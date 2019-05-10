Неоклассика в интерьере светлой двушки с камином и большой ванной

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как изысканно и со вкусом оформить интерьер стандартной двушки в стиле неоклассика.

Неоклассика в интерьере — один из модных и респектабельных стилей, в котором собраны традиции разных классических направлений. Другими словами, этот стиль воспроизводит роскошную и помпезную классику в новой интерпретации, но не превращает квартиры во дворцы и музеи.

Узнаваемыми чертами в неоклассике выступают пастельная цветовая гамма, симметрия, утонченная декоративность, мебель из натурального дерева с резьбой или коваными элементами, камин, объемные шторы, хрустальные светильники. Все это современные дизайнеры умело сочетают с модными тенденциями, благодаря чему неоклассические интерьеры получаются не только роскошными и красивыми, но еще и функциональными и практичными.

Именно такой интерьер предстояло создать дизайнерам ReRooms в двухкомнатной квартире площадью 90 метров. Рассмотрим детально, какие решения были приняты для каждой комнаты.

Прихожая

Прихожая производит впечатление дорогого и со вкусом обустроенного пространства, в котором все подчинено качеству, добротности и основательности. Здесь преобладает теплая цветовая гамма, в которой гармонично сочетаются кремовый оттенок стен и пола с белым цветом потолка и мебели. Мягким контрастом выступает лавандовая стена — на ней дизайнеры сфокусировали акцент, дополнив его несколькими картинами и вазой с цветами.

Вместо присущего неоклассике паркета пол в прихожей решили отделать керамогранитом в цвет стен. Чтобы создать иллюзию домашнего тепла и уюта, на полу с помощью декоративных плиточных элементов сымитировали ковер с интересной геометрией.

Фото: rerooms.ru

Мебель в прихожей выглядит претенциозно, но не громоздко — шкаф-купе с расстекловкой на зеркальных дверях словно сливается с потолком, делая комнату зрительно выше и просторнее. Открытая вешалка с мягкой банкеткой и удобный комод усиливают респектабельность и функциональность центрального мебельного элемента.

Фото: rerooms.ru

При планировании освещения дизайнеры слегка отступили от канонов неоклассики — они отказались от массивных люстр в пользу встраиваемых светильников. Так комната наполнилась светом и в ней сохранился визуальный простор.

Кухня

В кухне дизайнерам нужно было из узкого и длинного помещения создать просторную, высокую и светлую комнату с рабочей и обеденной зонами. Этого удалось достичь за счет лаконичной мебели и пастельно-кремовой цветовой гаммы, которую освежает нежно-голубой цвет на фасадах мебели.

Фото: rerooms.ru

Выигрышным решением стала линейная планировка — вдоль одной стены скомпонованы все элементы кухонного гарнитура, в котором есть все необходимое для приготовления пищи и хранения. Напротив рабочей зоны обустроена обеденная — круглый стол на деревянных ножках и дизайнерские стулья с мягкой обивкой эргономично вписались в общее пространство.

Фото: rerooms.ru

Особое внимание дизайнеры уделили утонченным декоративным элементам. Как и в прихожей, на полу из плитки была создана имитация ковра, геометрия которого сочетается с интересным узором отделки кухонного фартука. Растительные орнаменты, которые приветствует неоклассика, внесла в комнату римская штора с цветочным принтом и вазон с большим комнатным деревом.

Фото: rerooms.ru

Освещение в кухне зонированное, как и диктует неоклассический стиль. На потолке по всему периметру комнаты встроены светильники, сливающиеся с поверхностью, а обеденную зону украшает и освещает шикарная хрустальная люстра.

Гостиная

Неоклассическая гостиная получилась очень выразительной. Нейтральный оттенок стен не привлекает к себе внимания, но в то же время отчетливо выделяет все детали и текстуры интерьера. Доминантой комнаты стал электрокамин с лепным фронтоном и эффектом пламени, вокруг которого дизайнеры создали композицию из мебели с аккуратными линиями и симметричными пропорциями.

Фото: rerooms.ru

Комната визуально разбита на зоны — в ней есть где комфортно отдохнуть и поработать. Зону отдыха специалисты обустроили большим диваном с шикарной обивкой, удобным креслом лаконичного дизайна и небольшим журнальным столиком. Рабочее место организовали сбоку от двери, чтобы оно не бросалось в глаза при входе в комнату: там установлен небольшой стол с деревянной столешницей, который утопает в нише п-образного стеллажа для книг.

Фото: rerooms.ru

Дух квартиры с историей в гостиную внесли молдинги на стенах и потолке, изящный декор, дверцы с расстекловкой на элегантных шкафах и пол из пробкового покрытия под дерево. Их связывает освещение — большая люстра в центре комнаты, симметричные бра в рабочей зоне и классический торшер с текстильным абажуром у дивана наполнили гостиную светом, яркость которого можно регулировать.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальня оформлена в той же кремово-белой цветовой гамме. Центральным украшением стала кровать с высоким изголовьем, по обе стороны от которой симметрично размещены прикроватные тумбочки и бра. При входе в комнату сразу заметна акцентная стена над изголовьем кровати, украшенная бесшовными обоями в стиле классической живописи с растительным узором.

Фото: rerooms.ru

Цельный образ элегантного и аристократического пространства дополняет изящная консоль с изогнутыми ножками, классические шторы, мягкое полукресло с бархатной обивкой. На их фоне мерцает золото кованого подсвечника и оригинальных статуэток, которые отражаются в большом зеркале.

Фото: rerooms.ru

Эффект старинной архитектуры в комнату внесли молдинги на потолке и стенах — они визуально делают комнату просторнее, глубже и выше. Торжественно засверкала спальня благодаря роскошной люстре и точечным спотам, которыми подсветили пространство по всему периметру.

Фото: rerooms.ru

Ванная и санузел

Совмещенная с санузлом ванная, несмотря на свои скромные размеры, получилась просторной. Ее оформили в светлой пастельной гамме без ярких контрастов, за счет чего в пространстве воцарились легкость и воздушность. Кроме того, дизайнеры грамотно задействовали каждый сантиметр вдоль стен, и в центре ванной осталось много места для передвижения.

Фото: rerooms.ru

Для отделки ванной использовали только керамогранит. Однако это не значит, что комната получилась однотонной и блеклой, керамический декор с узорами в технике печворк и плитка-мозаика отлично сочетаются с напольным покрытием, имитирующим натуральное дерево.

Фото: rerooms.ru

Фактурное разнообразие в ванной дополняют глянцевые фасады тумб и широкий бордюр на потолке. Их строгую геометрию разбавляют полукруглая ванна, изогнутый карниз под шторку и подвесной унитаз.

Фото: rerooms.ru

Освещение в ванной организовано по-современному, без массивных люстр и настенных бра — по всему периметру потолка установлены накладные светильники. Есть в комнате и растительные элементы — комнатным растениям нашли место в нише над унитазом.

Фото: rerooms.ru