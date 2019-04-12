10 принципов создания скандинавского дизайна

Как же удается жителям северной Европы создавать в малогабаритных и холодных помещениях привлекательные интерьеры, всегда наполненные светом и уютом независимо от погоды за окном? ReRooms рассказывает о принципах скандинавского дизайна, которые помогут даже безликие и крохотные помещения заполнить простором, теплом и ни на что не похожей атмосферой с характером, присущей жилищам скандинавов.

Как же удается жителям северной Европы создавать в малогабаритных и холодных помещениях привлекательные интерьеры, всегда наполненные светом и уютом независимо от погоды за окном? ReRooms рассказывает о принципах скандинавского дизайна, которые помогут даже безликие и крохотные помещения заполнить простором, теплом и ни на что не похожей атмосферой с характером, присущей жилищам скандинавов.

Скандинавские интерьеры — это гармоничное сочетание в одном помещении тепла и уюта, минимализма и простоты, практичности и функциональности. Для таких интерьеров характерны незатейливость и естественность, легкость и воздушность. Скандинавская стилистика идеально подстраивается под отечественные реалии , поэтому россияне испытывают неподдельный интерес к ней — ведь у нас, как и у скандинавов, солнца мало, зима долгая, а типичные квартиры — маленькие и темные.

Ключевой принцип скандинавских интерьеров — пространство, в котором много воздуха и света. Скандинавы убирают из зоны видимости все лишнее, но не в ущерб удобству. Все элементы интерьера должны быть минималистскими и при этом практичными и функциональными. Жители северных широт не приемлют тесноту, поэтому они избавляются от стен и бессмысленных коридоров, объединяя кухню со столовой и гостиной или спальню с кабинетом.

Такой нордический интерьерный принцип незаменим для квартир-студий, где нужно расположить все необходимые для жизни функциональные зоны. Чтобы максимально сохранить свободное пространство в небольшой по метражу квартире, воспользуйтесь эффективным приемом скандинавов: предусмотрите скрытые системы хранения, например встроенные гардеробные и кладовые. Так пространство не будет выглядеть загроможденным, а вам не придется вечно спотыкаться о выступающие углы шкафов.

2. Простота и естественность

Скандинавскому дизайну присуща необычайная естественность — в нем все наивно просто и элементарно, без показной роскоши, драгоценных материалов, сложных отделок, вензелей и изгибов. Чем меньше выделяющихся на нейтральном фоне элементов, тем лучше — никакой громоздкой мебели и бесполезного декора. Все предметы должны дополнять друг друга и подчиняться единой интерьерной концепции.

3. Натуральные материалы

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Настоящий скандинавский интерьер невозможен без натурального дерева. Его используют везде: в мебели, в декоре, в отделке. Особенно ценят скандинавы напольное покрытие из необработанного или состаренного дерева — оно задает нужный тон строгому интерьеру, наполняя его теплом и уютом. Но за деревом сложно ухаживать, поэтому в современных интерьерах его заменяют ламинатом или плиткой с древесным рисунком.

Стены в типичных скандинавских жилищах обычно штукатурят или окрашивают матовой краской. Подойдут для отделки и графичные обои без выраженных рисунков и принтов, но их лучше использовать на акцентной стене. Межкомнатные двери и оконные рамы скандинавы, как правило, делают белыми либо в тонах светлого дерева, сочетая по оттенку с полом. Таким образом рамы не выделяются из общего пространства и визуально стирают границы помещения.

4. Функциональная мебель

В скандинавском дизайне каждый предмет мебели имеет несколько функций и работает по полной — если это вешалка в прихожей, то она обязательно оснащена сиденьем и полками для обуви; если журнальный столик, то в нем есть дополнительная полочка для хранения нужных мелочей.

Предпочитают скандинавы модели мебели правильных форм и легких конструкций, функционально дополняющих друг друга. Но их наличие в комнате должно быть минимальным и незаметным, поэтому обратите внимание на предметы из стекла или прозрачного пластика — они сольются со стенами и визуально разгрузят пространство. Нужен контраст — не проходите мимо открытых стеллажей из металла; хотите добавить в интерьер романтики — смело ставьте в гостиной классический диван с каретной стяжкой или замшевое кресло.

5. Обилие света

Скандинавы убеждены, что света и воздуха много не бывает. Поэтому они часто отказываются от штор на окнах, чтобы не препятствовать проникновению в комнату естественного света. Но не обязательно оставлять окна полностью открытыми — выбирайте занавески из полупрозрачных материалов или установите на окна рулонные шторы, которые будут пропускать максимум солнечных лучей и сделают помещение более уютным.

Искусственное освещение в скандинавских интерьерах тоже в почете. Кроме центральной потолочной люстры в комнатах всегда есть много светильников, настольных ламп, бра и торшеров, которые подсвечивают комнату с каждого угла. В дополнение к светильникам используются свечи.

6. Светлый фон

Чтобы света было еще больше, жители северных европейских стран наполняют интерьеры белым цветом и светлыми оттенками, которые отлично отражают и умножают солнечные лучи. Но это не значит, что нужно полностью выбелить стены и потолки — так комната получится безликой, холодной и тусклой, что будет особенно заметно, если помещение расположено на северной стороне и солнце в нем нечастый гость.

Палитра серых и голубых оттенков, пыльные и приглушенные тона белого (меланж, слоновая кость, опаловый, кремовый) с примесью пастельного бежа — отличный выбор для скандинавского интерьера. В такой цветовой гамме помещение выглядит не менее светлым и просторным, чем в чистом белом цвете, но при этом не кажется стерильным, строгим и казенным.

7. Яркие акценты

Несмотря на обилие светлых тонов, скандинавские интерьеры весьма выразительны. Их оживляют с помощью ярких акцентов, которые разбавляют суровую и холодную атмосферу. Вишневые и брусничные, изумрудные и травянисто-зеленые, темно-синие и графитовые, лиловые и солнечно-желтые оттенки присутствуют в жилищах у северян в элементах мебели, декоре, отделке и текстиле. Но избегайте многоцветия — включайте в интерьер не больше одного-двух сочных цветов и в небольшом количестве.

8. Живые растения

Из-за стремления скандинавов к единению с природой в их доме всегда есть много живых растений. Используется любое свободное место для озеленения пространства, даже в ванной и прихожей. Небольшие комнатные растения присутствуют на каждом свободном подоконнике и в углах комнаты. Слишком банально? Создайте интересную композицию: деревянный табурет с драценой в массивном вазоне, этажерка с несколькими горшочками с зеленью, ящик с декоративной пальмой — вот вам и цветочная инсталляция по-скандинавски.

9. Природные элементы

Кроме живых растений в скандинавских интерьерах обязательно присутствие природных элементов. Их используют не только как декор, но и как функциональные детали. Прикроватная тумбочка в виде пенька, ветка в качестве люстры или вешалки, коряга со столешницей вместо журнального столика — от таких практичных и одновременно стильных изделий северяне в восторге.

10. Уютный декор и аксессуары

Скандинавский стиль, рожденный в суровом климате, предусматривает обилие текстильных аксессуаров, которые помогают согреться в холодные вечера. Вязаные пледы, меховые подушки, лоскутные и пушистые коврики, мягкие пуфы с геометрическими узорами — чем больше разных текстур, тем лучше.

В качестве декора для скандинавских интерьеров подойдут настенные постеры и рисунки с растительными изображениями, расписная керамическая и глиняная посуда, предметы ручной работы. Учитывайте, что включать в интерьер их нужно без перебора и хаоса — все декоративные элементы должны создавать в комнате островок уюта и быть полезными всем членам семьи.