постоянно растут, поэтому очень важно найти правильные точки взаимодействия клиента с брендом. Ведь от этого зависит репутация компании.