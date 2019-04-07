Как повесить картины на стену: основные способы и 8 необычных идей от ReRooms

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на горящий огонь, на бегущую воду и на ремонт, который наконец-то закончился. Казалось бы, осталась сущая ерунда — разместить аксессуары и украсить обновленный интерьер произведениями искусства… С последним, как показывает практика, возникает немало сложностей: решить, на какую стену повесить картины и по какой схеме их разместить, действительно сложно.

ReRooms публикует основные способы размещения картин и фотографий на стенах, а также дарит несколько необычных идей, которые придутся по душе любителям хендмейда.

Основные способы крепления картин

Разумеется, самый очевидный способ повесить картины на стену — разместить их на заранее забитых гвоздях или дюбелях. Однако вбивать в стену гвоздь или сверлить ее ради картины не всегда оправданно: через некоторое время вы наверняка захотите освежить интерьер с помощью перестановки, да и не все стены готовы к такому вмешательству. Например, в кирпичную стену можно вставлять дюбель, только если просверленное отверстие не будет предварительно залито цементным раствором, иначе на кирпиче могут появиться трещины. Способов разместить что-либо на стене без гвоздей и шурупов несколько:

Клейкая застежка . Это клейкие с обеих сторон липучки: необходимо обезжирить стену спиртосодержащим раствором, наклеить две-три застежки на тыльную сторону рамы (в зависимости от веса) и приклеить картину к стене. В России такие липучки выпускает бренд Command, их можно приобрести во многих крупных магазинах стройматериалов.

Двусторонний скотч . Для массивных картин такое решение не подойдет, а вот для семейных фотографий в рамах вполне годится.

Жидкие гвозди . Попробуйте закрепить картину на стене при помощи жидких гвоздей: точечно нанесите средство на тыльную сторону рамы, затем приклейте ее к стене и, хорошо прижав картину, подержите ее несколько секунд (в соответствии с инструкцией к жидким гвоздям). Если картина тяжелая, жидкими гвоздями для надежности можно покрыть всю раму.

Полимерный клей. Это еще один практичный способ повесить картины — действовать нужно по тому же принципу, что и с жидкими гвоздями.

Еще один не самый очевидный вариант — можно вообще не вешать картины на стену, а разместить их на неглубокой, но длинной полке. Варианты оригинального размещения полотен может подобрать специалист, если заказать дизайн проект коттеджа или другой недвижимости.

Красивые схемы расположения картин на стене

Коллажи из картин на стене — прием, который никогда не выйдет из моды. Для того чтобы разместить картины эффектно, необходимо составить схему креплений. Мы подготовили для вас несколько отличных вариантов.

Фото: myloveofstyle.com

И подготовили несколько несколько фотоидей:

Фото: thevirtualstylist.net

1 /4 Фото: designthefurniture.com

2 /4 Фото: designthefurniture.com

3 /4 Фото: stylecaster.com

4 /4

Если вы не уверены, что понравившаяся схема подойдет для размещения ваших картин, воспользуйтесь проверенным методом:

Возьмите рулон бумаги (подойдут остатки обоев или пергамент) и вырежьте из них фигуры, повторяющие размер и форму рам картин; Приклейте эти фигуры на стену при помощи изоленты или скотча по той схеме, которая вам понравилась, и оцените результат.

На деле это будет выглядеть примерно так:

Фото: squarespace.com

Для полной уверенности можно разложить картины по желаемой схеме на полу и оценить, как изображения сочетаются друг с другом.

Необычные способы разместить картины и фото на стене

Если вам хочется придать интерьеру оригинальности при помощи необычного размещения картин, без хендмейда не обойтись. Возможно, какая-то из идей вдохновит вас на что-то особенное или в вашем жилище найдется место для воплощения сразу нескольких вариантов.

1. Вешалки

Вместо фоторамок можно использовать обычные вешалки с зажимом. Купите набор одинаковых — выглядит отлично!

Фото: stylecaster.com

2. Блестящие прищепкиltr">Бесконечно можно смотреть на три вещи: на горящий огонь, на бегущую воду и на ремонт, который наконец-то закончился. Казалось бы, осталась сущая ерунда — разместить аксессуары и украсить обновленный интерьер произведениями искусства… С последним, как показывает практика, возникает немало сложностей: решить, на какую стену повесить картины и по какой схеме их разместить, действительно сложно.

ReRooms публикует основные способы размещения картин и фотографий на стенах, а также дарит несколько необычных идей, которые придутся по душе любителям хендмейда.

Основные способы крепления картин

Разумеется, самый очевидный способ повесить картины на стену — разместить их на заранее забитых гвоздях или дюбелях. Однако вбивать в стену гвоздь или сверлить ее ради картины не всегда оправданно: через некоторое время вы наверняка захотите освежить интерьер с помощью перестановки, да и не все стены готовы к такому вмешательству. Например, в кирпичную стену можно вставлять дюбель, только если просверленное отверстие не будет предварительно залито цементным раствором, иначе на кирпиче могут появиться трещины. Способов разместить что-либо на стене без гвоздей и шурупов несколько:

Клейкая застежка . Это клейкие с обеих сторон липучки: необходимо обезжирить стену спиртосодержащим раствором, наклеить две-три застежки на тыльную сторону рамы (в зависимости от веса) и приклеить картину к стене. В России такие липучки выпускает бренд Command, их можно приобрести во многих крупных магазинах стройматериалов.

Двусторонний скотч . Для массивных картин такое решение не подойдет, а вот для семейных фотографий в рамах вполне годится.

Жидкие гвозди . Попробуйте закрепить картину на стене при помощи жидких гвоздей: точечно нанесите средство на тыльную сторону рамы, затем приклейте ее к стене и, хорошо прижав картину, подержите ее несколько секунд (в соответствии с инструкцией к жидким гвоздям). Если картина тяжелая, жидкими гвоздями для надежности можно покрыть всю раму.

Полимерный клей. Это еще один практичный способ повесить картины — действовать нужно по тому же принципу, что и с жидкими гвоздями.

Еще один не самый очевидный вариант — можно вообще не вешать картины на стену, а разместить их на неглубокой, но длинной полке. Варианты оригинального размещения полотен может подобрать специалист, если заказать дизайн проект коттеджа или другой недвижимости.

Красивые схемы расположения картин на стене

Коллажи из картин на стене — прием, который никогда не выйдет из моды. Для того чтобы разместить картины эффектно, необходимо составить схему креплений. Мы подготовили для вас несколько отличных вариантов.

Фото: myloveofstyle.com

И подготовили несколько несколько фотоидей:

Фото: thevirtualstylist.net

1 /4 Фото: designthefurniture.com

2 /4 Фото: designthefurniture.com

3 /4 Фото: stylecaster.com

4 /4

Если вы не уверены, что понравившаяся схема подойдет для размещения ваших картин, воспользуйтесь проверенным методом:

Возьмите рулон бумаги (подойдут остатки обоев или пергамент) и вырежьте из них фигуры, повторяющие размер и форму рам картин; Приклейте эти фигуры на стену при помощи изоленты или скотча по той схеме, которая вам понравилась, и оцените результат.

На деле это будет выглядеть примерно так:

Фото: squarespace.com

Для полной уверенности можно разложить картины по желаемой схеме на полу и оценить, как изображения сочетаются друг с другом.

Необычные способы разместить картины и фото на стене

Если вам хочется придать интерьеру оригинальности при помощи необычного размещения картин, без хендмейда не обойтись. Возможно, какая-то из идей вдохновит вас на что-то особенное или в вашем жилище найдется место для воплощения сразу нескольких вариантов.

1. Вешалки

Вместо фоторамок можно использовать обычные вешалки с зажимом. Купите набор одинаковых — выглядит отлично!

Фото: stylecaster.com

2. Блестящие прищепки