Кухня в стиле лофт: 15 модных фотопримеров





Стиль лофт в интерьере появился благодаря настоящим лофтам — заводским помещениям. Бывшие цеха сначала были просто дешевым жильем, но со временем голые стены и балки на потолке стали трендом. Лофт сочетает элементы урбанизма и черты индустриальной эпохи. У лофта широкие рамки, поэтому можно создать ни на что не похожий интерьер. Богемность, гламур, атмосфера промышленного здания — все это воплощается в стиле лофт. Превратить в подобие складского помещения можно любое помещение, в том числе и кухню. Единственное исключение: для имитации лофта не подойдут пространства с очень низкими потолками и перегородками.

1. Обои с кирпичным принтом

Чаще всего для интерьера в стиле лофт используют кирпичные стены дома. В процессе ремонта со стен снимают отделку и открывают кирпичную кладку.

Если при строительстве не использовали кирпич, наклейте обои с рисунком. Обои с кирпичным принтом подойдут и тем, кто хочет создать грубую фактуру только в одной части кухни.

Фото: i.pinimg.com





2. «Заводские» детали

В стиле лофт очень важен декор. Детали на кухне должны отсылать к рабочим цехам прошлого века. Можно использовать как винтажную мебель, светильники, так и небольшие акценты вроде часов.

Пожелтевший циферблат настенных часов и современный гарнитур создадут интересный контраст.

Фото: i.pinimg.com





3. Метлахская плитка

Заводской пол покрыт бетоном, но для жилого помещения этот материал не подходит. Полы на кухне в стиле лофт можно застелить деревянными досками, ламинатом или керамической плиткой.

В лофтах нет перегородок между комнатами, а границы зон помогают создать мебель и напольные покрытия. Оригинальная метлахская плитка визуально отделит кухню от гостиной и сделает интерьер эклектичным.

Фото: i.pinimg.com





4. Деревянные коробки /p>

Стиль лофт в интерьере появился благодаря настоящим лофтам — заводским помещениям. Бывшие цеха сначала были просто дешевым жильем, но со временем голые стены и балки на потолке стали трендом. Лофт сочетает элементы урбанизма и черты индустриальной эпохи. У лофта широкие рамки, поэтому можно создать ни на что не похожий интерьер. Богемность, гламур, атмосфера промышленного здания — все это воплощается в стиле лофт. Превратить в подобие складского помещения можно любое помещение, в том числе и кухню. Единственное исключение: для имитации лофта не подойдут пространства с очень низкими потолками и перегородками.

1. Обои с кирпичным принтом

Чаще всего для интерьера в стиле лофт используют кирпичные стены дома. В процессе ремонта со стен снимают отделку и открывают кирпичную кладку.

Если при строительстве не использовали кирпич, наклейте обои с рисунком. Обои с кирпичным принтом подойдут и тем, кто хочет создать грубую фактуру только в одной части кухни.

Фото: i.pinimg.com





2. «Заводские» детали

В стиле лофт очень важен декор. Детали на кухне должны отсылать к рабочим цехам прошлого века. Можно использовать как винтажную мебель, светильники, так и небольшие акценты вроде часов.

Пожелтевший циферблат настенных часов и современный гарнитур создадут интересный контраст.

Фото: i.pinimg.com





3. Метлахская плитка

Заводской пол покрыт бетоном, но для жилого помещения этот материал не подходит. Полы на кухне в стиле лофт можно застелить деревянными досками, ламинатом или керамической плиткой.

В лофтах нет перегородок между комнатами, а границы зон помогают создать мебель и напольные покрытия. Оригинальная метлахская плитка визуально отделит кухню от гостиной и сделает интерьер эклектичным.

Фото: i.pinimg.com





4. Деревянные коробки