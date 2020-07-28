Частный дизайнер интерьеров в Москве: все плюсы и минусы

Разработку дизайна интерьера лучше доверить профессионалу. Но возникает вопрос: с кем лучше сотрудничать – с частным дизайнером или дизайн-студией? Рассмотрим плюсы и минусы сотрудничества с частниками, узнаем их главные отличия от дизайнерских компаний.

Отмечается существенная разница. Рассмотрим подробнее.

Стоимость

Частный дизайнер обойдется порядком дешевле. Желающие сэкономить вовсе пользуются услугами начинающий специалистов, которые набирается опыта и готовы работать почти за бесценок. Частный популярный дизайнер возьмет, конечно, дороже.

Стоимость услуг дизайн-студии превысит цену частного специалиста. Это обусловлено тем, что над проектом работает не один человек, а команда опытных профессионалов:

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замерщик;

проектировщик;

арт-директор;

дизайнер;

комплектатор и пр.

Качество работы

При выборе частного дизайнера рабочий процесс контролирует один человек. Заказчик – не осведомленный в вопросах составления чертежей и оформления интерьера, поэтому не сможет правильно оценить качество работы. Но со временем могут проявиться некоторые недочеты. Также существует человеческий фактор, дизайнер может заболеть или возникнут другие непредвиденные обстоятельства, как следствие – задержка проекта.

Дизайн-студия серьезно относится к своей ответственности, гарантирует высокое качество работы, соблюдение сроков, технических и строительных норм. Над заказом работает команда, и процесс не заморозится, если один сотрудник заболеет или срочно отлучится. Количество привлеченных специалистов определяется с учетом сложности проекта. Если работа сложная, над ней работает одновременно несколько дизайнеров. Сотрудники общаются между собой, помогут своевременно выявить и устранить ошибки.

Ответственность за взятые обязательства

Частный дизайнер ответственен за проект, включая документацию, сроки и прочие моменты. Во избежание рисков нужно заключить договор. Все же некоторые не заморачиваются на составление документа, но непременно работают только с авансом. Нередко заказчик недоволен работой, но не может ничего добиться, так как договор неправильно составлен или вовсе отсутствует.

Студия дизайна начинает работу только после подписания договора с юридической ответственностью. В документе прописана стоимость, сроки, перечень услуг и пр. Компания несет полную ответственность за выполнение всех обязательств.

Креативность в работе

Обычно частный дизайнер – отличный специалист в определенной сфере, работает в конкретном стилистическом направлении и имеет свое видение интерьера. Когда его взгляды расходятся с представлениями заказчика, могут возникать неразрешимые разногласия.

В дизайн-студии работает большое количество профессионалов в разных сферах. Менеджер поможет клиенту подобрать дизайнера, который подойдет именно ему.

Спектр услуг

Работа частного дизайнера зачастую ограничивается разработкой проекта. Дизайнерская студия предложит более широкий спектр услуг:

составление проекта;

решение вопросов законности архитектурно-строительных работ;

рекомендация ремонтной бригады;

закупка материалов, мебели, декора;

поиск специалистов для выполнения конкретных работ, например, настенной живописи;

авторский надзор и пр.

Фото ReRooms

Где искать хорошего частного дизайнера?

Поиск исполнителя требует времени и усилий. Нужно пересмотреть резюме, портфолио, почитать отзывы. Найти хорошего частного дизайнера можно несколькими способами. Введите в поисковой строке Google или Яндекс запрос, например, «частный дизайнер интерьера Москва недорого». Из результатов поиска выберите кандидатуру.

Смотрите на бирже фрилансеров. На FL.ru и других сайтах размещены объявления от частных соискателей. Также можно составить собственное предложение, подробно описав задачу и требования к исполнителю – так можно отсеять неподходящих претендентов.

Ищите в базе данных дизайнеров. Такой список включает имена и контакты специалистов, оценки и отзывы клиентов, благодаря чему выбрать исполнителя будет проще.

Просматривайте рекламу в социальных сетях. Частные дизайнеры в поисках клиентов часто публикуют фото своих работ в instagram, Вконтакте, Facebook и пр.

Фото ReRooms

Стоит ли рисковать?

Конечно, при выборе стоит учесть «за» и «против». Если не собираетесь делать сложный ремонт с перепланировкой квартиры или дома, имеете много времени в запасе, готовы подождать в случае возникновения форс-мажоров и желаете сэкономить на оплате дизайнеру, можно спокойно выбрать частного специалиста.

Но если решили сделать перепланировку квартиры в соответствии с нормами СНиП, хотите красивый функциональный интерьер, а ошибки и задержки по времени недопустимы, лучше довериться команде профессионалов.

Дизайн-студия Рерумс подготовит качественный проект по фиксированной цене в краткие сроки. Мы собрали команду высокопрофессиональных специалистов, которые учтут ваши пожелания, сделают работу без задержек и ошибок.