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Маленькая однушка в стиле современная классика с камином


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Дизайнеры ReRooms оформили уютную квартиру с камином на небольшой площади. Многие идеи можно позаимствовать!

Эта однушка уместилась на площади менее 40 метров. Здесь есть комфортная спальня и вполне функциональная кухня, выдержанные в спокойной палитре. Дизайнеры даже вписали камин в спальню и сделали теплый пол. При оформлении этой квартиры пришлось сделать небольшую перепланировку, в результате чего пространство используется оптимально и оформлено очень практично.

Сложно сразу сказать, что больше притягивает взгляд в спальне: камин или диван с потрясающего цвета обивкой. Очень удачным вышло сочетание синего и зеленого цветов: оттенок мебели прекрасно гармонирует с тоном штор. Стены, пол, потолок, кресло, тюль и подушки на диване выдержаны в одной монохромной палитре. 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Каждый уголок этой небольшой комнаты представляет собой своего рода отдельную зону. Диван с размещенными на стене картинами и фотографиями, контрастными по сравнению с обивкой дивана подушками — это прекрасное место для разговора с друзьями и семейного чаепития.

Фото № 1: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Небольшое кресло можно поставить поближе к камину, чтобы в полной мере представить себе потрескивание дров в настоящем очаге, согревающее тепло и приятную расслабляющую негу. Идеальное настроение для спальни!

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Фото № 2: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Большой, но почти незаметный шкаф сливается со стеной и увеличивает пространство спальни почти вдвое благодаря зеркальному фасаду. Яркие краски тоже отражаются в зеркале, добавляя акцентов без их привнесения в интерьер. 

Фото № 3: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

В спальне на диване можно посадить гостей, которые тоже захотят испытать все прелести такой уютной атмосферы. На ночь диван раскладывается — и уголок гостиной зоны становится полноценной спальней.

Фото № 4: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Вместо дверного проема дизайнеры оформили арку сложной формы, которая позволяет увеличить кухню. Удачное расположение окон помогает впустить в помещение максимум дневного света. Очень красивая плитка на полу отсылает нас к средиземноморскому интерьеру со светло-оливковым цветом стен. 

Фото № 5: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Кухонный гарнитур дизайнеры не стали поднимать до потолка, оставив открытой часть стены в красивом оттенке. Цвет фасада и холодильника перекликается с эффектными потолочными светильниками.

Фото № 6: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Рассматривая кухню, мы понимаем, что дизайнеры сделали здесь отличную, хотя и небольшую гостевую зону. Небольшой диванчик может стать спальным местом, а днем он приглашает удобно устроиться с чашкой кофе и свежей газетой. 

Текстильная обивка стульев и дивана перекликается по цвету с оттенком потолка непростой формы. Такая конфигурация и сочетание близких тонов приподнимает его и вытягивает пространство вверх. Светильники на тонких длинных шнурах не дают высокому пространству превратиться в подобие колодца, сохраняя ощущение воздушности и легкости.Фото № 7: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Бра над диваном повторяют форму и цвет потолочных светильников. Светодиодная подсветка под потолком еще активнее очерчивает эту зону для отдыха. 

Фото № 8: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Конечно, на такой небольшой площади затруднительно разместить отдельные ванную комнату и санузел. Здесь они объединены на небольшом пространстве и прекрасно функционируют. Даже стиральная машина поместилась — и вполне оригинально вписана в крохотное помещение.

Фото № 9: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Унитаз размещен за перегородкой, которая отделяет его от душевой кабины. Ванну дизайнеры даже не пытались поставить — лучше удобный душ, чем куцая ванна. 

Фото № 10: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Овальная раковина на подстолье лишь немного выделяется цветом на фоне сливочных оттенков отделки.

Фото № 11: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Подвесной унитаз вносит свою лепту в сохранение визуального простора санузла. 

Фото № 12: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Светильник под потолком коридора — самая броская деталь пространства. Отделка пола перекликается по цвету со светильником и гармонично включена в общую пастельную гамму. Зеркало немного увеличивает объем помещения, которое выглядит свободным в том числе и благодаря встроенному шкафу.

Фото № 13: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Минималистичная вешалка для верхней одежды и невесомая полочка для обуви почти не занимают пространства. Весь объем крохотного пространства отдан под игру белого и серого цветов — они поддерживают друг друга даже в небольших деталях.

Фото № 14: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Серая вставка в отделке пола по цвету узоров перекликается с оттенком стен. Большой встроенный шкаф поднят почти под потолок — и он получился очень вместительным. Дизайнеры не стали размещать на стенах картины или постеры — всю декоративную роль здесь взяла на себя спокойная цветовая палитра. Впрочем, со временем хозяева смогут внести разнообразие в это пространство, повесив, например, на одну из стен небольшую графическую работу. Цветные яркие картины вряд ли приживутся в этом помещении.

Фото № 15: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Маленькая банкетка под зеркалом служит и дополнительной системой хранения. Обратите внимание на интересную подсветку над зеркалом — она сочетается с центральным светильником и обивкой банкетки. Квартира получилась очень уютная и комфортная!

Фото № 16: Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки — 19 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами более детально вы можете в ведомости по ссылке.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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