Дизайн небольшой квартиры-студии в скандинавском стиле

Много естественного света, практичная организация пространства, единение с природой — все это скандинавский стиль интерьера. Именно в такой стилистике дизайнеры ReRooms оформили небольшую студию на востоке Москвы. Проводим по квартире подробную экскурсию.
Метраж квартиры-студии, для которой делали этот дизайн-проект, — всего 39,3 метра. Внутри небольшого жилого пространства уместилась компактная прихожая и объединенная кухня-гостиная, которые занимают 29,3 метра. Оставшееся место отведено небольшой четырехметровой ванной комнате.
Для такой компактной квартиры скандинавский стиль — оптимальный вариант оформления. Ведь он пропагандирует практичную организацию пространства с сохранением максимально возможного свободного места. А еще такой дизайн создает в жилище светлую, ничем не отягощенную обстановку, приближенную к живой природе.
Заглядываем в каждый уголок студии и оцениваем стильный современный интерьер от дизайнеров ReRooms.
Прихожая
При входе в квартиру нас встречает светлый интерьер в теплых бежевых тонах, разбавленный древесным коричневым цветом в виде ламината и входной двери. Стены покрыты однотонной штукатуркой, как того и требует скандинавский стиль.
Спокойная светлая палитра разбавляется яркими акцентами: напольной керамической плиткой, оформленной в разных оттенках синего. В насыщенный аквамариновый цвет также окрашена стена справа от входа. Сочетание теплых и холодных оттенков создает контрастный облик помещения, при этом отсутствует лишняя пестрота и яркость отделки.
В интерьере прихожей нет мебели, которая могла бы сделать пространство меньше и теснее, — используется только банкетка с полками для обуви и подвесная вешалка для одежды. Зато есть большое зеркало до самого потолка, которое визуально расширяет компактное помещение благодаря отражению. Для хранения гардероба и прочих вещей предусмотрены утопленные в стену полки и длинный шкаф-купе, который тянется из прихожей до самой гостиной.
Кухня-гостиная
В самой большой комнате жилища уместилось сразу три зоны: помимо гостиной и кухни здесь есть кабинет — с рабочим столом и всеми необходимыми инструментами. А гостиная, оборудованная раскладным диваном, дополнительно играет роль спальной зоны. Все три участка грамотно зонированы друг от друга без использования громоздких перегородок — просто при помощи отделки. ltr">Метраж квартиры-студии, для которой делали этот дизайн-проект, — всего 39,3 метра. Внутри небольшого жилого пространства уместилась компактная прихожая и объединенная кухня-гостиная, которые занимают 29,3 метра. Оставшееся место отведено небольшой четырехметровой ванной комнате.
Для такой компактной квартиры скандинавский стиль — оптимальный вариант оформления. Ведь он пропагандирует практичную организацию пространства с сохранением максимально возможного свободного места. А еще такой дизайн создает в жилище светлую, ничем не отягощенную обстановку, приближенную к живой природе.
Заглядываем в каждый уголок студии и оцениваем стильный современный интерьер от дизайнеров ReRooms.
Прихожая
При входе в квартиру нас встречает светлый интерьер в теплых бежевых тонах, разбавленный древесным коричневым цветом в виде ламината и входной двери. Стены покрыты однотонной штукатуркой, как того и требует скандинавский стиль.
Спокойная светлая палитра разбавляется яркими акцентами: напольной керамической плиткой, оформленной в разных оттенках синего. В насыщенный аквамариновый цвет также окрашена стена справа от входа. Сочетание теплых и холодных оттенков создает контрастный облик помещения, при этом отсутствует лишняя пестрота и яркость отделки.
В интерьере прихожей нет мебели, которая могла бы сделать пространство меньше и теснее, — используется только банкетка с полками для обуви и подвесная вешалка для одежды. Зато есть большое зеркало до самого потолка, которое визуально расширяет компактное помещение благодаря отражению. Для хранения гардероба и прочих вещей предусмотрены утопленные в стену полки и длинный шкаф-купе, который тянется из прихожей до самой гостиной.
Кухня-гостиная
В самой большой комнате жилища уместилось сразу три зоны: помимо гостиной и кухни здесь есть кабинет — с рабочим столом и всеми необходимыми инструментами. А гостиная, оборудованная раскладным диваном, дополнительно играет роль спальной зоны. Все три участка грамотно зонированы друг от друга без использования громоздких перегородок — просто при помощи отделки.
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Ближе всего к коридору располагается кухня. Она полностью оформлена в сочетании белого и бежевого цветов. На полу выложена плитка-гексагон в различных оттенках синего — такая же, как и в прихожей. Кухня отделена от гостиной не только цветом, но и при помощи небольшой барной стойки — она очень функциональна и оборудована встроенными полками для хранения. Шкафы кухонного гарнитура продолжаются до самого потолка и не имеют ручек, чтобы сэкономить компактное пространство внутри кухонной зоны.
Зона кабинета полностью выполнена в черном цвете и создает стильную контрастную картину в соседстве с белой кухней. Здесь сконцентрирована основная техника: телевизор, компьютер и электронный синтезатор. Из мебели установлены только угловой стол и компактный стул без подлокотников. У рабочей зоны нет собственных светильников на потолке или стенах, так как она расположена возле больших окон. Для вечернего освещения используется настольная лампа.
Наконец, у противоположной стены располагается зона гостиной, с длинным диваном и открытым стеллажом для хранения. Они компактно помещены между стеной и шкафом-купе, поэтому занимают минимум места в комнате. Гостиная — это самый яркий участок студии: диван и стеллаж окрашены в насыщенный аквамариновый цвет, акцентная стена за ними оформлена бело-голубыми обоями с имитацией мраморной поверхности.
Ванная
Ванная комната почти полностью оформлена серо-бежевой плиткой под бетон, акцентная стена за раковиной и туалетом отделана коричневой плиткой-гексагоном. На ней расположено стильное круглое зеркало и главное декоративное украшение — панно с имитацией зеленого мха. Такой декор приближает обстановку комнаты к природной, натуральной.
Сантехника и мебель в ванной использованы подвесные, чтобы оставить свободным пол и тем самым визуально расширить пространство комнаты. В нижней части тумбы под раковину установлена скрытая светодиодная подсветка — для создания уютного приглушенного освещения.
Противоположная стена ванной комнаты отведена под душевую — она отгорожена стеклянной раздвижной дверью, которая также помогает экономить место и делает интерьер более свободным и легким. Рядом с душевой, в нише, размещена стиральная машина, полки и шкафы до самого потолка. Вся мебель — шкафы, полки и тумба — окрашена в яркий аквамариновый цвет, как и в остальных зонах студии. Это помогает создать цельный и органичный интерьер во всей квартире.
Дизайн-проект этой квартиры-студии в скандинавском стиле стоил 19 990 рублей. Чтобы узнать, какие отделочные материалы и мебель были использованы дизайнерами, а также их точную стоимость, ознакомьтесь с
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники