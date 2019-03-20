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Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms


20195
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Мы расскажем, как с помощью этого отделочного материала создать роскошный выдержанный дизайн в противовес дешевому шику и вульгарности.

Плитка, даже из дорогих коллекций, может придать интерьеру схожесть с советским бассейном или сельским медпунктом. Бюджетные и средние по цене, но продуманные варианты дизайна дарят интерьеру солидность и респектабельность.

1. Имитация натурального камня

Плитка под мрамор или гранит смотрится элегантно и дорого. Материал роскошно выглядит как в ванной, так и на кухне или в гостиной. К примеру, как в этом дизайн проекте студии от ReRooms:

Фото № 1: Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms

Фото № 2: Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms
Плитка GeoTiles Geo Gala Marengo
3 255 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Cerdisa MARMI ONICIATI
1 390 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Atlas Concorde MARVEL floor
3 893 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: rocatilegroup.com
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Фото: europeanheritage.co.uk
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Фото: travertinewarehouse.com
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Фото: fallfrankt.info
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2. Матовая плитка

Матовая плитка обладает приятной на ощупь поверхностью, придает интерьеру уют, глубину, магию. Красивый дизайн:

Фото: tilewizards.com.au
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Фото: sazovsky.info
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Плитка Atlas Concorde DWELL FLOOR
6 311 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Плитка в темной палитре

Черный, графитовый, бурый смотрятся дорого и изысканно. Интерьер приобретает настроение роскоши, элегантности и торжественности. Пример из проекта ReRooms для ванной:

Фото № 3: Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms
Ceramica Classic Sigma
925 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Еще один пример интерьера от ReRooms с использованием черной плитки:


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Керамогранит Ettienne черный
2 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: loonaonline.com
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Фото: discountflooringdepot.co.uk
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4. Керамическая плитка под ткань

Такая отделка всегда смотрится роскошно — и в любой палитре. Можно выбрать плитку под ткань для оформления ванной комнаты или гостиной.

Фото: marcacorona.it

Фото № 4: Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms
Плитка Atlas Concorde GLOW
5 697 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: shopify.com

5. Плитка с дизайном печворк

Печворк создавался как недорогой декор, сшитый из остатков ткани, но сегодня интерьер с плиткой в этом стиле стал не только модным, но и престижным. Посмотрите проект кухни от ReRooms с фартуком в голубых и персиковых тонах:


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Фото № 5: Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms
Плитка Flore Gris
181 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Вот еще примеры интерьеров:

Фото: tilemountain.co.uk
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Фото: cdn.decoist.com
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6. Плитка с античным настроением

Это мозаика или небольшая плитка с неровными краями, рельефом, рисунками или надписями в духе античности. Такой отделочный материал всегда добавляет романтики в интерьер и представительность.

Интересный дизайн:

Фото: 4.bp.blogspot.com
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Фото: dty8d8u6se0an.cloudfront.net
2/3
Фото: dty8d8u6se0an.cloudfront.net
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Ker-Av I SASSI DI SASSUOLO
185 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Aparici COOL
2 664 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Aparici COOL
1 935 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Плитка в золотых тонах

Плитка с мягким золотым блеском — узоры в этой гамме и мозаика смотрятся стильно и дорого. Но не стоит увлекаться благородным металлом, достаточно изящных орнаментов или даже отблеска. Это как со специями: немного гвоздики добавит приятный пряный аромат, но если переборщить, кроме нее мало что будет ощущаться.

Фото: stevenwardhair.com
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Фото: goldeneagletileandstone.com
2/3
Фото: originalstyle.com
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Атлас Конкорд Россия SUPERNOVA ONYX wall
11 556 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Плитка в серебряной гамме

Серебро великолепно смотрится в гостиной, кухне, ванной комнате, даря интерьеру очаровательный стиль и благородство.

Фото: porcelanosa.com
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Фото: i.pinimg.com
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Красивая плитка для декора:

Aparici ARCTIC
5 907 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Sant Agostino OXIDART
4 971 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Плитка под медь

Медный цвет отличается особой теплотой и помогает создать уютный и при этом дорогой, представительный интерьер.

Фото: images.homedepot-static.com
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Фото: i2.wp.com
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Фото: wallsandfloors.co.uk
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Завораживающая имитация состаренной меди:

Land Porcelanico LOOKBACK
10 292 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Aparici GRUNGE floor
6 510 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Керамогранит под дерево

Это решение всегда выигрышное — плитка под дерево уместна в любой комнате и при правильно подобранном дизайне способна придать интерьеру неповторимый шик. Есть даже вариант под паркетную доску.

Фото: cdn.trendir.com
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Фото: cdn.trendir.com
2/3
Фото: lh4.googleusercontent.com
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Восхитительное решение для прованса:

Dado Ceramica UNIVERSAL OAK
3 123 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Gayafores TRIBECA
3 116 руб.*
Купить
*Цена может измениться

11. Плитка с черно-белым орнаментом

Итальянский и викторианский мотивы подходят для самых роскошных комнат. И одним из ключевых элементов становится пол в черно-белой гамме. Такое решение вносит особый лоск и шарм в интерьер.

Фото: decoraid.com
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Фото: cdn.trendir.com
2/4
Фото: sefastone.com
3/4
Фото: anttile.com
4/4

Элегантный дизайн плитки в черно-белом решении:

Sant Agostino PATCHWORK BLACK&WHITE
7 259 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. Плитка шестиугольной формы

Такой дизайн смотрится оригинально и дорого, особенно в темной гамме.

Фото: wallsandfloors.co.uk
1/3
Фото: img.archiexpo.com
2/3
Фото: static.materialicious.com
3/3

Стильный дизайн шестиугольника:

Vives RIFT
347 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Atem HEXAGON
995 руб.*
Купить
*Цена может измениться

13. Плитка под оникс 

Плитку под оникс можно выбрать для пола в гостиной или на кухне. Интерьер приобретет утонченность, элегантность и солидность.

Фото: rakceramics.com
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Фото: tharmarbles.com
2/2

Плитка с элегантным дизайном под оникс:

Атлас Конкорд Россия SUPERNOVA ONYX wall
2 466 руб.*
Купить
*Цена может измениться

14. Плитка под состаренный кирпич

Это идеальный вариант для интерьера в стиле лофт, который тоже может выглядеть дорого и представительно.

Фото: crowntiles.co.uk

Фото № 6: Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms
Marca Corona BRICK LANE
5 179 руб.*
Купить
*Цена может измениться

15. Плитка с восточным дизайном

Очарование и шик восточных дворцов привносить в квартиру не стоит. Однако красивые цвета и узоры плитки в этом настроении позволят создать эмоциональный и одновременно дорогой интерьер.

Фото: i0.wp.com
1/2
Фото: thefreepatriot.org
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Плитка с затейливым орнаментом:

Aparici TAWRIQ
4 809 руб.*
Купить
*Цена может измениться

16. Белая рельефная плитка

Белый цвет и рельеф — идеально сочетающиеся инструменты для создания дорогого интерьера, не лишенного вкуса.

Фото: marazzigroup.com
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Фото: marazzigroup.com
2/2

Интересный вариант для стен:

Atlas Concorde 3D WALL DESIGN
4 284 руб.*
Купить
*Цена может измениться

17. Плитка в испанском настроении

Интерьер с испанскими мотивами полон не только национального колорита, но и предметов роскоши. Такая плитка обычно изготавливается в теплых осенних и золотых тонах. На полу и стенах материал смотрится изысканно и дорого.

Фото: cocinasmodernas.co
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Фото: aabakc.org
2/2

Пример плитки в испанском духе:

Vives LAVERTON
347 руб.*
Купить
*Цена может измениться

18. Состаренная плитка

Искусственно состаренные материалы всегда вносят нотку шарма и роскоши в интерьер. Плитка под старину тоже прекрасно справляется с этой задачей.

Фото: img.archiexpo.com

Интересный пример состаренной плитки:

Фото № 7: Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms
Mainzu ESENZIA
1 955 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Aparici AGED
2 445 руб.*
Купить
*Цена может измениться

19. Плитка под мозаику

Сочные сочетания цветов в мозаичной плитке придают настроение праздника, также это решение добавляет интерьеру респектабельности.

Фото: cdn.trendir.com
1/2
Фото: anttile.com
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Сказочный вариант:

Atlas Concorde VIVACE
2 515 руб.*
Купить
*Цена может измениться

20. Леопард, павлин, перья и цветы

Чтобы не иметь в помещении ничего общего с гардеробом эстрадных артистов, используйте плитку с этими принтами дозированно — и у вас получится дорогой и стильный интерьер.

Фото: loonaonline.com

Aparici COLLAGE
8 266 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#дизайн#плитка#Интерьер
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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