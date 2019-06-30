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Четырехкомнатная квартира в стиле современная классика


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Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как изысканно и со вкусом оформить интерьер четырехкомнатной квартиры в стиле современная классика.

При упоминании классического стиля многие представляют себе помпезные интерьеры, напоминающие убранство дворцов и музеев. Однако сегодня мы поговорим совершенно о другом направлении, которое прочитывает классику на современный лад и создает роскошный интерьер: это современная классика

Здесь используются:

  • пастельная цветовая гамма,
  • мебель с декоративными элементами,
  • утонченный декор,
  • массивные шторы,
  • камин.

Благодаря дизайнерам, которые умело сочетают классические черты и модные тенденции, получаются не только роскошные, но и функциональные интерьеры. 

Именно такой интерьер и предстояло создать дизайнерам ReRooms в четырехкомнатной квартире площадью почти 100 квадратных метров. У наших заказчиков есть две дочки, поэтому одним из пожеланий было оформить две разные детские комнаты. Давайте посмотрим, как справились с поставленной задачей специалисты и какие решения были приняты для каждого помещения. 

Прихожая

Уже в прихожей становится понятно, что мы попали в дорогую и со вкусом обставленную квартиру, где главные качества — это функциональность и основательность. Здесь преобладает теплая цветовая гамма, в которой представлены всего три цвета: коричневый, бежевый и белый. Даже такое малое количество оттенков создает уютное и комфортное для проживания настроение. В прихожей и холле нет никаких ярких акцентов, их роль на себя взяли предметы меблировки и освещения.

Фото № 1: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Вместо классического шкафа-купе дизайнеры отдали предпочтение платяному шкафу, который не выглядит слишком громоздким за счет белого цвета и словно сливается с окружающей обстановкой. Консоль, мягкая банкетка и большое зеркало усиливают респектабельность и функциональность всего интерьера.

Фото № 2: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Для отделки пола выбрали присущий современной классике паркет, который по цвету перекликается с дверьми. Стены украсили молдингами, создав на них красивые рамы. Что касается освещения, здесь тоже не стали отклоняться от канонов: вместо точечных светильников выбрали красивую массивную люстру и бра, поражающие своей красотой и лаконичностью. 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Современная классика приветствует совмещение функциональных зон, поэтому было принято решение объединить кухню и гостиную, создав тем самым просторное и уютное помещение.

Фото № 4: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Кухонный фасад отделан в уже знакомом нам коричневом цвете, который дополнен золотыми ручками. Для кухонного фартука выбрали зеркальную плитку, что очень необычно для этой зоны. Такой прием помог зрительно еще больше увеличить пространство и сделать его светлее. Посреди комнаты расположили обеденную зону, куда поставили овальный стол с декоративными элементами на фигурных ножках и стулья с мягкой голубой обивкой. 

Фото № 5: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Гостиная продолжает выбранную цветовую гамму, однако она получилась более нежной и выразительной. На фоне нейтрального оттенка стен отчетливо выделяются все детали и текстуры. 

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Фото № 6: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Центральное место здесь занимает угловой диван красивого василькового цвета, который находит свое отражение в шторах. Дополняют его предметы меблировки молочного цвета с фигурными ножками и декоративными элементами. В гостиной появляется первый декор: черно-белая картина, растения и подсвечники.

Фото № 7: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Спальня

Спальня поражает своей красотой и элегантностью, присущей аристократическим дворцам. Буквально каждую деталь хочется рассмотреть во всех подробностях.

Фото № 8: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Центральным украшением стала кровать с мягким изголовьем, оформленным декоративными бусинами. По сторонам от кровати дизайнеры симметрично разместили прикроватные тумбочки на крестообразных ножках и светильники со стеклянным основанием. При входе в комнату взгляд падает на акцентную стену за изголовьем кровати, которая украшена:

  • декоративной штукатуркой с мерцающим эффектом,
  • зеркалом, напоминающим большое солнце с множественными лучиками, которые тоже состоят из маленьких зеркал,
  • вставок с зеркальными растительными узорами.

Цельный образ элегантного и аристократического пространства дополняет изящная консоль и классические шторы. 

Фото № 9: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Отдельного внимания заслуживает люстра, поражающая своей красотой. Из белоснежного абажура словно появляются стеклянные растения, красиво переливающиеся в лучах солнца. Торжественность помещению также придает ковер с красным рисунком.

Фото № 10: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Ванная 1

Совмещенный санузел получился просторным и светлым, даже несмотря на свою маленькую площадь. Помещение оформили в светлой пастельной гамме без ярких контрастов, за счет чего в пространстве воцарились легкость и воздушность. Кроме того, дизайнеры грамотно задействовали каждый сантиметр вдоль стен, и в центре ванной осталось место для передвижения. 

Фото № 11: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Главная особенность ванной — отделка. Здесь есть пять видов керамогранита, которые создают невероятный по красоте интерьер: это в том числе мозаика, геометрическая плитка, с имитацией мрамора, с резным рисунком. И все это великолепие — на фоне классической бежевой плитки. 

Из мебели дизайнеры отдали предпочтение высокому белоснежному шкафу, который играет главную роль хранения, и тумбе под раковину. Их строгую геометрию разбавляют полукруглая душевая кабинка и унитаз с изогнутыми линиями.

Фото № 12: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Ванная 2

Второй санузел получился еще более помпезным и роскошным. В отделке здесь также отдали предпочтение сразу нескольким моделям керамогранита, которые и создают величественную обстановку. Для зоны ванной выбрали три различных по цвету и рисунку типа плитки, которые прекрасно между собой сочетаются. 

Конечно же, центральное место занимает тумба на изогнутых ножках с золотыми фигурными ручками, которую украшает гранитная столешница, напоминающая ночное небо. Кран выбрали под цвет ручек, как и раму для зеркала, создав тем самым прекрасную композицию. 

Фото № 13: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Стенку возле унитаза декорировали коричневой мозаикой, а в нишу спрятали полочки за матовым стеклом.

Фото № 14: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Детская 1

Первая детская — настоящее воплощение классического стиля. Она напоминает розовую зефирку, мягкую и воздушную. Вся комната выдержана в розово-белых оттенках с добавлением акцентных цветов. Одну из стен оформили цветочными обоями, в дополнение к которым повесили декор с растительными узорами и постелили такое же постельное белье. 

Фото № 15: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Из мебели здесь представлен большой платяной шкаф с классическими резными элементами и стеллаж с открытыми полками. Рабочее место оборудовали компактным письменным столом и стулом с розовой мягкой обивкой. Эту комнату оформили для младшей дочки, подарив ей настоящую сказку.

Фото № 16: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Детская 2

Вторая комната принадлежит дочке постарше, что сразу же ощущается в предметах меблировки и декора. Эту комнату объединили с лоджией, сделав здесь рабочее место, которое оборудовали подвесной полкой и письменным столом с оригинальными ножками. Эта зона отделяется от комнаты с помощью стеллажа, на котором расположились многочисленные декоративные элементы.

Фото № 17: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Помещение полностью выдержано в пастельных оттенках, что создает легкое и воздушное пространство. На стену повесили черно-белые фотографии — они дают легкий контраст и делают интерьер более интересным. 

Фото № 18: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Из мебели здесь есть туалетный столик, раскладной диван с мягким изголовьем, встроенный шкаф-купе с зеркальными вставками и пианино.

Фото № 19: Четырехкомнатная квартира в стиле современная классикаФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой четырехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете в ведомости по ссылке.

#неоклассика#Четырехкомнатная квартира#Дизайн-проект
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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