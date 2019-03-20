Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms

Мы расскажем, как с помощью этого отделочного материала создать роскошный выдержанный дизайн в противовес дешевому шику и вульгарности.
Плитка, даже из дорогих коллекций, может придать интерьеру схожесть с советским бассейном или сельским медпунктом. Бюджетные и средние по цене, но продуманные варианты дизайна дарят интерьеру солидность и респектабельность.
1. Имитация натурального камня
Плитка под мрамор или гранит смотрится элегантно и дорого. Материал роскошно выглядит как в ванной, так и на кухне или в гостиной. К примеру, как в этом дизайн проекте студии от ReRooms:
2. Матовая плитка
Матовая плитка обладает приятной на ощупь поверхностью, придает интерьеру уют, глубину, магию. Красивый дизайн:
3. Плитка в темной палитре
Черный, графитовый, бурый смотрятся дорого и изысканно. Интерьер приобретает настроение роскоши, элегантности и торжественности. Пример из проекта ReRooms для ванной:
Еще один пример интерьера от ReRooms с использованием черной плитки:
4. Керамическая плитка под ткань
Такая отделка всегда смотрится роскошно — и в любой палитре. Можно выбрать плитку под ткань для оформления ванной комнаты или гостиной.
Фото:
Фото:
5. Плитка с дизайном печворк
Печворк создавался как недорогой декор, сшитый из остатков ткани, но сегодня интерьер с плиткой в этом стиле стал не только модным, но и престижным. Посмотрите проект кухни от ReRooms с фартуком в голубых и персиковых тонах:
Вот еще примеры интерьеров:
6. Плитка с античным настроением
Это мозаика или небольшая плитка с неровными краями, рельефом, рисунками или надписями в духе античности. Такой отделочный материал всегда добавляет романтики в интерьер и представительность.
Интересный дизайн:
7. Плитка в золотых тонах
Плитка с мягким золотым блеском — узоры в этой гамме и мозаика смотрятся стильно и дорого. Но не стоит увлекаться благородным металлом, достаточно изящных орнаментов или даже отблеска. Это как со специями: немного гвоздики добавит приятный пряный аромат, но если переборщить, кроме нее мало что будет ощущаться.
8. Плитка в серебряной гамме
Серебро великолепно смотрится в гостиной, кухне, ванной комнате, даря интерьеру очаровательный стиль и благородство.
Красивая плитка для декора:
9. Плитка под медь
Медный цвет отличается особой теплотой и помогает создать уютный и при этом дорогой, представительный интерьер.
Завораживающая имитация состаренной меди:
10. Керамогранит под дерево
Это решение всегда выигрышное — плитка под дерево уместна в любой комнате и при правильно подобранном дизайне способна придать интерьеру неповторимый шик. Есть даже вариант под паркетную доску.
Восхитительное решение для прованса:
11. Плитка с черно-белым орнаментом
Итальянский и викторианский мотивы подходят для самых роскошных комнат. И одним из ключевых элементов становится пол в черно-белой гамме. Такое решение вносит особый лоск и шарм в интерьер.
Элегантный дизайн плитки в черно-белом решении:
12. Плитка шестиугольной формы
Такой дизайн смотрится оригинально и дорого, особенно в темной гамме.
Стильный дизайн шестиугольника:
13. Плитка под оникс
Плитку под оникс можно выбрать для пола в гостиной или на кухне. Интерьер приобретет утонченность, элегантность и солидность.
Плитка с элегантным дизайном под оникс:
14. Плитка под состаренный кирпич
Это идеальный вариант для интерьера в стиле лофт, который тоже может выглядеть дорого и представительно.
Фото:
15. Плитка с восточным дизайном
Очарование и шик восточных дворцов привносить в квартиру не стоит. Однако красивые цвета и узоры плитки в этом настроении позволят создать эмоциональный и одновременно дорогой интерьер.
Плитка с затейливым орнаментом:
16. Белая рельефная плитка
Белый цвет и рельеф — идеально сочетающиеся инструменты для создания дорогого интерьера, не лишенного вкуса.
Интересный вариант для стен:
17. Плитка в испанском настроении
Интерьер с испанскими мотивами полон не только национального колорита, но и предметов роскоши. Такая плитка обычно изготавливается в теплых осенних и золотых тонах. На полу и стенах материал смотрится изысканно и дорого.
Пример плитки в испанском духе:
18. Состаренная плитка
Искусственно состаренные материалы всегда вносят нотку шарма и роскоши в интерьер. Плитка под старину тоже прекрасно справляется с этой задачей.
Фото:
Интересный пример состаренной плитки:
19. Плитка под мозаику
Сочные сочетания цветов в мозаичной плитке придают настроение праздника, также это решение добавляет интерьеру респектабельности.
Сказочный вариант:
20. Леопард, павлин, перья и цветы
Чтобы не иметь в помещении ничего общего с гардеробом эстрадных артистов, используйте плитку с этими принтами дозированно — и у вас получится дорогой и стильный интерьер.
Фото:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники