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Частный дизайнер интерьеров в Москве: все плюсы и минусы


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Частный дизайнер интерьеров: все плюсы и минусы, отличия от услуг, предоставляемых дизайн-студиями и риски работы с частником

Разработку дизайна интерьера лучше доверить профессионалу. Но возникает вопрос: с кем лучше сотрудничать – с частным дизайнером или дизайн-студией? Рассмотрим плюсы и минусы сотрудничества с частниками, узнаем их главные отличия от дизайнерских компаний.

Фото № 1: Частный дизайнер интерьеров в Москве: все плюсы и минусыФото ReRooms 

Отличия частного дизайнера интерьеров от работы с дизайн-студиейботку дизайна интерьера лучше доверить профессионалу. Но возникает вопрос: с кем лучше сотрудничать – с частным дизайнером или дизайн-студией? Рассмотрим плюсы и минусы сотрудничества с частниками, узнаем их главные отличия от дизайнерских компаний.

Фото № 1: Частный дизайнер интерьеров в Москве: все плюсы и минусыФото ReRooms 

Отличия частного дизайнера интерьеров от работы с дизайн-студией

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Отмечается существенная разница. Рассмотрим подробнее.

Стоимость

Частный дизайнер обойдется порядком дешевле. Желающие сэкономить вовсе пользуются услугами начинающий специалистов, которые набирается опыта и готовы работать почти за бесценок. Частный популярный дизайнер возьмет, конечно, дороже.

Стоимость услуг дизайн-студии превысит цену частного специалиста. Это обусловлено тем, что над проектом работает не один человек, а команда опытных профессионалов:

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    менеджер;

  • замерщик;

  • проектировщик;

  • арт-директор;

  • дизайнер;

  • комплектатор и пр.

Качество работы

При выборе частного дизайнера рабочий процесс контролирует один человек. Заказчик – не осведомленный в вопросах составления чертежей и оформления интерьера, поэтому не сможет правильно оценить качество работы. Но со временем могут проявиться некоторые недочеты. Также существует человеческий фактор, дизайнер может заболеть или возникнут другие непредвиденные обстоятельства, как следствие – задержка проекта.

Дизайн-студия серьезно относится к своей ответственности, гарантирует высокое качество работы, соблюдение сроков, технических и строительных норм. Над заказом работает команда, и процесс не заморозится, если один сотрудник заболеет или срочно отлучится. Количество привлеченных специалистов определяется с учетом сложности проекта. Если работа сложная, над ней работает одновременно несколько дизайнеров. Сотрудники общаются между собой, помогут своевременно выявить и устранить ошибки.

Ответственность за взятые обязательства

Частный дизайнер ответственен за проект, включая документацию, сроки и прочие моменты. Во избежание рисков нужно заключить договор. Все же некоторые не заморачиваются на составление документа, но непременно работают только с авансом. Нередко заказчик недоволен работой, но не может ничего добиться, так как договор неправильно составлен или вовсе отсутствует.

Студия дизайна начинает работу только после подписания договора с юридической ответственностью. В документе прописана стоимость, сроки, перечень услуг и пр. Компания несет полную ответственность за выполнение всех обязательств.

Креативность в работе

Обычно частный дизайнер – отличный специалист в определенной сфере, работает в конкретном стилистическом направлении и имеет свое видение интерьера. Когда его взгляды расходятся с представлениями заказчика, могут возникать неразрешимые разногласия.

В дизайн-студии работает большое количество профессионалов в разных сферах. Менеджер поможет клиенту подобрать дизайнера, который подойдет именно ему.

Спектр услуг

Работа частного дизайнера зачастую ограничивается разработкой проекта. Дизайнерская студия предложит более широкий спектр услуг:

  • составление проекта;

  • решение вопросов законности архитектурно-строительных работ;

  • рекомендация ремонтной бригады;

  • закупка материалов, мебели, декора;

  • поиск специалистов для выполнения конкретных работ, например, настенной живописи;

  • авторский надзор и пр.

Фото № 2: Частный дизайнер интерьеров в Москве: все плюсы и минусыФото ReRooms 

Где искать хорошего частного дизайнера?

Поиск исполнителя требует времени и усилий. Нужно пересмотреть резюме, портфолио, почитать отзывы. Найти хорошего частного дизайнера можно несколькими способами. Введите в поисковой строке Google или Яндекс запрос, например, «частный дизайнер интерьера Москва недорого». Из результатов поиска выберите кандидатуру.

Смотрите на бирже фрилансеров. На FL.ru и других сайтах размещены объявления от частных соискателей. Также можно составить собственное предложение, подробно описав задачу и требования к исполнителю – так можно отсеять неподходящих претендентов.

Ищите в базе данных дизайнеров. Такой список включает имена и контакты специалистов, оценки и отзывы клиентов, благодаря чему выбрать исполнителя будет проще.

Просматривайте рекламу в социальных сетях. Частные дизайнеры в поисках клиентов часто публикуют фото своих работ в instagram, Вконтакте, Facebook и пр.

Фото № 3: Частный дизайнер интерьеров в Москве: все плюсы и минусыФото ReRooms 

Стоит ли рисковать?

Конечно, при выборе стоит учесть «за» и «против». Если не собираетесь делать сложный ремонт с перепланировкой квартиры или дома, имеете много времени в запасе, готовы подождать в случае возникновения форс-мажоров и желаете сэкономить на оплате дизайнеру, можно спокойно выбрать частного специалиста.

Но если решили сделать перепланировку квартиры в соответствии с нормами СНиП, хотите красивый функциональный интерьер, а ошибки и задержки по времени недопустимы, лучше довериться команде профессионалов.

Дизайн-студия Рерумс подготовит качественный проект по фиксированной цене в краткие сроки. Мы собрали команду высокопрофессиональных специалистов, которые учтут ваши пожелания, сделают работу без задержек и ошибок.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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Спасибо
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