Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms

Мы расскажем, как с помощью этого отделочного материала создать роскошный выдержанный дизайн в противовес дешевому шику и вульгарности.

Плитка, даже из дорогих коллекций, может придать интерьеру схожесть с советским бассейном или сельским медпунктом. Бюджетные и средние по цене, но продуманные варианты дизайна дарят интерьеру солидность и респектабельность.

1. Имитация натурального камня

Плитка под мрамор или гранит смотрится элегантно и дорого. Материал роскошно выглядит как в ванной, так и на кухне или в гостиной. К примеру, как в этом дизайн проекте студии от ReRooms:

Плитка GeoTiles Geo Gala Marengo 3 255 руб.* Купить *Цена может измениться Cerdisa MARMI ONICIATI 1 390 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка Atlas Concorde MARVEL floor 3 893 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: rocatilegroup.com

1 /4 Фото: europeanheritage.co.uk

2 /4 Фото: travertinewarehouse.com

3 /4 Фото: fallfrankt.info

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2. Матовая плитка

Матовая плитка обладает приятной на ощупь поверхностью, придает интерьеру уют, глубину, магию. Красивый дизайн:

Фото: tilewizards.com.au

1 /2 Фото: sazovsky.info

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Плитка Atlas Concorde DWELL FLOOR 6 311 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Плитка в темной палитре

Черный, графитовый, бурый смотрятся дорого и изысканно. Интерьер приобретает настроение роскоши, элегантности и торжественности. Пример из проекта ReRooms для ванной:

Ceramica Classic Sigma 925 руб.* Купить *Цена может измениться

Еще один пример интерьера от ReRooms с использованием черной плитки:



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Керамогранит Ettienne черный 2 700 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: loonaonline.com

1 /2 Фото: discountflooringdepot.co.uk

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4. Керамическая плитка под ткань

Такая отделка всегда смотрится роскошно — и в любой палитре. Можно выбрать плитку под ткань для оформления ванной комнаты или гостиной.

Фото: marcacorona.it

Плитка Atlas Concorde GLOW 5 697 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: shopify.com

5. Плитка с дизайном печворк

Печворк создавался как недорогой декор, сшитый из остатков ткани, но сегодня интерьер с плиткой в этом стиле стал не только модным, но и престижным. Посмотрите проект кухни от ReRooms с фартуком в голубых и персиковых тонах:



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Плитка Flore Gris 181 руб.* Купить *Цена может измениться

Вот еще примеры интерьеров:

Фото: tilemountain.co.uk

1 /2 Фото: cdn.decoist.com

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6. Плитка с античным настроением

Это мозаика или небольшая плитка с неровными краями, рельефом, рисунками или надписями в духе античности. Такой отделочный материал всегда добавляет романтики в интерьер и представительность.

Интересный дизайн:

Фото: 4.bp.blogspot.com

1 /3 Фото: dty8d8u6se0an.cloudfront.net

2 /3 Фото: dty8d8u6se0an.cloudfront.net

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Ker-Av I SASSI DI SASSUOLO 185 руб.* Купить *Цена может измениться Aparici COOL 2 664 руб.* Купить *Цена может измениться Aparici COOL 1 935 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Плитка в золотых тонах

Плитка с мягким золотым блеском — узоры в этой гамме и мозаика смотрятся стильно и дорого. Но не стоит увлекаться благородным металлом, достаточно изящных орнаментов или даже отблеска. Это как со специями: немного гвоздики добавит приятный пряный аромат, но если переборщить, кроме нее мало что будет ощущаться.

Фото: stevenwardhair.com

1/3 Фото: goldeneagletileandstone.com

2/3 Фото: originalstyle.com

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Атлас Конкорд Россия SUPERNOVA ONYX wall 11 556 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Плитка в серебряной гамме

Серебро великолепно смотрится в гостиной, кухне, ванной комнате, даря интерьеру очаровательный стиль и благородство.

Фото: porcelanosa.com

1/2 Фото: i.pinimg.com

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Красивая плитка для декора:

Aparici ARCTIC 5 907 руб.* Купить *Цена может измениться Sant Agostino OXIDART 4 971 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Плитка под медь

Медный цвет отличается особой теплотой и помогает создать уютный и при этом дорогой, представительный интерьер.

Фото: images.homedepot-static.com

1/3 Фото: i2.wp.com

2/3 Фото: wallsandfloors.co.uk

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Завораживающая имитация состаренной меди:

Land Porcelanico LOOKBACK 10 292 руб.* Купить *Цена может измениться Aparici GRUNGE floor 6 510 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Керамогранит под дерево

Это решение всегда выигрышное — плитка под дерево уместна в любой комнате и при правильно подобранном дизайне способна придать интерьеру неповторимый шик. Есть даже вариант под паркетную доску.

Фото: cdn.trendir.com

1/3 Фото: cdn.trendir.com

2/3 Фото: lh4.googleusercontent.com

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Восхитительное решение для прованса:

Dado Ceramica UNIVERSAL OAK 3 123 руб.* Купить *Цена может измениться Gayafores TRIBECA 3 116 руб.* Купить *Цена может измениться

11. Плитка с черно-белым орнаментом

Итальянский и викторианский мотивы подходят для самых роскошных комнат. И одним из ключевых элементов становится пол в черно-белой гамме. Такое решение вносит особый лоск и шарм в интерьер.

Фото: decoraid.com

1/4 Фото: cdn.trendir.com

2/4 Фото: sefastone.com

3/4 Фото: anttile.com

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Элегантный дизайн плитки в черно-белом решении:

Sant Agostino PATCHWORK BLACK&WHITE 7 259 руб.* Купить *Цена может измениться

12. Плитка шестиугольной формы

Такой дизайн смотрится оригинально и дорого, особенно в темной гамме.

Фото: wallsandfloors.co.uk

1 /3 Фото: img.archiexpo.com

2 /3 Фото: static.materialicious.com

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Стильный дизайн шестиугольника:

Vives RIFT 347 руб.* Купить *Цена может измениться Atem HEXAGON 995 руб.* Купить *Цена может измениться

13. Плитка под оникс

Плитку под оникс можно выбрать для пола в гостиной или на кухне. Интерьер приобретет утонченность, элегантность и солидность.

Фото: rakceramics.com

1/2 Фото: tharmarbles.com

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Плитка с элегантным дизайном под оникс:

Атлас Конкорд Россия SUPERNOVA ONYX wall 2 466 руб.* Купить *Цена может измениться

14. Плитка под состаренный кирпич

Это идеальный вариант для интерьера в стиле лофт, который тоже может выглядеть дорого и представительно.

Фото: crowntiles.co.uk

Marca Corona BRICK LANE 5 179 руб.* Купить *Цена может измениться

15. Плитка с восточным дизайном

Очарование и шик восточных дворцов привносить в квартиру не стоит. Однако красивые цвета и узоры плитки в этом настроении позволят создать эмоциональный и одновременно дорогой интерьер.

Фото: i0.wp.com

1/2 Фото: thefreepatriot.org

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Плитка с затейливым орнаментом:

Aparici TAWRIQ 4 809 руб.* Купить *Цена может измениться

16. Белая рельефная плитка

Белый цвет и рельеф — идеально сочетающиеся инструменты для создания дорогого интерьера, не лишенного вкуса.

Фото: marazzigroup.com

1/2 Фото: marazzigroup.com

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Интересный вариант для стен:

Atlas Concorde 3D WALL DESIGN 4 284 руб.* Купить *Цена может измениться

17. Плитка в испанском настроении

Интерьер с испанскими мотивами полон не только национального колорита, но и предметов роскоши. Такая плитка обычно изготавливается в теплых осенних и золотых тонах. На полу и стенах материал смотрится изысканно и дорого.

Фото: cocinasmodernas.co

1/2 Фото: aabakc.org

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Пример плитки в испанском духе:

Vives LAVERTON 347 руб.* Купить *Цена может измениться

18. Состаренная плитка

Искусственно состаренные материалы всегда вносят нотку шарма и роскоши в интерьер. Плитка под старину тоже прекрасно справляется с этой задачей.

Фото: img.archiexpo.com

Интересный пример состаренной плитки:

Mainzu ESENZIA 1 955 руб.* Купить *Цена может измениться Aparici AGED 2 445 руб.* Купить *Цена может измениться

19. Плитка под мозаику

Сочные сочетания цветов в мозаичной плитке придают настроение праздника, также это решение добавляет интерьеру респектабельности.

Фото: cdn.trendir.com

1/2 Фото: anttile.com

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Сказочный вариант:

Atlas Concorde VIVACE 2 515 руб.* Купить *Цена может измениться

20. Леопард, павлин, перья и цветы

Чтобы не иметь в помещении ничего общего с гардеробом эстрадных артистов, используйте плитку с этими принтами дозированно — и у вас получится дорогой и стильный интерьер.

Фото: loonaonline.com