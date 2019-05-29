Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Сложно сразу сказать, что больше притягивает взгляд в спальне: камин или диван с потрясающего цвета обивкой. Очень удачным вышло сочетание синего и зеленого цветов : оттенок мебели прекрасно гармонирует с тоном штор. Стены, пол, потолок, кресло, тюль и подушки на диване выдержаны в одной монохромной палитре.

Эта однушка уместилась на площади менее 40 метров. Здесь есть комфортная спальня и вполне функциональная кухня, выдержанные в спокойной палитре. Дизайнеры даже вписали камин в спальню и сделали теплый пол. При оформлении этой квартиры пришлось сделать небольшую перепланировку, в результате чего пространство используется оптимально и оформлено очень практично.

Каждый уголок этой небольшой комнаты представляет собой своего рода отдельную зону. Диван с размещенными на стене картинами и фотографиями, контрастными по сравнению с обивкой дивана подушками — это прекрасное место для разговора с друзьями и семейного чаепития.

Небольшое кресло можно поставить поближе к камину, чтобы в полной мере представить себе потрескивание дров в настоящем очаге, согревающее тепло и приятную расслабляющую негу. Идеальное настроение для спальни!

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Большой, но почти незаметный шкаф сливается со стеной и увеличивает пространство спальни почти вдвое благодаря зеркальному фасаду. Яркие краски тоже отражаются в зеркале, добавляя акцентов без их привнесения в интерьер.

В спальне на диване можно посадить гостей, которые тоже захотят испытать все прелести такой уютной атмосферы. На ночь диван раскладывается — и уголок гостиной зоны становится полноценной спальней.

Вместо дверного проема дизайнеры оформили арку сложной формы, которая позволяет увеличить кухню. Удачное расположение окон помогает впустить в помещение максимум дневного света. Очень красивая плитка на полу отсылает нас к средиземноморскому интерьеру со светло-оливковым цветом стен.

Кухонный гарнитур дизайнеры не стали поднимать до потолка, оставив открытой часть стены в красивом оттенке. Цвет фасада и холодильника перекликается с эффектными потолочными светильниками.

Рассматривая кухню, мы понимаем, что дизайнеры сделали здесь отличную, хотя и небольшую гостевую зону. Небольшой диванчик может стать спальным местом, а днем он приглашает удобно устроиться с чашкой кофе и свежей газетой.

Текстильная обивка стульев и дивана перекликается по цвету с оттенком потолка непростой формы. Такая конфигурация и сочетание близких тонов приподнимает его и вытягивает пространство вверх. Светильники на тонких длинных шнурах не дают высокому пространству превратиться в подобие колодца, сохраняя ощущение воздушности и легкости.

Бра над диваном повторяют форму и цвет потолочных светильников. Светодиодная подсветка под потолком еще активнее очерчивает эту зону для отдыха.

Конечно, на такой небольшой площади затруднительно разместить отдельные ванную комнату и санузел. Здесь они объединены на небольшом пространстве и прекрасно функционируют. Даже стиральная машина поместилась — и вполне оригинально вписана в крохотное помещение.

Унитаз размещен за перегородкой, которая отделяет его от душевой кабины. Ванну дизайнеры даже не пытались поставить — лучше удобный душ, чем куцая ванна.

Овальная раковина на подстолье лишь немного выделяется цветом на фоне сливочных оттенков отделки.

Подвесной унитаз вносит свою лепту в сохранение визуального простора санузла.

Светильник под потолком коридора — самая броская деталь пространства. Отделка пола перекликается по цвету со светильником и гармонично включена в общую пастельную гамму. Зеркало немного увеличивает объем помещения, которое выглядит свободным в том числе и благодаря встроенному шкафу.

Минималистичная вешалка для верхней одежды и невесомая полочка для обуви почти не занимают пространства. Весь объем крохотного пространства отдан под игру белого и серого цветов — они поддерживают друг друга даже в небольших деталях.

Серая вставка в отделке пола по цвету узоров перекликается с оттенком стен. Большой встроенный шкаф поднят почти под потолок — и он получился очень вместительным. Дизайнеры не стали размещать на стенах картины или постеры — всю декоративную роль здесь взяла на себя спокойная цветовая палитра. Впрочем, со временем хозяева смогут внести разнообразие в это пространство, повесив, например, на одну из стен небольшую графическую работу. Цветные яркие картины вряд ли приживутся в этом помещении.

Маленькая банкетка под зеркалом служит и дополнительной системой хранения. Обратите внимание на интересную подсветку над зеркалом — она сочетается с центральным светильником и обивкой банкетки. Квартира получилась очень уютная и комфортная!