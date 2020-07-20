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ReRooms: UBER в интерьерном дизайне, которым пользуется 10 000 клиентов и более 1 000 дизайнеров


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Технологические компании постоянно стремятся найти оптимальный баланс между эффективностью рабочих процессов, внедрением инновационных технологий и качественным обслуживанием клиентов, который помог бы вывести бизнес на новый уровень.

Не стали исключением и выходцы из инвестиционной сферы Дмитрий Борисов и Юрий Гольдберг, которые запустили сервис, позволяющий заказать авторский дизайн-проект квартиры, не отходя от компьютера, в онлайн-режиме. Несмотря на то, что компания пока не составляет конкуренцию таким гигантам как IKEA и Leroy Merlin, их проект уже занял свою нишу в области индивидуального обустройства квартир. Формула их успеха достаточно проста - полная автоматизация всех процессов, с использованием современных технологий и IT-систем в комбинации с доступной ценой на услуги.


али исключением и выходцы из инвестиционной сферы Дмитрий Борисов и Юрий Гольдберг, которые запустили сервис, позволяющий заказать авторский дизайн-проект квартиры, не отходя от компьютера, в онлайн-режиме. Несмотря на то, что компания пока не составляет конкуренцию таким гигантам как IKEA и Leroy Merlin, их проект уже занял свою нишу в области индивидуального обустройства квартир. Формула их успеха достаточно проста - полная автоматизация всех процессов, с использованием современных технологий и IT-систем в комбинации с доступной ценой на услуги.


Наше портфолио более 10 000 проектов

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: ReRooms: UBER в интерьерном дизайне, которым пользуется 10 000 клиентов и более 1 000 дизайнеровДмитрий Борисов (фото ReRooms)

Современные технологии полностью изменили правила игры – отмечают Дмитрий и Юрий. Сегодня, чтобы сохранить текущих клиентов и привлечь новых, компаниям нужно адаптироваться к динамичному процессу цифровизации. Старые алгоритмы больше не работают. А консервативный подход может привести к тому, что ваш потенциальный клиент уйдет к более продвинутому конкуренту.

Именно поэтому свой онлайн-сервис  по разработке дизайн-проектов для интерьера они сделали максимально удобным, прозрачным и доступным для клиентов массового сегмента. Под брендом ReRooms компания объединила сторонних исполнителей (в данном случае дизайнеров интерьера) и несет полную финансовую ответственность за оказываемую услугу.

Фото № 2: ReRooms: UBER в интерьерном дизайне, которым пользуется 10 000 клиентов и более 1 000 дизайнеровЮрий Гольдберг (фото ReRooms)

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Все процессы в дизайн-студии автоматизированы. Клиент и дизайнер встречаются всего один раз, чтобы провести необходимые замеры и обсудить все тонкости и нюансы проекта. Далее вся работа переносится в онлайн-режим. Это позволяет избежать ошибок, которые могут возникать, если управлять такими сложными процессами вручную, а также экономит время сотрудников на функционале, который можно оптимизировать и перевести в автоматический формат. Все общение клиента с дизайнером происходит в личном кабинете, адаптированном под любое мобильное устройство, и с помощью различных мессенджеров. Таким образом, ReRooms предлагает не просто услугу, а удобство, гарантии и новый персонализированный уровень обслуживания клиента. На сегодняшний день в копилке дизайн-студии более 10 000 выполненных проектов в 22 стилях.

Фото № 3: ReRooms: UBER в интерьерном дизайне, которым пользуется 10 000 клиентов и более 1 000 дизайнеровФото ReRooms

А, чтобы сервис работал еще эффективнее и был еще удобнее, помимо самого дизайн-проекта компания помогает  своим заказчикам купить мебель и другие предметы интерьера. Во время работы над проектом клиент формирует свой wish-лист, и ReRooms подбирает все необходимые товары под его будущий интерьер. По сути, компания работает как маркетплейс мебели, отделочных материалов и предметов декора. На сегодняшний день к нему подключено более 400 компаний – производителей.

Фото № 4: ReRooms: UBER в интерьерном дизайне, которым пользуется 10 000 клиентов и более 1 000 дизайнеровФото ReRooms

Rerooms закупает товары у своих поставщиков по оптовым ценам и делает наценку, которая в полтора раза ниже, чем стандартная комиссия ретейлеров. Поэтому  стоимость товаров в Rerooms соизмерима с ценниками «Леруа Мерлен», IKEA, Hoff и других магазинов. При этом клиенту намного проще заказать все необходимое в одном месте, чтобы не тратить время на бесконечные поездки по магазинам и не переплачивать за многочисленные доставки.

Согласно статистике, 70% заказчиков дизайн-проектов подбирают товары в Rerooms. Первая покупка обходится клиенту в 30 000-40 000 рублей, а уже через полгода большинство оставляют в маркетплейсе до 300 000. И все равно это меньше 20% бюджета, который человек готов потратить на обустройство будущей квартиры.

Фото № 5: ReRooms: UBER в интерьерном дизайне, которым пользуется 10 000 клиентов и более 1 000 дизайнеровФото ReRooms

Помимо дизайн-проекта и полной комплектации ReRooms помогает и с ремонтом. Сервис предоставляет проверенные бригады ремонтников и специалистов в различных сферах строительства. Такой подход позволяет позиционировать бизнес как комплексное решение для обустройства жилья.

Фото № 6: ReRooms: UBER в интерьерном дизайне, которым пользуется 10 000 клиентов и более 1 000 дизайнеровФото ReRooms

Большая часть средств компании уходит на доработку IT-платформы. «Наша глобальная задача — сделать так, чтобы всю техническую работу выполняла машина, а дизайнерам оставалась только творческая часть проекта» — рассуждает Гольдберг. Стандарты качества, на которые ориентируются клиенты, постоянно растут, поэтому очень важно найти правильные точки взаимодействия клиента с брендом. Ведь от этого зависит репутация компании.

#ремонт#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#инновации
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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