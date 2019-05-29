Маленькая однушка в стиле современная классика с камином

Дизайнеры ReRooms оформили уютную квартиру с камином на небольшой площади. Многие идеи можно позаимствовать!
Эта однушка уместилась на площади менее 40 метров. Здесь есть комфортная спальня и вполне функциональная кухня, выдержанные в спокойной палитре. Дизайнеры даже вписали камин в спальню и сделали теплый пол. При оформлении этой квартиры пришлось сделать небольшую перепланировку, в результате чего пространство используется оптимально и оформлено очень практично.
Сложно сразу сказать, что больше притягивает взгляд в спальне: камин или диван с потрясающего цвета обивкой. Очень удачным вышло сочетание синего и зеленого цветов: оттенок мебели прекрасно гармонирует с тоном штор. Стены, пол, потолок, кресло, тюль и подушки на диване выдержаны в одной монохромной палитре.
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Каждый уголок этой небольшой комнаты представляет собой своего рода отдельную зону. Диван с размещенными на стене картинами и фотографиями, контрастными по сравнению с обивкой дивана подушками — это прекрасное место для разговора с друзьями и семейного чаепития.
Небольшое кресло можно поставить поближе к камину, чтобы в полной мере представить себе потрескивание дров в настоящем очаге, согревающее тепло и приятную расслабляющую негу. Идеальное настроение для спальни!
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Большой, но почти незаметный шкаф сливается со стеной и увеличивает пространство спальни почти вдвое благодаря зеркальному фасаду. Яркие краски тоже отражаются в зеркале, добавляя акцентов без их привнесения в интерьер.
В спальне на диване можно посадить гостей, которые тоже захотят испытать все прелести такой уютной атмосферы. На ночь диван раскладывается — и уголок гостиной зоны становится полноценной спальней.
Вместо дверного проема дизайнеры оформили арку сложной формы, которая позволяет увеличить кухню. Удачное расположение окон помогает впустить в помещение максимум дневного света. Очень красивая плитка на полу отсылает нас к средиземноморскому интерьеру со светло-оливковым цветом стен.
Кухонный гарнитур дизайнеры не стали поднимать до потолка, оставив открытой часть стены в красивом оттенке. Цвет фасада и холодильника перекликается с эффектными потолочными светильниками.
Рассматривая кухню, мы понимаем, что дизайнеры сделали здесь отличную, хотя и небольшую гостевую зону. Небольшой диванчик может стать спальным местом, а днем он приглашает удобно устроиться с чашкой кофе и свежей газетой.
Текстильная обивка стульев и дивана перекликается по цвету с оттенком потолка непростой формы. Такая конфигурация и сочетание близких тонов приподнимает его и вытягивает пространство вверх. Светильники на тонких длинных шнурах не дают высокому пространству превратиться в подобие колодца, сохраняя ощущение воздушности и легкости.
Бра над диваном повторяют форму и цвет потолочных светильников. Светодиодная подсветка под потолком еще активнее очерчивает эту зону для отдыха.
Конечно, на такой небольшой площади затруднительно разместить отдельные ванную комнату и санузел. Здесь они объединены на небольшом пространстве и прекрасно функционируют. Даже стиральная машина поместилась — и вполне оригинально вписана в крохотное помещение.
Унитаз размещен за перегородкой, которая отделяет его от душевой кабины. Ванну дизайнеры даже не пытались поставить — лучше удобный душ, чем куцая ванна.
Овальная раковина на подстолье лишь немного выделяется цветом на фоне сливочных оттенков отделки.
Подвесной унитаз вносит свою лепту в сохранение визуального простора санузла.
Светильник под потолком коридора — самая броская деталь пространства. Отделка пола перекликается по цвету со светильником и гармонично включена в общую пастельную гамму. Зеркало немного увеличивает объем помещения, которое выглядит свободным в том числе и благодаря встроенному шкафу.
Минималистичная вешалка для верхней одежды и невесомая полочка для обуви почти не занимают пространства. Весь объем крохотного пространства отдан под игру белого и серого цветов — они поддерживают друг друга даже в небольших деталях.
Серая вставка в отделке пола по цвету узоров перекликается с оттенком стен. Большой встроенный шкаф поднят почти под потолок — и он получился очень вместительным. Дизайнеры не стали размещать на стенах картины или постеры — всю декоративную роль здесь взяла на себя спокойная цветовая палитра. Впрочем, со временем хозяева смогут внести разнообразие в это пространство, повесив, например, на одну из стен небольшую графическую работу. Цветные яркие картины вряд ли приживутся в этом помещении.
Маленькая банкетка под зеркалом служит и дополнительной системой хранения. Обратите внимание на интересную подсветку над зеркалом — она сочетается с центральным светильником и обивкой банкетки. Квартира получилась очень уютная и комфортная!
Стоимость дизайн-проекта для этой однушки — 19 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами более детально вы можете
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники