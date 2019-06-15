Дизайн небольшой квартиры-студии в скандинавском стиле

Метраж квартиры-студии, для которой делали этот дизайн-проект, — всего 39,3 метра. Внутри небольшого жилого пространства уместилась компактная прихожая и объединенная кухня-гостиная, которые занимают 29,3 метра. Оставшееся место отведено небольшой четырехметровой ванной комнате.

Для такой компактной квартиры скандинавский стиль — оптимальный вариант оформления. Ведь он пропагандирует практичную организацию пространства с сохранением максимально возможного свободного места. А еще такой дизайн создает в жилище светлую, ничем не отягощенную обстановку, приближенную к живой природе.

Заглядываем в каждый уголок студии и оцениваем стильный современный интерьер от дизайнеров ReRooms.

Прихожая

При входе в квартиру нас встречает светлый интерьер в теплых бежевых тонах, разбавленный древесным коричневым цветом в виде ламината и входной двери. Стены покрыты однотонной штукатуркой, как того и требует скандинавский стиль.

Фото: rerooms.ru

Спокойная светлая палитра разбавляется яркими акцентами: напольной керамической плиткой, оформленной в разных оттенках синего. В насыщенный аквамариновый цвет также окрашена стена справа от входа. Сочетание теплых и холодных оттенков создает контрастный облик помещения, при этом отсутствует лишняя пестрота и яркость отделки.

Фото: rerooms.ru

В интерьере прихожей нет мебели, которая могла бы сделать пространство меньше и теснее, — используется только банкетка с полками для обуви и подвесная вешалка для одежды. Зато есть большое зеркало до самого потолка, которое визуально расширяет компактное помещение благодаря отражению. Для хранения гардероба и прочих вещей предусмотрены утопленные в стену полки и длинный шкаф-купе, который тянется из прихожей до самой гостиной.

Кухня-гостиная

В самой большой комнате жилища уместилось сразу три зоны: помимо гостиной и кухни здесь есть кабинет — с рабочим столом и всеми необходимыми инструментами. А гостиная, оборудованная раскладным диваном, дополнительно играет роль спальной зоны. Все три участка грамотно зонированы друг от друга без использования громоздких перегородок — просто при помощи отделки. ltr">Метраж квартиры-студии, для которой делали этот дизайн-проект, — всего 39,3 метра. Внутри небольшого жилого пространства уместилась компактная прихожая и объединенная кухня-гостиная, которые занимают 29,3 метра. Оставшееся место отведено небольшой четырехметровой ванной комнате.

Для такой компактной квартиры скандинавский стиль — оптимальный вариант оформления. Ведь он пропагандирует практичную организацию пространства с сохранением максимально возможного свободного места. А еще такой дизайн создает в жилище светлую, ничем не отягощенную обстановку, приближенную к живой природе.

Заглядываем в каждый уголок студии и оцениваем стильный современный интерьер от дизайнеров ReRooms.

Прихожая

При входе в квартиру нас встречает светлый интерьер в теплых бежевых тонах, разбавленный древесным коричневым цветом в виде ламината и входной двери. Стены покрыты однотонной штукатуркой, как того и требует скандинавский стиль.

Фото: rerooms.ru

Спокойная светлая палитра разбавляется яркими акцентами: напольной керамической плиткой, оформленной в разных оттенках синего. В насыщенный аквамариновый цвет также окрашена стена справа от входа. Сочетание теплых и холодных оттенков создает контрастный облик помещения, при этом отсутствует лишняя пестрота и яркость отделки.

Фото: rerooms.ru

В интерьере прихожей нет мебели, которая могла бы сделать пространство меньше и теснее, — используется только банкетка с полками для обуви и подвесная вешалка для одежды. Зато есть большое зеркало до самого потолка, которое визуально расширяет компактное помещение благодаря отражению. Для хранения гардероба и прочих вещей предусмотрены утопленные в стену полки и длинный шкаф-купе, который тянется из прихожей до самой гостиной.

Кухня-гостиная

В самой большой комнате жилища уместилось сразу три зоны: помимо гостиной и кухни здесь есть кабинет — с рабочим столом и всеми необходимыми инструментами. А гостиная, оборудованная раскладным диваном, дополнительно играет роль спальной зоны. Все три участка грамотно зонированы друг от друга без использования громоздких перегородок — просто при помощи отделки.