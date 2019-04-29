Как оформить прихожую в стиле современной классики: советы ReRooms

В зоне входной двери располагается выполненный на заказ платяной шкаф с лаконичной отделкой. Рядом находится тумба для обуви в похожем стиле, выполненная в цвете «белый воск». На этой тумбе для создания акцентов, разбавляющих простоту дизайна, расположили яркие элементы декора. Для удобства установлена скамеечка около входной двери, которая выполнена из дерева в общем стиле. Интерьер освещается люстрой в классическом стиле с плафонами, направленными вниз для лучшей светопередачи. Напротив шкафа располагается зеркало с необычным обрамлением и двумя светильниками по бокам. Изящная консоль под зеркалом послужит местом хранения для красивых статуэток и маленьких безделушек. Стена за зеркалом отделана обоями, которые отличаются рисунком, но не выбиваются из общего стиля. Бра подчеркивают эти акценты.

Современная классика — стиль, который олицетворяет роскошь прошлого и прогресс настоящего. Он характеризуется сдержанностью и элегантностью. Ясные и простые, но при этом приятные взору детали придают интерьеру уюта. Прихожая в таком стиле должна быть функциональной и не перегруженной.

В центре коридора расположился стеллаж из металлических трубок закругленных форм. Этот элемент дизайнеры решили украсить цветными предметами интерьера, чтобы оживить сдержанный дизайн. На стене для подсветки этой зоны повесили светильник, идентичный тем, которые размещены у входа. Вокруг светильника — декоративный камень в виде плиток. В белом цвете он гармонично вписался в общую гамму интерьера.



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Продолжение с галереей

В дальней части прихожей на свободной стене дизайнеры разместили картины с однотонными изображениями в белых рамках. Они создают целостную композицию интерьера и украшают большое пустое пространство стены.



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Вообще весь дизайн выполнен довольно лаконично, выдержан в едином стиле. Молдинги, обрамляющие потолок, не кажутся массивными, придавая утонченности дизайну. Пол из ламината характерен для классического интерьера, где есть сочетание натуральных и искусственных материалов. Двери выполнены из дерева в цвете «софт грей». Для ванной и туалетной комнат были подобраны двери поуже. Немаловажную роль сыграло освещение — множество точечных светильников по всей пощади потолка. Они замечательно справились со своей функцией. Эта прихожая сочетает все свойства стиля современная классика.