Неоклассика в интерьере светлой двушки с камином и большой ванной

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как изысканно и со вкусом оформить интерьер стандартной двушки в стиле неоклассика.
Неоклассика в интерьере — один из модных и респектабельных стилей, в котором собраны традиции разных классических направлений. Другими словами, этот стиль воспроизводит роскошную и помпезную классику в новой интерпретации, но не превращает квартиры во дворцы и музеи.
Узнаваемыми чертами в неоклассике выступают пастельная цветовая гамма, симметрия, утонченная декоративность, мебель из натурального дерева с резьбой или коваными элементами, камин, объемные шторы, хрустальные светильники. Все это современные дизайнеры умело сочетают с модными тенденциями, благодаря чему неоклассические интерьеры получаются не только роскошными и красивыми, но еще и функциональными и практичными.
Именно такой интерьер предстояло создать дизайнерам ReRooms в двухкомнатной квартире площадью 90 метров. Рассмотрим детально, какие решения были приняты для каждой комнаты.
Прихожая
Прихожая производит впечатление дорогого и со вкусом обустроенного пространства, в котором все подчинено качеству, добротности и основательности. Здесь преобладает теплая цветовая гамма, в которой гармонично сочетаются кремовый оттенок стен и пола с белым цветом потолка и мебели. Мягким контрастом выступает лавандовая стена — на ней дизайнеры сфокусировали акцент, дополнив его несколькими картинами и вазой с цветами.
Вместо присущего неоклассике паркета пол в прихожей решили отделать керамогранитом в цвет стен. Чтобы создать иллюзию домашнего тепла и уюта, на полу с помощью декоративных плиточных элементов сымитировали ковер с интересной геометрией.
Мебель в прихожей выглядит претенциозно, но не громоздко — шкаф-купе с расстекловкой на зеркальных дверях словно сливается с потолком, делая комнату зрительно выше и просторнее. Открытая вешалка с мягкой банкеткой и удобный комод усиливают респектабельность и функциональность центрального мебельного элемента.
При планировании освещения дизайнеры слегка отступили от канонов неоклассики — они отказались от массивных люстр в пользу встраиваемых светильников. Так комната наполнилась светом и в ней сохранился визуальный простор.
Кухня
В кухне дизайнерам нужно было из узкого и длинного помещения создать просторную, высокую и светлую комнату с рабочей и обеденной зонами. Этого удалось достичь за счет лаконичной мебели и пастельно-кремовой цветовой гаммы, которую освежает нежно-голубой цвет на фасадах мебели.
Выигрышным решением стала линейная планировка — вдоль одной стены скомпонованы все элементы кухонного гарнитура, в котором есть все необходимое для приготовления пищи и хранения. Напротив рабочей зоны обустроена обеденная — круглый стол на деревянных ножках и дизайнерские стулья с мягкой обивкой эргономично вписались в общее пространство.
Особое внимание дизайнеры уделили утонченным декоративным элементам. Как и в прихожей, на полу из плитки была создана имитация ковра, геометрия которого сочетается с интересным узором отделки кухонного фартука. Растительные орнаменты, которые приветствует неоклассика, внесла в комнату римская штора с цветочным принтом и вазон с большим комнатным деревом.
Освещение в кухне зонированное, как и диктует неоклассический стиль. На потолке по всему периметру комнаты встроены светильники, сливающиеся с поверхностью, а обеденную зону украшает и освещает шикарная хрустальная люстра.
Гостиная
Неоклассическая гостиная получилась очень выразительной. Нейтральный оттенок стен не привлекает к себе внимания, но в то же время отчетливо выделяет все детали и текстуры интерьера. Доминантой комнаты стал электрокамин с лепным фронтоном и эффектом пламени, вокруг которого дизайнеры создали композицию из мебели с аккуратными линиями и симметричными пропорциями.
Комната визуально разбита на зоны — в ней есть где комфортно отдохнуть и поработать. Зону отдыха специалисты обустроили большим диваном с шикарной обивкой, удобным креслом лаконичного дизайна и небольшим журнальным столиком. Рабочее место организовали сбоку от двери, чтобы оно не бросалось в глаза при входе в комнату: там установлен небольшой стол с деревянной столешницей, который утопает в нише п-образного стеллажа для книг.
Дух квартиры с историей в гостиную внесли молдинги на стенах и потолке, изящный декор, дверцы с расстекловкой на элегантных шкафах и пол из пробкового покрытия под дерево. Их связывает освещение — большая люстра в центре комнаты, симметричные бра в рабочей зоне и классический торшер с текстильным абажуром у дивана наполнили гостиную светом, яркость которого можно регулировать.
Спальня
Спальня оформлена в той же кремово-белой цветовой гамме. Центральным украшением стала кровать с высоким изголовьем, по обе стороны от которой симметрично размещены прикроватные тумбочки и бра. При входе в комнату сразу заметна акцентная стена над изголовьем кровати, украшенная бесшовными обоями в стиле классической живописи с растительным узором.
Цельный образ элегантного и аристократического пространства дополняет изящная консоль с изогнутыми ножками, классические шторы, мягкое полукресло с бархатной обивкой. На их фоне мерцает золото кованого подсвечника и оригинальных статуэток, которые отражаются в большом зеркале.
Эффект старинной архитектуры в комнату внесли молдинги на потолке и стенах — они визуально делают комнату просторнее, глубже и выше. Торжественно засверкала спальня благодаря роскошной люстре и точечным спотам, которыми подсветили пространство по всему периметру.
Ванная и санузел
Совмещенная с санузлом ванная, несмотря на свои скромные размеры, получилась просторной. Ее оформили в светлой пастельной гамме без ярких контрастов, за счет чего в пространстве воцарились легкость и воздушность. Кроме того, дизайнеры грамотно задействовали каждый сантиметр вдоль стен, и в центре ванной осталось много места для передвижения.
Для отделки ванной использовали только керамогранит. Однако это не значит, что комната получилась однотонной и блеклой, керамический декор с узорами в технике печворк и плитка-мозаика отлично сочетаются с напольным покрытием, имитирующим натуральное дерево.
Фактурное разнообразие в ванной дополняют глянцевые фасады тумб и широкий бордюр на потолке. Их строгую геометрию разбавляют полукруглая ванна, изогнутый карниз под шторку и подвесной унитаз.
Освещение в ванной организовано по-современному, без массивных люстр и настенных бра — по всему периметру потолка установлены накладные светильники. Есть в комнате и растительные элементы — комнатным растениям нашли место в нише над унитазом.
Стоимость дизайн-проекта этой двухкомнатной квартиры — 39 990 рублей. Подробнее ознакомиться с отделочными материалами и мебелью вы можете
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники