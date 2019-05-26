Создаем интерьер в японском стиле ваби-саби: 15 идей

Красота — в несовершенстве.
Какая у вас возникает ассоциация, когда вы читаете слово «ваби-саби»? Мы можем предположить, что вы подумали о японской кухне или каком-то кафе. Спешим вас разуверить. Для начала нужно объяснить, что же это за странное ваби-саби. Это понятие пришло к нам из японской философии, где «ваби» означает скромность, неяркость, одиночество, а «саби» — подлинность, старинность и неподдельность.
Японский интерьер ваби-саби основан на идее красоты несовершенства. Ваби-саби — это асимметрия, скромность и простота. Слишком часто мы совершаем ошибку, чрезмерно украшая, загромождая и стилизуя наши пространства в попытке отразить личную эстетику.
ReRooms подготовил для вас 15 идей создания интерьера в невероятном японском настроении ваби-саби. Смотрите и вдохновляйтесь!
1. Кому подойдет этот интерьер
Если вы устали от большого количества бесполезных вещей вокруг, устали приобретать и менять их, ваби-саби — то, что вам нужно. Благодаря этой философии вы научитесь ценить то, что есть, не устраивая постоянные гонки в улучшении своего дома. Ваби-саби считается «отличным противоядием для общества, построенного на одноразовых товарах и товарах, похожих друг на друга».
Ваби-саби связан:
с несовершенными формами,
с изношенными деталями (например старая ваза с сеточкой трещин).
Кому-то подобные вещи могут показаться старым хламом, по мнению же японцев, такие вещи помогают увидеть истинную, «внутреннюю» красоту и отображают быстротечность времени.
2. Без правил
Эстетика ваби-саби, на первый взгляд, может показаться сложной, но это совсем не так. У этого настроения нет строгих правил, которых нужно придерживаться, главное — при выборе вещей для повседневного окружения не покупать ничего лишнего и яркого, что будет только давить на вас. Не нужно стараться заполнить вашу квартиру многочисленными элементами декора, важно прийти к гармонии и полюбить пустоту вокруг.
Ваби-саби — это в первую очередь простота, но это не значит, что нужно полностью отказаться от деталей в интерьере. Они очень важны, но каждый предмет должен быть функциональным, единственным в своем роде и заметным.
3. Применяем на практике
Если ваби-саби пришелся вам по душе, сделайте так, как советует Леонард Корен, автор книги «Ваби-саби. Японская философия для художников, дизайнеров и писателей»: упростите все до самой сути, но оставьте поэзию. Если говорить проще, нужно отказаться от лишних непрактичных вещей. Например, подарите другу яркую картину — так вы приблизитесь к идеалу ваби-саби и порадуете близкого человека. Однако не торопитесь выкидывать старые вещи, вещи с историей (например вазу с сеточкой трещин). Стоит лишь покрыть их лаком, как они снова засияют красотой, особенной красотой в понимании ваби-саби. Не стоит менять потертый паркет или пытаться выровнять стены во время ремонта.
Стиль предусматривает как использование старых вещей, так и покупку новых. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии пройтись по магазинам и выбрать что-то в духе ваби-саби. Что можно приобрести:
- декоративный сосуд из керамики,
- плетеные корзины,
- зеркало асимметричной формы,
- мебель из деревянных прутьев,
- текстиль из натуральных тканей, например из льна.
4. Нет беспорядку
Важно помнить, что ваби-саби, синоним которого — «несовершенство», не одобряет беспорядок, неопрятность и хаос. Поэтому нужно следить за чистотой в вашем доме — вне зависимости от выбранного стиля.
5. Керамика
Одна из визитных карточек ваби-саби — керамическая посуда в традиционном японском стиле. В социальных сетях с хештегом ваби-саби вы найдете в основном столовые композиции. Если такая посуда пришлась вам по душе, не спешите покупать билет до Японии. Керамику можно найти и на отечественном рынке, причем даже у марок масс-маркета, таких как
6. Текстиль
Ткань в стиле ваби-саби похожа на ту, которая используется в скандинавских интерьерах. Выбирайте наиболее грубый и простой текстиль натуральных оттенков:
- лен,
- рогожку,
- хлопок.
Если вы хотите разбавить монохромность интерьера, можно использовать ткани с узорами. Единственное правило: выбирайте ненавязчивые принты, например с полосками или волнистыми линиями. На пол можно постелить циновку или мягкий ковер с длинным ворсом — на нем будет приятно сидеть. И еще такая обстановка располагает к медитации.
7. Материалы
В отделке и в декоре используются исключительно натуральные материалы. Предпочтение отдается не дорогим, а простым и привычным для нас материалам. Так человек будет чувствовать себя более комфортно.
Леонард Корен пишет в своей книге: «Мы знаем, каким должен быть "правильный" дизайн, но ваби-саби глубокомысленно предлагает "неправильные" творческие решения. Поэтому объекты ваби-саби часто кажутся странными, бесформенными, неуклюжими».
Для настроения ваби-саби стоит выбирать:
натуральное дерево,
природный камень,
керамические изделия,
лен и хлопок,
неокрашенный металл,
рисовую бумагу,
циновку.
8. Кинцуги
Искусство
9. Освещение
Как и в случае с текстилем, освещение тоже очень похоже на то, которое используется в скандинавском стиле: мягкое, неяркое и слегка рассеянное. В случае с ваби-саби такое освещение напрямую связывают с традиционным японским чайным домиком тясицу. Его строили таким образом, чтобы окна выходили на северную сторону, где специально сажали высокие деревья. С помощью листы они рассеивали свет, и освещение в домике получалось приглушенным.
10. Мебель
Ваби-саби выступает против роскоши. Выбирайте практичную мебель, без большого количества украшений. Важно использовать как можно меньше предметов, оставляя только самое важное. Выбирая мебель, обращайте внимание на отделочные материалы — они должны быть натуральными. Мы привыкли, что мебель в магазинах всегда выглядит идеально, симметрично, с гладкими поверхностями, в которых порой можно увидеть собственное отображение. Но мебель ваби-саби не предусматривает ничего из вышеперечисленного. Здесь приветствуется мебель ручной работы или дизайнерские решения с шероховатыми поверхностями и потертостями. Именно эти детали делают ваби-саби таким уникальным.
Нежелательно, чтобы в таком интерьере на виду висел плазменный телевизор или стоял компьютер — их лучше спрятать. Компьютер можно заменить ноутбуком, который легко убрать после работы. Сложно себе представить жизнь без телевизора, поэтому отказываться от него не придется. Не превращайте его в фокусную точку вашей спальни или гостиной. Подберите цвет так, чтобы он слился с окружающей обстановкой и не выглядел слишком броско. Существуют специальные механизмы и хитрости, с помощью которых можно сделать телевизор невидимым и спрятать его, пока он не используется.
11. Отделка пола
Как и стены, полы должны выглядеть естественно. Не рекомендуется использовать глянцевые поверхности, которые имеют отполированный вид. Отлично подойдут:
доски,
бетонный пол,
каменная плитка.
Здесь, как и в мебели, должны присутствовать элементы старины (потертости или шероховатости), в которых японцы читают историю. Благо, сегодня зарубежные и отечественные производители предлагают большой выбор различных покрытий, которые стилизованы под ваби-саби.
12. Растения
Японцы высоко ценят и уважают природу. Они стремятся сохранить прочную связь с миром. Один из самых известных способов сделать это — с помощью традиционных японских растений, таких как бонсай, бамбук.
Другие растения, которые можно использовать: орхидея или камелия. Убедитесь, что привнеся цветы в интерьер, вы сохраните его простым и естественным. Ваби-саби не допускает чрезмерного использования элементов декора, в том числе и живых растений.
13. Цвет
Так как ваби-саби неразрывно связан с природой, цвета тоже должны быть естественными. У вас должно возникать ощущение, будто вы прогуливаетесь по лесу или по бескрайним полям. Используйте такие цвета:
Для пола лучше выбрать отделку темных оттенков, которые будут контрастировать со светлыми стенами и потолком. Ни в коем случае не окрашивайте породы деревьев или другую отделку в кричащие оттенки, так как это будет полностью противоречить стилю ваби-саби. Максимум, что можно сделать — покрыть поверхности лаком.
14. Стены
Главное в оформлении стен — простота и естественность. Лучшие материалы для отделки — камень, дерево, кирпич, металл или бетон. Не имеет значения, что именно — все зависит только от ваших предпочтений, главное, чтобы они могли сами говорить о себе.
Самым удачным материалом для отделки стен, на наш взгляд, станет бетон или штукатурка, окрашенные в светлые тона. Стены в стиле ваби-саби по сравнению с другими направлениями не отличаются особой роскошью и дороговизной, это и есть визитная карточка ваби-саби. Главное — простота и сдержанность, минимум отделки и максимум естественности.
15. Аксессуары
Просто не значит дешево. Это отличное описание предметов декора в стиле ваби-саби. Аксессуары должны быть максимально натуральными и выполнены из следующих материалов: глина, камень, дерево, металл.
Наиболее гармонично впишутся в такой интерьер:
вазы и глиняные горшки,
статуэтки,
предметы хендмейда,
картины с природными мотивами.
Именно благодаря тому, что такие аксессуары сделаны из натуральных материалов, они имеют довольно высокую цену. Очень ценятся в интерьере вещи ручной работы — они станут отличным дополнением общей атмосферы.
В качестве декора можно использовать аутентичные, самодельные вещи, привезенные из путешествий или имеющие прямое отношение к истории семьи. Они несут в себе сквозь века генетическую память.
В предметах декора главное не мода, а история, которую вещи способны рассказать.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники