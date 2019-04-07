Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRooms


17111
Получить образец дизайн-проекта

Рассказываем, как повесить картины на стену, чтобы они дополняли, а не портили интерьер. И делимся лайфхаками на случай, если вы хотите разместить картины как-то необычно.

Содержание

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на горящий огонь, на бегущую воду и на ремонт, который наконец-то закончился. Казалось бы, осталась сущая ерунда — разместить аксессуары и украсить обновленный интерьер произведениями искусства… С последним, как показывает практика, возникает немало сложностей: решить, на какую стену повесить картины и по какой схеме их разместить, действительно сложно.

ReRooms публикует основные способы размещения картин и фотографий на стенах, а также дарит несколько необычных идей, которые придутся по душе любителям хендмейда.

Основные способы крепления картин

Разумеется, самый очевидный способ повесить картины на стену — разместить их на заранее забитых гвоздях или дюбелях. Однако вбивать в стену гвоздь или сверлить ее ради картины не всегда оправданно: через некоторое время вы наверняка захотите освежить интерьер с помощью перестановки, да и не все стены готовы к такому вмешательству. Например, в кирпичную стену можно вставлять дюбель, только если просверленное отверстие не будет предварительно залито цементным раствором, иначе на кирпиче могут появиться трещины. Способов разместить что-либо на стене без гвоздей и шурупов несколько:

  • Клейкая застежка. Это клейкие с обеих сторон липучки: необходимо обезжирить стену спиртосодержащим раствором, наклеить две-три застежки на тыльную сторону рамы (в зависимости от веса) и приклеить картину к стене. В России такие липучки выпускает бренд Command, их можно приобрести во многих крупных магазинах стройматериалов.

  • Двусторонний скотч. Для массивных картин такое решение не подойдет, а вот для семейных фотографий в рамах вполне годится.

  • Жидкие гвозди. Попробуйте закрепить картину на стене при помощи жидких гвоздей: точечно нанесите средство на тыльную сторону рамы, затем приклейте ее к стене и, хорошо прижав картину, подержите ее несколько секунд (в соответствии с инструкцией к жидким гвоздям). Если картина тяжелая, жидкими гвоздями для надежности можно покрыть всю раму.

  • Полимерный клей. Это еще один практичный способ повесить картины — действовать нужно по тому же принципу, что и с жидкими гвоздями.

Еще один не самый очевидный вариант — можно вообще не вешать картины на стену, а разместить их на неглубокой, но длинной полке. Варианты оригинального размещения полотен может подобрать специалист, если заказать дизайн проект коттеджа или другой недвижимости.

Красивые схемы расположения картин на стене

Коллажи из картин на стене — прием, который никогда не выйдет из моды. Для того чтобы разместить картины эффектно, необходимо составить схему креплений. Мы подготовили для вас несколько отличных вариантов.

Фото № 1: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: myloveofstyle.com

И подготовили несколько несколько фотоидей:

Фото: thevirtualstylist.net
1/4
Фото: designthefurniture.com
2/4
Фото: designthefurniture.com
3/4
Фото: stylecaster.com
4/4

Если вы не уверены, что понравившаяся схема подойдет для размещения ваших картин, воспользуйтесь проверенным методом:

  1. Возьмите рулон бумаги (подойдут остатки обоев или пергамент) и вырежьте из них фигуры, повторяющие размер и форму рам картин;

  2. Приклейте эти фигуры на стену при помощи изоленты или скотча по той схеме, которая вам понравилась, и оцените результат.

На деле это будет выглядеть примерно так:

Фото № 2: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: squarespace.com 

Для полной уверенности можно разложить картины по желаемой схеме на полу и оценить, как изображения сочетаются друг с другом.

Необычные способы разместить картины и фото на стене

Если вам хочется придать интерьеру оригинальности при помощи необычного размещения картин, без хендмейда не обойтись. Возможно, какая-то из идей вдохновит вас на что-то особенное или в вашем жилище найдется место для воплощения сразу нескольких вариантов.

1. Вешалки

Вместо фоторамок можно использовать обычные вешалки с зажимом. Купите набор одинаковых — выглядит отлично!

Фото № 3: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: stylecaster.com 

2. Блестящие прищепкиltr">Бесконечно можно смотреть на три вещи: на горящий огонь, на бегущую воду и на ремонт, который наконец-то закончился. Казалось бы, осталась сущая ерунда — разместить аксессуары и украсить обновленный интерьер произведениями искусства… С последним, как показывает практика, возникает немало сложностей: решить, на какую стену повесить картины и по какой схеме их разместить, действительно сложно.

ReRooms публикует основные способы размещения картин и фотографий на стенах, а также дарит несколько необычных идей, которые придутся по душе любителям хендмейда.

Основные способы крепления картин

Разумеется, самый очевидный способ повесить картины на стену — разместить их на заранее забитых гвоздях или дюбелях. Однако вбивать в стену гвоздь или сверлить ее ради картины не всегда оправданно: через некоторое время вы наверняка захотите освежить интерьер с помощью перестановки, да и не все стены готовы к такому вмешательству. Например, в кирпичную стену можно вставлять дюбель, только если просверленное отверстие не будет предварительно залито цементным раствором, иначе на кирпиче могут появиться трещины. Способов разместить что-либо на стене без гвоздей и шурупов несколько:

  • Клейкая застежка. Это клейкие с обеих сторон липучки: необходимо обезжирить стену спиртосодержащим раствором, наклеить две-три застежки на тыльную сторону рамы (в зависимости от веса) и приклеить картину к стене. В России такие липучки выпускает бренд Command, их можно приобрести во многих крупных магазинах стройматериалов.

  • Двусторонний скотч. Для массивных картин такое решение не подойдет, а вот для семейных фотографий в рамах вполне годится.

  • Жидкие гвозди. Попробуйте закрепить картину на стене при помощи жидких гвоздей: точечно нанесите средство на тыльную сторону рамы, затем приклейте ее к стене и, хорошо прижав картину, подержите ее несколько секунд (в соответствии с инструкцией к жидким гвоздям). Если картина тяжелая, жидкими гвоздями для надежности можно покрыть всю раму.

  • Полимерный клей. Это еще один практичный способ повесить картины — действовать нужно по тому же принципу, что и с жидкими гвоздями.

Еще один не самый очевидный вариант — можно вообще не вешать картины на стену, а разместить их на неглубокой, но длинной полке. Варианты оригинального размещения полотен может подобрать специалист, если заказать дизайн проект коттеджа или другой недвижимости.

Красивые схемы расположения картин на стене

Коллажи из картин на стене — прием, который никогда не выйдет из моды. Для того чтобы разместить картины эффектно, необходимо составить схему креплений. Мы подготовили для вас несколько отличных вариантов.

Фото № 1: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: myloveofstyle.com

И подготовили несколько несколько фотоидей:

Фото: thevirtualstylist.net
1/4
Фото: designthefurniture.com
2/4
Фото: designthefurniture.com
3/4
Фото: stylecaster.com
4/4

Если вы не уверены, что понравившаяся схема подойдет для размещения ваших картин, воспользуйтесь проверенным методом:

  1. Возьмите рулон бумаги (подойдут остатки обоев или пергамент) и вырежьте из них фигуры, повторяющие размер и форму рам картин;

  2. Приклейте эти фигуры на стену при помощи изоленты или скотча по той схеме, которая вам понравилась, и оцените результат.

На деле это будет выглядеть примерно так:

Фото № 2: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: squarespace.com 

Для полной уверенности можно разложить картины по желаемой схеме на полу и оценить, как изображения сочетаются друг с другом.

Необычные способы разместить картины и фото на стене

Если вам хочется придать интерьеру оригинальности при помощи необычного размещения картин, без хендмейда не обойтись. Возможно, какая-то из идей вдохновит вас на что-то особенное или в вашем жилище найдется место для воплощения сразу нескольких вариантов.

1. Вешалки

Вместо фоторамок можно использовать обычные вешалки с зажимом. Купите набор одинаковых — выглядит отлично!

Фото № 3: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: stylecaster.com 

2. Блестящие прищепки

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Вам понадобятся деревянные прищепки, прозрачный клей и блестки. Покройте одну из сторон зажима клеем, посыпьте сверху блестками, дайте клею высохнуть — и крепление готово. Осталось натянуть вдоль стены леску и разместить семейные фотографии.

Фото № 4: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: stylecaster.com 

3. Новогодняя гирлянда

Еще один яркий способ разместить фотографии — прикрепить их на гирлянду при помощи скрепок. Можно воспользоваться блестящими прищепками из предыдущего пункта. Такой вариант подойдет, например, для оформления изголовья кровати: поверьте, будет ярко!

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 5: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: stylecaster.com 

4. Еще одна гирлянда — из фото с бахромой

Необычная идея для тех, кто хочет создать по-летнему уютную атмосферу в любой из комнат и у кого есть много фотовоспоминаний. Вам понадобятся: джутовая нить, бахрома, фотографии, прищепки, ножницы и клей или разноцветная клейкая лента.

  1. Нарежьте бахрому фрагментами, равными ширине фотографий.

  2. Приклейте бахрому к нижней части фотографий (можно использовать разноцветную клейкую ленту).

  3. Прикрепите фотографии с бахромой на нить при помощи прищепок.

  4. Повесьте гирлянду там, где вы будете часто ее видеть (например над рабочим столом).

Фото: potterybarn.com
1/2
Фото: potterybarn.com
2/2

5. Геометрический каркас

Фото № 6: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: thecaldwellproject.com 

6. Крепление на нитях

Джутовая нить снова в деле — сшейте между собой вдохновляющие фотографии или изображения и подвесьте, как на фото. Обратите внимание: для размещения ценных изображений этот способ не подходит!

Фото № 7: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: espressomoments.dk 

7. Instagram-коллаж

У вас есть аккаунт в Instagram? Значит, эта идея для вас! Возьмите деревянную вертикальную раму для картин, натяните между правым и левым багетами несколько нитей и закрепите на них распечатанные фото из соцсети канцелярскими прищепками. Это отличная идея для спальни или прихожей в современном стиле.

Фото № 8: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: littleinspiration.com 

8. Снова джут, снова старые прищепки

Небольшие картины и фотографии можно повесить на стену, смастерив для них крепления из деревянных прищепок и джутовой нити. На одну картину понадобится две прищепки и нить длиной 15—20 сантиметров.

Фото № 9: Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRoomsФото: countryliving.com

#Интерьер#картины#фото#Декор
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Интерьер#Мебель#детская комната
Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRooms
#гардеробные#ниша#дизайн#Балкон#комната#кладовка#Интерьер#Квартира
15 классных гардеробных для хранения
#Интерьер#зеркала
Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
#дизайн#цвет#Интерьер#бежевый
20 нескучных бежевых интерьеров
#Идеи#Интерьер#Хай-тек
Гостиная в стиле хай-тек: 10 модных идей технологичного интерьера
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия