Сочетания с охрой в интерьере: 20 ярких идей

Изумительно сочетаются охряные тона с темно-синим, серым, черно-белым и баклажановым цветами. Получается очень теплая, но не агрессивная гамма, стильная и вне времени. Применять его можно в любом помещении, в любой дозировке — все зависит от стиля интерьера и задачи дизайнера. Этот цвет достаточно сильный, чтобы привлечь внимание к себе, но не менее красив в сочетании с палитрой приглушенных серых и натуральных тонов.

Изумительно сочетаются охряные тона с темно-синим, серым, черно-белым и баклажановым цветами. Получается очень теплая, но не агрессивная гамма, стильная и вне времени. Применять его можно в любом помещении, в любой дозировке — все зависит от стиля интерьера и задачи дизайнера. Этот цвет достаточно сильный, чтобы привлечь внимание к себе, но не менее красив в сочетании с палитрой приглушенных серых и натуральных тонов.— это натуральный пигмент, получившийся в результате смешивания глины с железом, от которого зависит, насколько красным будет оттенок. Три года назад цветом года стала золотистая охра, что не мешает всем другим оттенкам охры из года в год быть популярными у дизайнеров и их заказчиков. Чаще всего в интерьере используются желтые, золотистые и красные оттенки.

Охра — это натуральный пигмент, получившийся в результате смешивания глины с железом, от которого зависит, насколько красным будет оттенок. Три года назад цветом года стала золотистая охра, что не мешает всем другим оттенкам охры из года в год быть популярными у дизайнеров и их заказчиков. Чаще всего в интерьере используются желтые, золотистые и красные оттенки.

Песчано-серые оттенки смягчают яркость охряного и помогают ввести в палитру зеленоватые и желтые тона. Такому эффекту позавидует даже настоящий модернизм!

Фото: ceneje.si



Очень смелое решение — оформить всю гостиную в разных оттенках охры. Риск велик: достаточно допустить переизбыток одного оттенка — и вся гармоничная картинка нарушится, а пространство превратится в визуальный кошмар. В принципе это неплохой вариант для оформления интерьера гостиной в современном стиле, но очень важно не переборщить со светом. Используйте только холодное освещение, чтобы не перегреть комнату в прямом и переносном смысле.

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Фото: reepairs.ru



Опытная рука мастера и безудержная фантазия как раз помогут найти золотую середину в сочетании охряных оттенков. Немалую роль в таком интерьере играет геометрия помещения: плавные линии потолочного свода, арок и оконных проемов, которые поддержаны формой мебели и декора, убирают резкие переходы и реализуют идею очень удачно. Для точного воспроизведения таких идей дизайнера необходим авторский надзор в течение ремонта.

Фото: plascon.com



Темный цвет стен поглощает и прячет все оттенки, кроме охряного, который словно плывет в пространстве огненным роскошным покрывалом.

Фото: deavita.com



Сложно найти подходящий баланс охряного оттенка в мебели? Можно оформить стену роскошным панно, а ему в поддержку приобрести легкий столик с золотистыми элементами. Белый фон выделит броский акцент и немного смягчит его интенсивность.

Фото: plascon.com



Несмотря на то что эта кушетка выполнена в бежевом оттенке охры, стена с лесным зеленым акцентом и теплые текстурные акценты (например кожа и дерево) придают ей потрясающий желтый оттенок. Если вы проводите больше времени в помещении, обустройте свое пространство множеством предметов, вдохновленных природой, такими как растительный декор и небольшая комнатная оранжерея.

Фото: brit.co



Стены в желто-охряном оттенке хороши для спальни жизнерадостного человека, который просыпается всегда в хорошем настроении и отправляется делать мир лучше. А дизайнеры делают лучше наши интерьеры, вписывая в них охряные краски и счастливое время.

Фото: reepairs.ru



Охряное покрывало изумительно красиво сочетается с цветом горького шоколада. Точно такие же оттенки использованы в отделке стены за изголовьем кровати.

Фото: reepairs.ru



Декоративные подушки или пододеяльник желто-охряного цвета — простой и экономичный способ придать нужный контраст спальне. Оглушающее сочетание с бирюзовой стеной нейтрализует светлый коврик на полу.

Фото: brit.co



Готовы упасть в обморок от обилия черного в спальне? Вас приведет в чувство охряный акцент на кровати. Он идеально подходит к каждому оттенку этого интерьера и ко всей гамме в целом.

Фото: brit.co



Жаркий цвет кухни необычен и очень красив. Обилие желтого цвета, казалось бы, должно раздражать, но в сочетании с цветом охры, в котором выдержан весь гарнитур, стулья и даже акценты, желтый перестает быть навязчивым и заметно уступает свои позиции.

Фото: reepairs.ru



На белой кухне даже небольшая отделка в оттенках охры, дополненная такими же аксессуарами, бросается в глаза и выглядит намного объемнее, чем есть на самом деле. Игра оттенков, результат контраста. Красиво!

Фото: reepairs.ru



Охра прекрасно сочетается с темно-синим, бирюзовый и светло-серым. Добавьте всплеск солнечного света и светлую «деревенскую» древесину для полноты картины и впечатлений.

Фото: brit.co



В ванной комнате избыток охряного оттенка сделает небольшое помещение неуютным и агрессивным. Ограничьтесь оформлением одной стены и добавьте парочку ярких акцентов в виде аксессуаров или текстиля.

Фото: reepairs.ru



Ванна в охряном окрасе с полосой такого же оттенка в декоре удержит всю композицию и сделает сложный цвет отделки стен более насыщенным.

Фото: kilim-online.com



Желто-охристая подушка и винтажный стул превратят этот уголок в самое уютное место в доме.

Фото: brit.co



Отличный способ сохранить пастельный декор еще на год — добавить немного охры, которая мгновенно обновит пространство. Охра хорошо компонуется со всеми участниками пастельной гаммы, от нежно-розового до светло-голубого и пурпурного.

Фото: brit.co



Охра сделает даже цветок произведением искусства и заметной акцентной деталью.

Фото: brit.co



Теплые персиковые оттенки с синим всегда будут одним из лучших оттенков для средиземноморского интерьера. Горчично-охристый цвет двери довершит композицию.

Фото: brit.co



Несколько оттенков охры в виде подушек, мебели и декоре поразительно ловко соединяют не менее яркие и активные оттенки терракоты, оливкового и бежевого. Несмотря на элементы ретро, получился современный и очень уютный интерьер.