10 принципов создания скандинавского дизайна

Делимся практичными советами по оформлению скандинавского интерьера, который может быть по-настоящему крутым и выразительным.
Скандинавские интерьеры — это гармоничное сочетание в одном помещении тепла и уюта, минимализма и простоты, практичности и функциональности. Для таких интерьеров характерны незатейливость и естественность, легкость и воздушность. Скандинавская стилистика идеально подстраивается под отечественные реалии, поэтому россияне испытывают неподдельный интерес к ней — ведь у нас, как и у скандинавов, солнца мало, зима долгая, а типичные квартиры — маленькие и темные.
Как же удается жителям северной Европы создавать в малогабаритных и холодных помещениях привлекательные интерьеры, всегда наполненные светом и уютом независимо от погоды за окном? ReRooms рассказывает о принципах скандинавского дизайна, которые помогут даже безликие и крохотные помещения заполнить простором, теплом и ни на что не похожей атмосферой с характером, присущей жилищам скандинавов.
1. Простор без границинавские интерьеры — это гармоничное сочетание в одном помещении тепла и уюта, минимализма и простоты, практичности и функциональности. Для таких интерьеров характерны незатейливость и естественность, легкость и воздушность. Скандинавская стилистика идеально подстраивается под отечественные реалии, поэтому россияне испытывают неподдельный интерес к ней — ведь у нас, как и у скандинавов, солнца мало, зима долгая, а типичные квартиры — маленькие и темные.
Как же удается жителям северной Европы создавать в малогабаритных и холодных помещениях привлекательные интерьеры, всегда наполненные светом и уютом независимо от погоды за окном? ReRooms рассказывает о принципах скандинавского дизайна, которые помогут даже безликие и крохотные помещения заполнить простором, теплом и ни на что не похожей атмосферой с характером, присущей жилищам скандинавов.
1. Простор без границ
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Ключевой принцип скандинавских интерьеров — пространство, в котором много воздуха и света. Скандинавы убирают из зоны видимости все лишнее, но не в ущерб удобству. Все элементы интерьера должны быть минималистскими и при этом практичными и функциональными. Жители северных широт не приемлют тесноту, поэтому они избавляются от стен и бессмысленных коридоров, объединяя кухню со столовой и гостиной или спальню с кабинетом.
Такой нордический интерьерный принцип незаменим для квартир-студий, где нужно расположить все необходимые для жизни функциональные зоны. Чтобы максимально сохранить свободное пространство в небольшой по метражу квартире, воспользуйтесь эффективным приемом скандинавов: предусмотрите скрытые системы хранения, например встроенные гардеробные и кладовые. Так пространство не будет выглядеть загроможденным, а вам не придется вечно спотыкаться о выступающие углы шкафов.
2. Простота и естественность
Скандинавскому дизайну присуща необычайная естественность — в нем все наивно просто и элементарно, без показной роскоши, драгоценных материалов, сложных отделок, вензелей и изгибов. Чем меньше выделяющихся на нейтральном фоне элементов, тем лучше — никакой громоздкой мебели и бесполезного декора. Все предметы должны дополнять друг друга и подчиняться единой интерьерной концепции.
3. Натуральные материалы
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Настоящий скандинавский интерьер невозможен без натурального дерева. Его используют везде: в мебели, в декоре, в отделке. Особенно ценят скандинавы напольное покрытие из необработанного или состаренного дерева — оно задает нужный тон строгому интерьеру, наполняя его теплом и уютом. Но за деревом сложно ухаживать, поэтому в современных интерьерах его заменяют ламинатом или плиткой с древесным рисунком.
Стены в типичных скандинавских жилищах обычно штукатурят или окрашивают матовой краской. Подойдут для отделки и графичные обои без выраженных рисунков и принтов, но их лучше использовать на акцентной стене. Межкомнатные двери и оконные рамы скандинавы, как правило, делают белыми либо в тонах светлого дерева, сочетая по оттенку с полом. Таким образом рамы не выделяются из общего пространства и визуально стирают границы помещения.
4. Функциональная мебель
В скандинавском дизайне каждый предмет мебели имеет несколько функций и работает по полной — если это вешалка в прихожей, то она обязательно оснащена сиденьем и полками для обуви; если журнальный столик, то в нем есть дополнительная полочка для хранения нужных мелочей.
Предпочитают скандинавы модели мебели правильных форм и легких конструкций, функционально дополняющих друг друга. Но их наличие в комнате должно быть минимальным и незаметным, поэтому обратите внимание на предметы из стекла или прозрачного пластика — они сольются со стенами и визуально разгрузят пространство. Нужен контраст — не проходите мимо открытых стеллажей из металла; хотите добавить в интерьер романтики — смело ставьте в гостиной классический диван с каретной стяжкой или замшевое кресло.
5. Обилие света
Скандинавы убеждены, что света и воздуха много не бывает. Поэтому они часто отказываются от штор на окнах, чтобы не препятствовать проникновению в комнату естественного света. Но не обязательно оставлять окна полностью открытыми — выбирайте занавески из полупрозрачных материалов или установите на окна рулонные шторы, которые будут пропускать максимум солнечных лучей и сделают помещение более уютным.
Искусственное освещение в скандинавских интерьерах тоже в почете. Кроме центральной потолочной люстры в комнатах всегда есть много светильников, настольных ламп, бра и торшеров, которые подсвечивают комнату с каждого угла. В дополнение к светильникам используются свечи.
6. Светлый фон
Чтобы света было еще больше, жители северных европейских стран наполняют интерьеры белым цветом и светлыми оттенками, которые отлично отражают и умножают солнечные лучи. Но это не значит, что нужно полностью выбелить стены и потолки — так комната получится безликой, холодной и тусклой, что будет особенно заметно, если помещение расположено на северной стороне и солнце в нем нечастый гость.
Палитра серых и голубых оттенков, пыльные и приглушенные тона белого (меланж, слоновая кость, опаловый, кремовый) с примесью пастельного бежа — отличный выбор для скандинавского интерьера. В такой цветовой гамме помещение выглядит не менее светлым и просторным, чем в чистом белом цвете, но при этом не кажется стерильным, строгим и казенным.
7. Яркие акценты
Несмотря на обилие светлых тонов, скандинавские интерьеры весьма выразительны. Их оживляют с помощью ярких акцентов, которые разбавляют суровую и холодную атмосферу. Вишневые и брусничные, изумрудные и травянисто-зеленые, темно-синие и графитовые, лиловые и солнечно-желтые оттенки присутствуют в жилищах у северян в элементах мебели, декоре, отделке и текстиле. Но избегайте многоцветия — включайте в интерьер не больше одного-двух сочных цветов и в небольшом количестве.
8. Живые растения
Из-за стремления скандинавов к единению с природой в их доме всегда есть много живых растений. Используется любое свободное место для озеленения пространства, даже в ванной и прихожей. Небольшие комнатные растения присутствуют на каждом свободном подоконнике и в углах комнаты. Слишком банально? Создайте интересную композицию: деревянный табурет с драценой в массивном вазоне, этажерка с несколькими горшочками с зеленью, ящик с декоративной пальмой — вот вам и цветочная инсталляция по-скандинавски.
9. Природные элементы
Кроме живых растений в скандинавских интерьерах обязательно присутствие природных элементов. Их используют не только как декор, но и как функциональные детали. Прикроватная тумбочка в виде пенька, ветка в качестве люстры или вешалки, коряга со столешницей вместо журнального столика — от таких практичных и одновременно стильных изделий северяне в восторге.
10. Уютный декор и аксессуары
Скандинавский стиль, рожденный в суровом климате, предусматривает обилие текстильных аксессуаров, которые помогают согреться в холодные вечера. Вязаные пледы, меховые подушки, лоскутные и пушистые коврики, мягкие пуфы с геометрическими узорами — чем больше разных текстур, тем лучше.
В качестве декора для скандинавских интерьеров подойдут настенные постеры и рисунки с растительными изображениями, расписная керамическая и глиняная посуда, предметы ручной работы. Учитывайте, что включать в интерьер их нужно без перебора и хаоса — все декоративные элементы должны создавать в комнате островок уюта и быть полезными всем членам семьи.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники