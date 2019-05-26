Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей

Какая у вас возникает ассоциация, когда вы читаете слово «ваби-саби»? Мы можем предположить, что вы подумали о японской кухне или каком-то кафе. Спешим вас разуверить. Для начала нужно объяснить, что же это за странное ваби-саби. Это понятие пришло к нам из японской философии, где «ваби» означает скромность, неяркость, одиночество, а «саби» — подлинность, старинность и неподдельность.

Японский интерьер ваби-саби основан на идее красоты несовершенства. Ваби-саби — это асимметрия, скромность и простота. Слишком часто мы совершаем ошибку, чрезмерно украшая, загромождая и стилизуя наши пространства в попытке отразить личную эстетику.



ReRooms подготовил для вас 15 идей создания интерьера в невероятном японском настроении ваби-саби. Смотрите и вдохновляйтесь!

1. Кому подойдет этот интерьер

Если вы устали от большого количества бесполезных вещей вокруг, устали приобретать и менять их, ваби-саби — то, что вам нужно. Благодаря этой философии вы научитесь ценить то, что есть, не устраивая постоянные гонки в улучшении своего дома. Ваби-саби считается «отличным противоядием для общества, построенного на одноразовых товарах и товарах, похожих друг на друга».

Ваби-саби связан:

с несовершенными формами,

с шероховатыми поверхностями,

с изношенными деталями (например старая ваза с сеточкой трещин).

Кому-то подобные вещи могут показаться старым хламом, по мнению же японцев, такие вещи помогают увидеть истинную, «внутреннюю» красоту и отображают быстротечность времени.

2. Без правил

Эстетика ваби-саби, на первый взгляд, может показаться сложной, но это совсем не так. У этого настроения нет строгих правил, которых нужно придерживаться, главное — при выборе вещей для повседневного окружения не покупать ничего лишнего и яркого, что будет только давить на вас. Не нужно стараться заполнить вашу квартиру многочисленными элементами декора, важно прийти к гармонии и полюбить пустоту вокруг.

Ваби-саби — это в первую очередь простота, но это не значит, что нужно полностью отказаться от деталей в интерьере. Они очень важны, но каждый предмет должен быть функциональным, единственным в своем роде и заметным.

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Фото: images.stylebyemilyhenderson.com

3. Применяем на практике

Если ваби-саби пришелся вам по душе, сделайте так, как советует Леонард Корен, автор книги «Ваби-саби. Японская философия для художников, дизайнеров и писателей»: упростите все до самой сути, но оставьте поэзию. Если говорить проще, нужно отказаться от лишних непрактичных вещей. Например, подарите другу яркую картину — так вы приблизитесь к идеалу ваби-саби и порадуете близкого человека. Однако не торопитесь выкидывать старые вещи, вещи с историей (например вазу с сеточкой трещин). Стоит лишь покрыть их лаком, как они снова засияют красотой, особенной красотой в понимании ваби-саби. Не стоит менять потертый паркет или пытаться выровнять стены во время ремонта.

Стиль предусматривает как использование старых вещей, так и покупку новых. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии пройтись по магазинам и выбрать что-то в духе ваби-саби. Что можно приобрести:

декоративный сосуд из керамики,

плетеные корзины,

зеркало асимметричной формы,

мебель из деревянных прутьев,

текстиль из натуральных тканей, например из льна.

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4. Нет беспорядку

Важно помнить, что ваби-саби, синоним которого — «несовершенство», не одобряет беспорядок, неопрятность и хаос. Поэтому нужно следить за чистотой в вашем доме — вне зависимости от выбранного стиля.

Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.ne

5. Керамика

Одна из визитных карточек ваби-саби — керамическая посуда в традиционном японском стиле. В социальных сетях с хештегом ваби-саби вы найдете в основном столовые композиции. Если такая посуда пришлась вам по душе, не спешите покупать билет до Японии. Керамику можно найти и на отечественном рынке, причем даже у марок масс-маркета, таких как Zara Home или H&M Home.

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Фото: static1.squarespace.com

6. Текстиль

Ткань в стиле ваби-саби похожа на ту, которая используется в скандинавских интерьерах. Выбирайте наиболее грубый и простой текстиль натуральных оттенков:

лен,

рогожку,

хлопок.

Если вы хотите разбавить монохромность интерьера, можно использовать ткани с узорами. Единственное правило: выбирайте ненавязчивые принты, например с полосками или волнистыми линиями. На пол можно постелить циновку или мягкий ковер с длинным ворсом — на нем будет приятно сидеть. И еще такая обстановка располагает к медитации.

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7. Материалы

В отделке и в декоре используются исключительно натуральные материалы. Предпочтение отдается не дорогим, а простым и привычным для нас материалам. Так человек будет чувствовать себя более комфортно.

Леонард Корен пишет в своей книге: «Мы знаем, каким должен быть "правильный" дизайн, но ваби-саби глубокомысленно предлагает "неправильные" творческие решения. Поэтому объекты ваби-саби часто кажутся странными, бесформенными, неуклюжими».

Для настроения ваби-саби стоит выбирать:

натуральное дерево,

природный камень,

керамические изделия,

лен и хлопок,

неокрашенный металл,

рисовую бумагу,

циновку.

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8. Кинцуги

Искусство кинцуги — метод реставрации разбитой керамики с помощью лака и золотого порошка. Этот подход подчеркивает, а не скрывает трещины, делая их частью предмета. Благодаря этой технике вы научитесь ценить красоту не в ее классическом представлении (как нечто идеальное), а в повседневности, со всеми изъянами и недостатками.

Фото: s3-ap-southeast-2.amazonaws.com

9. Освещение

Как и в случае с текстилем, освещение тоже очень похоже на то, которое используется в скандинавском стиле: мягкое, неяркое и слегка рассеянное. В случае с ваби-саби такое освещение напрямую связывают с традиционным японским чайным домиком тясицу. Его строили таким образом, чтобы окна выходили на северную сторону, где специально сажали высокие деревья. С помощью листы они рассеивали свет, и освещение в домике получалось приглушенным.

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10. Мебель

Ваби-саби выступает против роскоши. Выбирайте практичную мебель, без большого количества украшений. Важно использовать как можно меньше предметов, оставляя только самое важное. Выбирая мебель, обращайте внимание на отделочные материалы — они должны быть натуральными. Мы привыкли, что мебель в магазинах всегда выглядит идеально, симметрично, с гладкими поверхностями, в которых порой можно увидеть собственное отображение. Но мебель ваби-саби не предусматривает ничего из вышеперечисленного. Здесь приветствуется мебель ручной работы или дизайнерские решения с шероховатыми поверхностями и потертостями. Именно эти детали делают ваби-саби таким уникальным.

Нежелательно, чтобы в таком интерьере на виду висел плазменный телевизор или стоял компьютер — их лучше спрятать. Компьютер можно заменить ноутбуком, который легко убрать после работы. Сложно себе представить жизнь без телевизора, поэтому отказываться от него не придется. Не превращайте его в фокусную точку вашей спальни или гостиной. Подберите цвет так, чтобы он слился с окружающей обстановкой и не выглядел слишком броско. Существуют специальные механизмы и хитрости, с помощью которых можно сделать телевизор невидимым и спрятать его, пока он не используется.

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11. Отделка пола

Как и стены, полы должны выглядеть естественно. Не рекомендуется использовать глянцевые поверхности, которые имеют отполированный вид. Отлично подойдут:

доски,

бетонный пол,

каменная плитка.

Здесь, как и в мебели, должны присутствовать элементы старины (потертости или шероховатости), в которых японцы читают историю. Благо, сегодня зарубежные и отечественные производители предлагают большой выбор различных покрытий, которые стилизованы под ваби-саби.

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12. Растения

Японцы высоко ценят и уважают природу. Они стремятся сохранить прочную связь с миром. Один из самых известных способов сделать это — с помощью традиционных японских растений, таких как бонсай, бамбук.

Другие растения, которые можно использовать: орхидея или камелия. Убедитесь, что привнеся цветы в интерьер, вы сохраните его простым и естественным. Ваби-саби не допускает чрезмерного использования элементов декора, в том числе и живых растений.

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13. Цвет

Так как ваби-саби неразрывно связан с природой, цвета тоже должны быть естественными. У вас должно возникать ощущение, будто вы прогуливаетесь по лесу или по бескрайним полям. Используйте такие цвета:

Для пола лучше выбрать отделку темных оттенков, которые будут контрастировать со светлыми стенами и потолком. Ни в коем случае не окрашивайте породы деревьев или другую отделку в кричащие оттенки, так как это будет полностью противоречить стилю ваби-саби. Максимум, что можно сделать — покрыть поверхности лаком.

14. Стены

Главное в оформлении стен — простота и естественность. Лучшие материалы для отделки — камень, дерево, кирпич, металл или бетон. Не имеет значения, что именно — все зависит только от ваших предпочтений, главное, чтобы они могли сами говорить о себе.

Самым удачным материалом для отделки стен, на наш взгляд, станет бетон или штукатурка, окрашенные в светлые тона. Стены в стиле ваби-саби по сравнению с другими направлениями не отличаются особой роскошью и дороговизной, это и есть визитная карточка ваби-саби. Главное — простота и сдержанность, минимум отделки и максимум естественности.

Фото: italianbark.com

15. Аксессуары

Просто не значит дешево. Это отличное описание предметов декора в стиле ваби-саби. Аксессуары должны быть максимально натуральными и выполнены из следующих материалов: глина, камень, дерево, металл.

Наиболее гармонично впишутся в такой интерьер:

вазы и глиняные горшки,

статуэтки,

предметы хендмейда,

картины с природными мотивами.

Именно благодаря тому, что такие аксессуары сделаны из натуральных материалов, они имеют довольно высокую цену. Очень ценятся в интерьере вещи ручной работы — они станут отличным дополнением общей атмосферы.

В качестве декора можно использовать аутентичные, самодельные вещи, привезенные из путешествий или имеющие прямое отношение к истории семьи. Они несут в себе сквозь века генетическую память.

В предметах декора главное не мода, а история, которую вещи способны рассказать.

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