Четырехкомнатная квартира в стиле современная классика

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как изысканно и со вкусом оформить интерьер четырехкомнатной квартиры в стиле современная классика.
При упоминании классического стиля многие представляют себе помпезные интерьеры, напоминающие убранство дворцов и музеев. Однако сегодня мы поговорим совершенно о другом направлении, которое прочитывает классику на современный лад и создает роскошный интерьер: это современная классика.
Здесь используются:
- пастельная цветовая гамма,
- мебель с декоративными элементами,
- утонченный декор,
- массивные шторы,
- камин.
Благодаря дизайнерам, которые умело сочетают классические черты и модные тенденции, получаются не только роскошные, но и функциональные интерьеры.
Именно такой интерьер и предстояло создать дизайнерам ReRooms в четырехкомнатной квартире площадью почти 100 квадратных метров. У наших заказчиков есть две дочки, поэтому одним из пожеланий было оформить две разные детские комнаты. Давайте посмотрим, как справились с поставленной задачей специалисты и какие решения были приняты для каждого помещения.
Прихожая
Уже в прихожей становится понятно, что мы попали в дорогую и со вкусом обставленную квартиру, где главные качества — это функциональность и основательность. Здесь преобладает теплая цветовая гамма, в которой представлены всего три цвета: коричневый, бежевый и белый. Даже такое малое количество оттенков создает уютное и комфортное для проживания настроение. В прихожей и холле нет никаких ярких акцентов, их роль на себя взяли предметы меблировки и освещения.
Вместо классического шкафа-купе дизайнеры отдали предпочтение платяному шкафу, который не выглядит слишком громоздким за счет белого цвета и словно сливается с окружающей обстановкой. Консоль, мягкая банкетка и большое зеркало усиливают респектабельность и функциональность всего интерьера.
Для отделки пола выбрали присущий современной классике паркет, который по цвету перекликается с дверьми. Стены украсили молдингами, создав на них красивые рамы. Что касается освещения, здесь тоже не стали отклоняться от канонов: вместо точечных светильников выбрали красивую массивную люстру и бра, поражающие своей красотой и лаконичностью.
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Кухня-гостиная
Современная классика приветствует совмещение функциональных зон, поэтому было принято решение объединить кухню и гостиную, создав тем самым просторное и уютное помещение.
Кухонный фасад отделан в уже знакомом нам коричневом цвете, который дополнен золотыми ручками. Для кухонного фартука выбрали зеркальную плитку, что очень необычно для этой зоны. Такой прием помог зрительно еще больше увеличить пространство и сделать его светлее. Посреди комнаты расположили обеденную зону, куда поставили овальный стол с декоративными элементами на фигурных ножках и стулья с мягкой голубой обивкой.
Гостиная продолжает выбранную цветовую гамму, однако она получилась более нежной и выразительной. На фоне нейтрального оттенка стен отчетливо выделяются все детали и текстуры.
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Центральное место здесь занимает угловой диван красивого василькового цвета, который находит свое отражение в шторах. Дополняют его предметы меблировки молочного цвета с фигурными ножками и декоративными элементами. В гостиной появляется первый декор: черно-белая картина, растения и подсвечники.
Спальня
Спальня поражает своей красотой и элегантностью, присущей аристократическим дворцам. Буквально каждую деталь хочется рассмотреть во всех подробностях.
Центральным украшением стала кровать с мягким изголовьем, оформленным декоративными бусинами. По сторонам от кровати дизайнеры симметрично разместили прикроватные тумбочки на крестообразных ножках и светильники со стеклянным основанием. При входе в комнату взгляд падает на акцентную стену за изголовьем кровати, которая украшена:
- декоративной штукатуркой с мерцающим эффектом,
- зеркалом, напоминающим большое солнце с множественными лучиками, которые тоже состоят из маленьких зеркал,
- вставок с зеркальными растительными узорами.
Цельный образ элегантного и аристократического пространства дополняет изящная консоль и классические шторы.
Отдельного внимания заслуживает люстра, поражающая своей красотой. Из белоснежного абажура словно появляются стеклянные растения, красиво переливающиеся в лучах солнца. Торжественность помещению также придает ковер с красным рисунком.
Ванная 1
Совмещенный санузел получился просторным и светлым, даже несмотря на свою маленькую площадь. Помещение оформили в светлой пастельной гамме без ярких контрастов, за счет чего в пространстве воцарились легкость и воздушность. Кроме того, дизайнеры грамотно задействовали каждый сантиметр вдоль стен, и в центре ванной осталось место для передвижения.
Главная особенность ванной — отделка. Здесь есть пять видов керамогранита, которые создают невероятный по красоте интерьер: это в том числе мозаика, геометрическая плитка, с имитацией мрамора, с резным рисунком. И все это великолепие — на фоне классической бежевой плитки.
Из мебели дизайнеры отдали предпочтение высокому белоснежному шкафу, который играет главную роль хранения, и тумбе под раковину. Их строгую геометрию разбавляют полукруглая душевая кабинка и унитаз с изогнутыми линиями.
Ванная 2
Второй санузел получился еще более помпезным и роскошным. В отделке здесь также отдали предпочтение сразу нескольким моделям керамогранита, которые и создают величественную обстановку. Для зоны ванной выбрали три различных по цвету и рисунку типа плитки, которые прекрасно между собой сочетаются.
Конечно же, центральное место занимает тумба на изогнутых ножках с золотыми фигурными ручками, которую украшает гранитная столешница, напоминающая ночное небо. Кран выбрали под цвет ручек, как и раму для зеркала, создав тем самым прекрасную композицию.
Стенку возле унитаза декорировали коричневой мозаикой, а в нишу спрятали полочки за матовым стеклом.
Детская 1
Первая детская — настоящее воплощение классического стиля. Она напоминает розовую зефирку, мягкую и воздушную. Вся комната выдержана в розово-белых оттенках с добавлением акцентных цветов. Одну из стен оформили цветочными обоями, в дополнение к которым повесили декор с растительными узорами и постелили такое же постельное белье.
Из мебели здесь представлен большой платяной шкаф с классическими резными элементами и стеллаж с открытыми полками. Рабочее место оборудовали компактным письменным столом и стулом с розовой мягкой обивкой. Эту комнату оформили для младшей дочки, подарив ей настоящую сказку.
Детская 2
Вторая комната принадлежит дочке постарше, что сразу же ощущается в предметах меблировки и декора. Эту комнату объединили с лоджией, сделав здесь рабочее место, которое оборудовали подвесной полкой и письменным столом с оригинальными ножками. Эта зона отделяется от комнаты с помощью стеллажа, на котором расположились многочисленные декоративные элементы.
Помещение полностью выдержано в пастельных оттенках, что создает легкое и воздушное пространство. На стену повесили черно-белые фотографии — они дают легкий контраст и делают интерьер более интересным.
Из мебели здесь есть туалетный столик, раскладной диван с мягким изголовьем, встроенный шкаф-купе с зеркальными вставками и пианино.
Стоимость дизайн-проекта для этой четырехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники