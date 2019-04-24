Как правильно подобрать кафель на кухню

Чтобы не растеряться при огромном ассортименте, следует помнить наиболее важные критерии отбора. Мы об этом сейчас расскажем, а заодно покажем различные варианты плитки.

Чтобы не растеряться при огромном ассортименте, следует помнить наиболее важные критерии отбора. Мы об этом сейчас расскажем, а заодно покажем различные варианты плитки.овочный материал для кухни нужно выбирать вдумчиво и тщательно, поскольку заменить его будет сложнее, чем, к примеру, обои. Сначала решите, какого размера и формы вам требуется плитка , а затем изучите раскладку с образцами, которая есть в любом магазине. С ее помощью уже можно выбрать тот вариант, который вам понравится.

Облицовочный материал для кухни нужно выбирать вдумчиво и тщательно, поскольку заменить его будет сложнее, чем, к примеру, обои. Сначала решите, какого размера и формы вам требуется плитка , а затем изучите раскладку с образцами, которая есть в любом магазине. С ее помощью уже можно выбрать тот вариант, который вам понравится.

Фото: idei-dekoru.com

Виды напольной плитки

В основном на кухне укладывают керамическую плитку. Она подразделяется на кафель, керамогранит, мраморную и гранитную плитку.

Керамику выбирают за повышенную износостойкость, которая обусловлена твердостью материала. Еще один важный плюс — гигиеничность. Она легко моется и не накапливает на поверхности такие микроорганизмы, как гребок и плесень.

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В составе этой плитки есть глина, следовательно, материал пожаробезопасен и не вреден для здоровья. Другой плюс керамической плитки на пол на кухню в том, что она не проводит электрический ток. Немаловажное преимущество и в наличии большой цветовой гаммы: можно выбрать керамическую плитку с любым рисунком, подходящим по стилю к общему интерьеру кухни.

Из минусов можно выделить высокую теплопроводимость, из-за чего поверхность плитки всегда холодная. Проблема решается установкой системы теплого пола. Керамическая плитка хрупка и может легко раскалываться, поэтому нужно быть чрезвычайно аккуратным при укладке.

Керамогранит тоже отличается высокой прочностью. Из минусов нужно отметить, что поверхность керамогранита очень скользкая, особенно стоит быть внимательным при попадании на нее воды.

И гранитная, и мраморная плитка характеризуется большой устойчивостью к высоким и низким температурам. Тем не менее прочность гранита за счет его плотности значительно выше. Минус гранитной плитки — в сложности укладки и монтажа.

Плюс мраморной плитки в том, что она лучше гранитной поддается механическому воздействию, в том числе полировке. Однако долговечность мраморной плитки почти в пять раз меньше долговечности гранитной, хотя выглядит такая плитка очень дорого.

Фото: idei-dekoru.com

Одним из наиболее дорогих видов плитки считается кафель под дерево. В отличие от обычного деревянного материала такая плитка выдерживает даже воздействие высоких температур, имеет не шершавую поверхность, не подвергается гниению и отличается высоким сроком службы.

Фото: img.benimmulku.com





Плитка под камень представляет собой, как правило, шлифованный мрамор. Мраморные и гранитные плитки характеризуются большой прочностью и устойчивостью к высоким и низким температурам. Однако укладывать их непросто: потребуется сначала произвести сухую выкладку камня, чтобы проверить, хватит ли имеющейся плитки. Еще это поможет определить, как лучше обработать углы и состыковать каменные плитки между собой.





Плюсы и минусы керамической плитки

На кухне в основном укладывают керамическую плитку: она отличается повышенной износостойкостью благодаря твердости материала. Еще одно преимущество — гигиеничность: она легко моется и не накапливает на поверхности грибок и плесень.

В составе этой плитки есть глина, следовательно, материал пожаробезопасен и не вреден для здоровья. Другой плюс керамической плитки на пол на кухню в том, что она не проводит электрический ток. Немаловажное преимущество и в наличии большой цветовой гаммы: можно выбрать керамическую плитку с любым рисунком, подходящим по стилю к общему интерьеру кухни.

Из минусов надо отметить высокую теплопроводимость, из-за чего поверхность плитки всегда холодная. Керамическая плитка хрупка и может легко раскалываться, поэтому нужно быть чрезвычайно аккуратным при укладке. На ней еще и довольно скользко, если прольете воду.





Размер плитки

Оптимальный размер для небольшой кухни — 15 × 15 и 30 × 30 сантиметров, для более просторного помещения подойдет плитка формата 40 × 40, 50 × 50 либо 60 × 60 сантиметров. Оптимальная толщина плитки, как правило, составляет 8—12 миллиметров.

Фото: idei-dekoru.com





Способы укладки плитки

1. Традиционный способ

Наиболее распространен традиционный способ укладки, когда плитку размещают рядами ровно и параллельно полу. Как правило, при таком варианте укладки используют кафель квадратной формы, но способ подходит и для прямоугольной плитки. Очень эстетично при такой укладке смотрятся варианты большого размера.

Фото: theventurecorner.com

2. Диагональная выкладка

Другой вид укладки плитки — диагональный. Получается красиво, но в процессе работы важно правильно разметить диагональные оси. Такая выкладка помогает скрыть дефекты и кривизну пола.

Можно подбирать плитку как квадратной, так и прямоугольной формы. Минус диагональной укладки — в большом количестве отходов, поскольку по всему периметру стен плитку придется обрезать. Потребуется много усилий, чтобы выровнять плитку незаметно и аккуратно на стыках со стеной или с кухонным гарнитуром, особенно если какой-то из его краев идет полукругом.

Фото: acigaleclub.com

3. Выкладка со смещением

Часто встречается выкладка плитки со смещением. Выбранный дизайн придает кухне строгости, особенно если купить однотонную плитку.

Для такого способа укладки подойдет прямоугольная плитка белого, бежевого, кофейного, кремового или любого другого однотонного теплого оттенка. Помимо пастельных тонов часто выбирают плитку практичного серого цвета.

Фото: manurewa.info

4. Простая елочка

Другой способ укладки — выкладка елочкой. Для этого подбирают плитку прямоугольной формы. Особенность такой выкладки в том, что результат напоминает паркет. Как правило, в таком случае выбирают плитку, выполненную в пастельных тонах.

Фото: serrayapidekor.com

Еще одна разновидность елочки — комбинированная композиция, то есть включающая два контрастных цвета. Например, часто елочку выполняют по типу зебры.

Фото: proremont.ovh

Впрочем, применение классического сочетания черного и белого не обязательно. Зебра может быть выполнена, например, в светло-оранжевом и зеленом цветах.

5. Елочка с прикрепом

Отличие от простого варианта выкладки елочкой в том, что на поверхности пола создают мозаику. Помимо основных плит используют маленькие плитки-вставки другого цвета. Как правило, эти цветные мозаичные квадратики выполнены из ярких цветов: бордового, коричневого, синего.

Фото: acigaleclub.com

6. Укладка ромбиком

Не менее популярна выкладка плитки ромбиком. Она помогает скрыть неправильную геометрию комнаты. Этот вид укладки не допускает неровностей в местах стыков, которые могли бы образоваться при традиционной укладке.

Фото: zimbio.com

7. Модульная укладка

Такой вид укладки довольно прост, поскольку можно использовать и совмещать плитки разных размеров: от самых крупных до очень маленьких. Их можно выкладывать в любой композиции. Нужно лишь заранее выбрать понравившиеся образцы и подумать, какой из них наиболее гармонично впишется в зону кухни.

Фото: acigaleclub.com