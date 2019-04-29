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Как оформить прихожую в стиле современной классики: советы ReRooms


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Дизайнеры создали очень интересный проект прихожей в стиле современная классика. Результат вам точно понравится!

Современная классика — стиль, который олицетворяет роскошь прошлого и прогресс настоящего. Он характеризуется сдержанностью и элегантностью. Ясные и простые, но при этом приятные взору детали придают интерьеру уюта. Прихожая в таком стиле должна быть функциональной и не перегруженной. 

Входная зона

В зоне входной двери располагается выполненный на заказ платяной шкаф с лаконичной отделкой. Рядом находится тумба для обуви в похожем стиле, выполненная в цвете «белый воск». На этой тумбе для создания акцентов, разбавляющих простоту дизайна, расположили яркие элементы декора. Для удобства установлена скамеечка около входной двери, которая выполнена из дерева в общем стиле. Интерьер освещается люстрой в классическом стиле с плафонами, направленными вниз для лучшей светопередачи. Напротив шкафа располагается зеркало с необычным обрамлением и двумя светильниками по бокам. Изящная консоль под зеркалом послужит местом хранения для красивых статуэток и маленьких безделушек. Стена за зеркалом отделана обоями, которые отличаются рисунком, но не выбиваются из общего стиля. Бра подчеркивают эти акценты.


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Оформление углов

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

В центре коридора расположился стеллаж из металлических трубок закругленных форм. Этот элемент дизайнеры решили украсить цветными предметами интерьера, чтобы оживить сдержанный дизайн. На стене для подсветки этой зоны повесили светильник, идентичный тем, которые размещены у входа. Вокруг светильника — декоративный камень в виде плиток. В белом цвете он гармонично вписался в общую гамму интерьера.


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Продолжение с галереей

В дальней части прихожей на свободной стене дизайнеры разместили картины с однотонными изображениями в белых рамках. Они создают целостную композицию интерьера и украшают большое пустое пространство стены.


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Вообще весь дизайн выполнен довольно лаконично, выдержан в едином стиле. Молдинги, обрамляющие потолок, не кажутся массивными, придавая утонченности дизайну. Пол из ламината характерен для классического интерьера, где есть сочетание натуральных и искусственных материалов. Двери выполнены из дерева в цвете «софт грей». Для ванной и туалетной комнат были подобраны двери поуже. Немаловажную роль сыграло освещение — множество точечных светильников по всей пощади потолка. Они замечательно справились со своей функцией. Эта прихожая сочетает все свойства стиля современная классика.

Стоимость дизайн-проекта для этой прихожей — 14 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в нашей ведомости.

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от 14 990 ₽
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
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специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
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