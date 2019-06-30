Четырехкомнатная квартира в стиле современная классика

Для отделки пола выбрали присущий современной классике паркет, который по цвету перекликается с дверьми. Стены украсили молдингами, создав на них красивые рамы. Что касается освещения, здесь тоже не стали отклоняться от канонов: вместо точечных светильников выбрали красивую массивную люстру и бра, поражающие своей красотой и лаконичностью.

Вместо классического шкафа-купе дизайнеры отдали предпочтение платяному шкафу, который не выглядит слишком громоздким за счет белого цвета и словно сливается с окружающей обстановкой. Консоль, мягкая банкетка и большое зеркало усиливают респектабельность и функциональность всего интерьера.

Уже в прихожей становится понятно, что мы попали в дорогую и со вкусом обставленную квартиру, где главные качества — это функциональность и основательность. Здесь преобладает теплая цветовая гамма, в которой представлены всего три цвета: коричневый, бежевый и белый. Даже такое малое количество оттенков создает уютное и комфортное для проживания настроение. В прихожей и холле нет никаких ярких акцентов, их роль на себя взяли предметы меблировки и освещения.

Именно такой интерьер и предстояло создать дизайнерам ReRooms в четырехкомнатной квартире площадью почти 100 квадратных метров. У наших заказчиков есть две дочки, поэтому одним из пожеланий было оформить две разные детские комнаты. Давайте посмотрим, как справились с поставленной задачей специалисты и какие решения были приняты для каждого помещения.

Благодаря дизайнерам, которые умело сочетают классические черты и модные тенденции, получаются не только роскошные, но и функциональные интерьеры.

При упоминании классического стиля многие представляют себе помпезные интерьеры, напоминающие убранство дворцов и музеев. Однако сегодня мы поговорим совершенно о другом направлении, которое прочитывает классику на современный лад и создает роскошный интерьер: это современная классика .

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Современная классика приветствует совмещение функциональных зон, поэтому было принято решение объединить кухню и гостиную, создав тем самым просторное и уютное помещение.

Фото: rerooms.ru

Кухонный фасад отделан в уже знакомом нам коричневом цвете, который дополнен золотыми ручками. Для кухонного фартука выбрали зеркальную плитку, что очень необычно для этой зоны. Такой прием помог зрительно еще больше увеличить пространство и сделать его светлее. Посреди комнаты расположили обеденную зону, куда поставили овальный стол с декоративными элементами на фигурных ножках и стулья с мягкой голубой обивкой.

Фото: rerooms.ru

Гостиная продолжает выбранную цветовую гамму, однако она получилась более нежной и выразительной. На фоне нейтрального оттенка стен отчетливо выделяются все детали и текстуры.

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Фото: rerooms.ru

Центральное место здесь занимает угловой диван красивого василькового цвета, который находит свое отражение в шторах. Дополняют его предметы меблировки молочного цвета с фигурными ножками и декоративными элементами. В гостиной появляется первый декор: черно-белая картина, растения и подсвечники.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальня поражает своей красотой и элегантностью, присущей аристократическим дворцам. Буквально каждую деталь хочется рассмотреть во всех подробностях.

Фото: rerooms.ru

Центральным украшением стала кровать с мягким изголовьем, оформленным декоративными бусинами. По сторонам от кровати дизайнеры симметрично разместили прикроватные тумбочки на крестообразных ножках и светильники со стеклянным основанием. При входе в комнату взгляд падает на акцентную стену за изголовьем кровати, которая украшена:

декоративной штукатуркой с мерцающим эффектом,

зеркалом, напоминающим большое солнце с множественными лучиками, которые тоже состоят из маленьких зеркал,

вставок с зеркальными растительными узорами.

Цельный образ элегантного и аристократического пространства дополняет изящная консоль и классические шторы.

Фото: rerooms.ru

Отдельного внимания заслуживает люстра, поражающая своей красотой. Из белоснежного абажура словно появляются стеклянные растения, красиво переливающиеся в лучах солнца. Торжественность помещению также придает ковер с красным рисунком.

Фото: rerooms.ru

Ванная 1

Совмещенный санузел получился просторным и светлым, даже несмотря на свою маленькую площадь. Помещение оформили в светлой пастельной гамме без ярких контрастов, за счет чего в пространстве воцарились легкость и воздушность. Кроме того, дизайнеры грамотно задействовали каждый сантиметр вдоль стен, и в центре ванной осталось место для передвижения.

Фото: rerooms.ru

Главная особенность ванной — отделка. Здесь есть пять видов керамогранита, которые создают невероятный по красоте интерьер: это в том числе мозаика, геометрическая плитка, с имитацией мрамора, с резным рисунком. И все это великолепие — на фоне классической бежевой плитки.

Из мебели дизайнеры отдали предпочтение высокому белоснежному шкафу, который играет главную роль хранения, и тумбе под раковину. Их строгую геометрию разбавляют полукруглая душевая кабинка и унитаз с изогнутыми линиями.

Фото: rerooms.ru

Ванная 2

Второй санузел получился еще более помпезным и роскошным. В отделке здесь также отдали предпочтение сразу нескольким моделям керамогранита, которые и создают величественную обстановку. Для зоны ванной выбрали три различных по цвету и рисунку типа плитки, которые прекрасно между собой сочетаются.

Конечно же, центральное место занимает тумба на изогнутых ножках с золотыми фигурными ручками, которую украшает гранитная столешница, напоминающая ночное небо. Кран выбрали под цвет ручек, как и раму для зеркала, создав тем самым прекрасную композицию.

Фото: rerooms.ru

Стенку возле унитаза декорировали коричневой мозаикой, а в нишу спрятали полочки за матовым стеклом.

Фото: rerooms.ru

Детская 1

Первая детская — настоящее воплощение классического стиля. Она напоминает розовую зефирку, мягкую и воздушную. Вся комната выдержана в розово-белых оттенках с добавлением акцентных цветов. Одну из стен оформили цветочными обоями, в дополнение к которым повесили декор с растительными узорами и постелили такое же постельное белье.

Фото: rerooms.ru

Из мебели здесь представлен большой платяной шкаф с классическими резными элементами и стеллаж с открытыми полками. Рабочее место оборудовали компактным письменным столом и стулом с розовой мягкой обивкой. Эту комнату оформили для младшей дочки, подарив ей настоящую сказку.

Фото: rerooms.ru

Детская 2

Вторая комната принадлежит дочке постарше, что сразу же ощущается в предметах меблировки и декора. Эту комнату объединили с лоджией, сделав здесь рабочее место, которое оборудовали подвесной полкой и письменным столом с оригинальными ножками. Эта зона отделяется от комнаты с помощью стеллажа, на котором расположились многочисленные декоративные элементы.

Фото: rerooms.ru

Помещение полностью выдержано в пастельных оттенках, что создает легкое и воздушное пространство. На стену повесили черно-белые фотографии — они дают легкий контраст и делают интерьер более интересным.

Фото: rerooms.ru

Из мебели здесь есть туалетный столик, раскладной диван с мягким изголовьем, встроенный шкаф-купе с зеркальными вставками и пианино.

Фото: rerooms.ru