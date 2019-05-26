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Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей


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Красота — в несовершенстве.

Какая у вас возникает ассоциация, когда вы читаете слово «ваби-саби»? Мы можем предположить, что вы подумали о японской кухне или каком-то кафе. Спешим вас разуверить. Для начала нужно объяснить, что же это за странное ваби-саби. Это понятие пришло к нам из японской философии, где «ваби» означает скромность, неяркость, одиночество, а «саби» — подлинность, старинность и неподдельность.

Японский интерьер ваби-саби основан на идее красоты несовершенства. Ваби-саби — это асимметрия, скромность и простота. Слишком часто мы совершаем ошибку, чрезмерно украшая, загромождая и стилизуя наши пространства в попытке отразить личную эстетику.

ReRooms подготовил для вас 15 идей создания интерьера в невероятном японском настроении ваби-саби. Смотрите и вдохновляйтесь!

1. Кому подойдет этот интерьер

Если вы устали от большого количества бесполезных вещей вокруг, устали приобретать и менять их, ваби-саби — то, что вам нужно. Благодаря этой философии вы научитесь ценить то, что есть, не устраивая постоянные гонки в улучшении своего дома. Ваби-саби считается «отличным противоядием для общества, построенного на одноразовых товарах и товарах, похожих друг на друга».

Ваби-саби связан: 

Кому-то подобные вещи могут показаться старым хламом, по мнению же японцев, такие вещи помогают увидеть истинную, «внутреннюю» красоту и отображают быстротечность времени.

Фото № 1: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идейФото: interiordesign-addict.com 

2. Без правил 

Эстетика ваби-саби, на первый взгляд, может показаться сложной, но это совсем не так. У этого настроения нет строгих правил, которых нужно придерживаться, главное — при выборе вещей для повседневного окружения не покупать ничего лишнего и яркого, что будет только давить на вас. Не нужно стараться заполнить вашу квартиру многочисленными элементами декора, важно прийти к гармонии и полюбить пустоту вокруг.

Ваби-саби — это в первую очередь простота, но это не значит, что нужно полностью отказаться от деталей в интерьере. Они очень важны, но каждый предмет должен быть функциональным, единственным в своем роде и заметным.

Фото № 2: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСУД ИЗ КЕРАМИКИ
2 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: images.stylebyemilyhenderson.com 

3. Применяем на практике

Если ваби-саби пришелся вам по душе, сделайте так, как советует Леонард Корен, автор книги «Ваби-саби. Японская философия для художников, дизайнеров и писателей»: упростите все до самой сути, но оставьте поэзию. Если говорить проще, нужно отказаться от лишних непрактичных вещей. Например, подарите другу яркую картину — так вы приблизитесь к идеалу ваби-саби и порадуете близкого человека. Однако не торопитесь выкидывать старые вещи, вещи с историей (например вазу с сеточкой трещин). Стоит лишь покрыть их лаком, как они снова засияют красотой, особенной красотой в понимании ваби-саби. Не стоит менять потертый паркет или пытаться выровнять стены во время ремонта.

Стиль предусматривает как использование старых вещей, так и покупку новых. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии пройтись по магазинам и выбрать что-то в духе ваби-саби. Что можно приобрести:

Фото № 3: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСУД ИЗ ТЕРРАКОТЫ
4 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
КРУГЛАЯ КОРЗИНА С РЕЛЬЕФНЫМ УЗОРОМ
2 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ЗЕРКАЛО АСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ
15 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ЗЕРКАЛО В ДЕРЕВЯННОЙ РАМЕ
10 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: tree.com.hk 

4. Нет беспорядку

Важно помнить, что ваби-саби, синоним которого — «несовершенство», не одобряет беспорядок, неопрятность и хаос. Поэтому нужно следить за чистотой в вашем доме — вне зависимости от выбранного стиля.

Фото № 4: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идейФото: mir-s3-cdn-cf.behance.ne 

5. Керамика

Одна из визитных карточек ваби-саби — керамическая посуда в традиционном японском стиле. В социальных сетях с хештегом ваби-саби вы найдете в основном столовые композиции. Если такая посуда пришлась вам по душе, не спешите покупать билет до Японии. Керамику можно найти и на отечественном рынке, причем даже у марок масс-маркета, таких как Zara Home или H&M Home.

Фото № 5: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
ПОСУДА С УЗОРОМ «СПИРАЛЬ»
599 руб.*
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*Цена может измениться
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ С РУЧКОЙ ПОД ДЕРЕВО ВЕНГЕ
499 руб.*
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*Цена может измениться

Фото: static1.squarespace.com 

6. Текстиль

Ткань в стиле ваби-саби похожа на ту, которая используется в скандинавских интерьерах. Выбирайте наиболее грубый и простой текстиль натуральных оттенков:

  • лен, 
  • рогожку, 
  • хлопок. 

Если вы хотите разбавить монохромность интерьера, можно использовать ткани с узорами. Единственное правило: выбирайте ненавязчивые принты, например с полосками или волнистыми линиями. На пол можно постелить циновку или мягкий ковер с длинным ворсом — на нем будет приятно сидеть. И еще такая обстановка располагает к медитации.

Фото № 6: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
КОВЕР С ЭФФЕКТОМ ПОТЕРТОСТИ
12 999 руб.*
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*Цена может измениться

Фото: bovary.gr 

7. Материалы

В отделке и в декоре используются исключительно натуральные материалы. Предпочтение отдается не дорогим, а простым и привычным для нас материалам. Так человек будет чувствовать себя более комфортно.

Леонард Корен пишет в своей книге: «Мы знаем, каким должен быть "правильный" дизайн, но ваби-саби глубокомысленно предлагает "неправильные" творческие решения. Поэтому объекты ваби-саби часто кажутся странными, бесформенными, неуклюжими».
Для настроения ваби-саби стоит выбирать:

  • натуральное дерево,

  • природный камень,

  • керамические изделия,

  • лен и хлопок,

  • неокрашенный металл,

  • рисовую бумагу,

  • циновку. 

Фото № 7: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
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Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net 

8. Кинцуги

Искусство кинцуги — метод реставрации разбитой керамики с помощью лака и золотого порошка. Этот подход подчеркивает, а не скрывает трещины, делая их частью предмета. Благодаря этой технике вы научитесь ценить красоту не в ее классическом представлении (как нечто идеальное), а в повседневности, со всеми изъянами и недостатками.

Фото № 8: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идейФото: s3-ap-southeast-2.amazonaws.com 

9. Освещение

Как и в случае с текстилем, освещение тоже очень похоже на то, которое используется в скандинавском стиле: мягкое, неяркое и слегка рассеянное. В случае с ваби-саби такое освещение напрямую связывают с традиционным японским чайным домиком тясицу. Его строили таким образом, чтобы окна выходили на северную сторону, где специально сажали высокие деревья. С помощью листы они рассеивали свет, и освещение в домике получалось приглушенным.

Фото № 9: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
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10 000 руб.*
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*Цена может измениться
Лампа из дерева с тканевым абажуром
12 000 руб.*
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Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net 

10. Мебель

Ваби-саби выступает против роскоши. Выбирайте практичную мебель, без большого количества украшений. Важно использовать как можно меньше предметов, оставляя только самое важное. Выбирая мебель, обращайте внимание на отделочные материалы — они должны быть натуральными. Мы привыкли, что мебель в магазинах всегда выглядит идеально, симметрично, с гладкими поверхностями, в которых порой можно увидеть собственное отображение. Но мебель ваби-саби не предусматривает ничего из вышеперечисленного. Здесь приветствуется мебель ручной работы или дизайнерские решения с шероховатыми поверхностями и потертостями. Именно эти детали делают ваби-саби таким уникальным.

Нежелательно, чтобы в таком интерьере на виду висел плазменный телевизор или стоял компьютер — их лучше спрятать. Компьютер можно заменить ноутбуком, который легко убрать после работы. Сложно себе представить жизнь без телевизора, поэтому отказываться от него не придется. Не превращайте его в фокусную точку вашей спальни или гостиной. Подберите цвет так, чтобы он слился с окружающей обстановкой и не выглядел слишком броско. Существуют специальные механизмы и хитрости, с помощью которых можно сделать телевизор невидимым и спрятать его, пока он не используется.

Фото № 10: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
Столик из спила
50 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
журнальный стол в стиле ваби-саби
23 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Журнальный стол ручной работы из спилов Тополя
150 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net 

11. Отделка пола

Как и стены, полы должны выглядеть естественно. Не рекомендуется использовать глянцевые поверхности, которые имеют отполированный вид. Отлично подойдут:

  • доски,

  • бетонный пол,

  • каменная плитка. 

Здесь, как и в мебели, должны присутствовать элементы старины (потертости или шероховатости), в которых японцы читают историю. Благо, сегодня зарубежные и отечественные производители предлагают большой выбор различных покрытий, которые стилизованы под ваби-саби.

Фото № 11: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
Камень Ocra виниловый пол Concept Floor клеевой (Home Line)
1 350 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Пробковый пол Corkstyle Loft Bone клеевой
3 220 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: man-man.nl 

12. Растения

Японцы высоко ценят и уважают природу. Они стремятся сохранить прочную связь с миром. Один из самых известных способов сделать это — с помощью традиционных японских растений, таких как бонсай, бамбук.

Другие растения, которые можно использовать: орхидея или камелия. Убедитесь, что привнеся цветы в интерьер, вы сохраните его простым и естественным. Ваби-саби не допускает чрезмерного использования элементов декора, в том числе и живых растений.

Фото № 12: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей
Украшение стола - дерево из цетрарии
8 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Дерево из цетрарии для декора ванной или сауны
14 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: bovary.gr 

13. Цвет

Так как ваби-саби неразрывно связан с природой, цвета тоже должны быть естественными. У вас должно возникать ощущение, будто вы прогуливаетесь по лесу или по бескрайним полям. Используйте такие цвета:

Для пола лучше выбрать отделку темных оттенков, которые будут контрастировать со светлыми стенами и потолком. Ни в коем случае не окрашивайте породы деревьев или другую отделку в кричащие оттенки, так как это будет полностью противоречить стилю ваби-саби. Максимум, что можно сделать — покрыть поверхности лаком.

14. Стены 

Главное в оформлении стен — простота и естественность. Лучшие материалы для отделки — камень, дерево, кирпич, металл или бетон. Не имеет значения, что именно — все зависит только от ваших предпочтений, главное, чтобы они могли сами говорить о себе.

Самым удачным материалом для отделки стен, на наш взгляд, станет бетон или штукатурка, окрашенные в светлые тона. Стены в стиле ваби-саби по сравнению с другими направлениями не отличаются особой роскошью и дороговизной, это и есть визитная карточка ваби-саби. Главное — простота и сдержанность, минимум отделки и максимум естественности.

Фото № 13: Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идейФото: italianbark.com 

15. Аксессуары

Просто не значит дешево. Это отличное описание предметов декора в стиле ваби-саби. Аксессуары должны быть максимально натуральными и выполнены из следующих материалов: глина, камень, дерево, металл. 

Наиболее гармонично впишутся в такой интерьер:

  • вазы и глиняные горшки,

  • статуэтки,

  • предметы хендмейда,

  • картины с природными мотивами.

Именно благодаря тому, что такие аксессуары сделаны из натуральных материалов, они имеют довольно высокую цену. Очень ценятся в интерьере вещи ручной работы — они станут отличным дополнением общей атмосферы.

В качестве декора можно использовать аутентичные, самодельные вещи, привезенные из путешествий или имеющие прямое отношение к истории семьи. Они несут в себе сквозь века генетическую память.

В предметах декора главное не мода, а история, которую вещи способны рассказать.

КРУГЛАЯ КОРЗИНА С ДЕТАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА
10 999 руб.*
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*Цена может измениться
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7 999 руб.*
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4 900 руб.*
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Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net
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Фото: tree.com.hk
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#Интерьер#японский стиль#ваби-саби
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