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Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеров


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Неожиданное, но очень интересное решение: оформление кухни в стиле лофт.

Содержание


Стиль лофт в интерьере появился благодаря настоящим лофтам — заводским помещениям. Бывшие цеха сначала были просто дешевым жильем, но со временем голые стены и балки на потолке стали трендом. Лофт сочетает элементы урбанизма и черты индустриальной эпохи. У лофта широкие рамки, поэтому можно создать ни на что не похожий интерьер. Богемность, гламур, атмосфера промышленного здания — все это воплощается в стиле лофт. Превратить в подобие складского помещения можно любое помещение, в том числе и кухню. Единственное исключение: для имитации лофта не подойдут пространства с очень низкими потолками и перегородками.

1. Обои с кирпичным принтом

Чаще всего для интерьера в стиле лофт используют кирпичные стены дома. В процессе ремонта со стен снимают отделку и открывают кирпичную кладку. 

Если при строительстве не использовали кирпич, наклейте обои с рисунком. Обои с кирпичным принтом подойдут и тем, кто хочет создать грубую фактуру только в одной части кухни. 

Фото № 1: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

2. «Заводские» детали

В стиле лофт очень важен декор. Детали на кухне должны отсылать к рабочим цехам прошлого века. Можно использовать как винтажную мебель, светильники, так и небольшие акценты вроде часов. 

Пожелтевший циферблат настенных часов и современный гарнитур создадут интересный контраст.

Фото № 2: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

3. Метлахская плитка

Заводской пол покрыт бетоном, но для жилого помещения этот материал не подходит. Полы на кухне в стиле лофт можно застелить деревянными досками, ламинатом или керамической плиткой. 

В лофтах нет перегородок между комнатами, а границы зон помогают создать мебель и напольные покрытия. Оригинальная метлахская плитка визуально отделит кухню от гостиной и сделает интерьер эклектичным.

Фото № 3: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

4. Деревянные коробки /p>

Стиль лофт в интерьере появился благодаря настоящим лофтам — заводским помещениям. Бывшие цеха сначала были просто дешевым жильем, но со временем голые стены и балки на потолке стали трендом. Лофт сочетает элементы урбанизма и черты индустриальной эпохи. У лофта широкие рамки, поэтому можно создать ни на что не похожий интерьер. Богемность, гламур, атмосфера промышленного здания — все это воплощается в стиле лофт. Превратить в подобие складского помещения можно любое помещение, в том числе и кухню. Единственное исключение: для имитации лофта не подойдут пространства с очень низкими потолками и перегородками.

1. Обои с кирпичным принтом

Чаще всего для интерьера в стиле лофт используют кирпичные стены дома. В процессе ремонта со стен снимают отделку и открывают кирпичную кладку. 

Если при строительстве не использовали кирпич, наклейте обои с рисунком. Обои с кирпичным принтом подойдут и тем, кто хочет создать грубую фактуру только в одной части кухни. 

Фото № 1: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

2. «Заводские» детали

В стиле лофт очень важен декор. Детали на кухне должны отсылать к рабочим цехам прошлого века. Можно использовать как винтажную мебель, светильники, так и небольшие акценты вроде часов. 

Пожелтевший циферблат настенных часов и современный гарнитур создадут интересный контраст.

Фото № 2: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

3. Метлахская плитка

Заводской пол покрыт бетоном, но для жилого помещения этот материал не подходит. Полы на кухне в стиле лофт можно застелить деревянными досками, ламинатом или керамической плиткой. 

В лофтах нет перегородок между комнатами, а границы зон помогают создать мебель и напольные покрытия. Оригинальная метлахская плитка визуально отделит кухню от гостиной и сделает интерьер эклектичным.

Фото № 3: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

4. Деревянные коробки 

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Оборудуйте кухню промышленными предметами, и это станет изюминкой вашего модного интерьера. Простые деревянные коробки из досок можно декорировать складскими штампами и хранить в них овощи и фрукты.

Фото № 4: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

5. Балки на потолке

Потолок — такой же важный этап отделки кухни в стиле лофт, как и стены. Есть разные варианты материалов для дизайна потолка. 

Если хочется добавить брутальности в интерьер, отлично подойдут крупные балки. Они могут быть сделаны из дерева или другого материала. Рельеф приковывает взгляд и подчеркивает высоту потолка и простор помещения.

Фото № 5: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

6. Римские шторы

Отличительная черта стиля лофт — большое количество света и пространства. В лофте все на виду, окна обычно ничем не прикрыты изнутри. Невозможность скрыться от чужих глаз может доставлять дискомфорт. Принцип открытого пространства позволяет при желании использовать шторы из натуральных тканей нейтральных цветов. 

Удобным решением станут римские неплотные шторы — вы сможете отгородиться от внешнего мира и обеспечить комнату светом. 

Фото № 6: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

7. Картины

Современная живопись сделает интерьер вашей кухни богемным. Для стильного минималистичного дизайна подбирайте изображение в тон гарнитуру и стенам.

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Фото № 7: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

8. Свечи

Помимо естественного освещения на кухне в стиле лофт должны быть и другие источники света. Так как пространство лофта разделено на бытовые зоны, столешнице и обеденному столу нужно разное освещение. 

Особое очарование старины придаст люстра с патронами в форме свечей над столом. Чтобы создать еще больший уют, можно добавить в интерьер настоящие свечи.

Фото № 8: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

9. Лампочки на шнурах

Искусственное освещение в стиле лофт — это металлические или стеклянные лампы и люстры. Высокие потолки дают возможность сделать акцент на свете. 

Лампочки на длинных шнурах без плафонов будут смотреться эффектно и станут промышленным элементом декора.

Фото № 9: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

10. Бабушкин шкаф

Стиль лофт не предусматривает множество закрытых шкафчиков для хранения посуды и бакалеи. Большой застекленный буфет из дерева — один из вариантов хранения вещей на виду. 

Классический деревянный шкаф выглядит так, будто достался вам по наследству от бабушки. Благородство старины прекрасно сочетается с современными элементами интерьера. 

Фото № 10: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

11. Зеленые растения

Вся обстановка лофт-кухни создает холодную и грубоватую атмосферу. Помещение может казаться неуютным, если не впустить в него немного жизни. Расставьте по кухне зеленые растения в горшках — и потертые стены на фоне уже не будут выглядеть такими брутальными.

Фото № 11: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

12. Подвесные полки

Оригинальная альтернатива буфету — подвесная конструкция с полками в центре кухни. Конструкция с открытыми полками крепится над столешницей-островом. 

С открытыми подвесными полками не придется долго искать, в каком же ящике спрятана нужная посуда. Прямо на полки сверху можно установить элементы освещения и даже растения. 

Фото № 12: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

13. Доска для записей 

Грифельная доска для записей, на первый взгляд, совершенно не изящный элемент интерьера. Тем не менее он идеально подходит кухне в стиле лофт. 

Особенно органично доска будет смотреться на кирпичной стене кухни. Повесьте грифельную доску над столешницей и записывайте не только важные напоминания, но и рецепты блюд.

Фото № 13: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

 

14. Ретрохолодильник

Лофт позволяет реализовать самые смелые идеи и собрать на одной кухне разные по стилю предметы. Холодильник в духе ретро по функциональности не уступает классическим моделям. Мягкие формы холодильника делают сдержанный стиль лофт расслабленным и уютным.

Фото № 14: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: favera.ru

 

15. Роскошная мебель 

Мебель на кухне в стиле лофт может быть ультрасовременной или иметь вид старинной вещи. Не обязательно искать стулья или столы на блошином рынке, достаточно пофантазировать с богатыми материалами. 

Поставьте стулья в бархатной обивке на кухню с кирпичной стеной и хромированной вытяжкой — и получите удивительно удачное сочетание.

Фото № 15: Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеровФото: i.pinimg.com

Фото анонса: home-designing.com


#дизайн#Лофт#Интерьер#Кухня
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