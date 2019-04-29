Сочетания с охрой в интерьере: 20 ярких идей

Необычный, яркий, властный, дружелюбный, стильный — это все о нем, о цвете охра со множеством оттенков и сочетаний!
Охра — это натуральный пигмент, получившийся в результате смешивания глины с железом, от которого зависит, насколько красным будет оттенок. Три года назад цветом года стала золотистая охра, что не мешает всем другим оттенкам охры из года в год быть популярными у дизайнеров и их заказчиков. Чаще всего в интерьере используются желтые, золотистые и красные оттенки.
Изумительно сочетаются охряные тона с темно-синим, серым, черно-белым и баклажановым цветами. Получается очень теплая, но не агрессивная гамма, стильная и вне времени. Применять его можно в любом помещении, в любой дозировке — все зависит от стиля интерьера и задачи дизайнера. Этот цвет достаточно сильный, чтобы привлечь внимание к себе, но не менее красив в сочетании с палитрой приглушенных серых и натуральных тонов.— это натуральный пигмент, получившийся в результате смешивания глины с железом, от которого зависит, насколько красным будет оттенок. Три года назад цветом года стала золотистая охра, что не мешает всем другим оттенкам охры из года в год быть популярными у дизайнеров и их заказчиков. Чаще всего в интерьере используются желтые, золотистые и красные оттенки.
Изумительно сочетаются охряные тона с темно-синим, серым, черно-белым и баклажановым цветами. Получается очень теплая, но не агрессивная гамма, стильная и вне времени. Применять его можно в любом помещении, в любой дозировке — все зависит от стиля интерьера и задачи дизайнера. Этот цвет достаточно сильный, чтобы привлечь внимание к себе, но не менее красив в сочетании с палитрой приглушенных серых и натуральных тонов.
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Песчано-серые оттенки смягчают яркость охряного и помогают ввести в палитру зеленоватые и желтые тона. Такому эффекту позавидует даже настоящий модернизм!
Очень смелое решение — оформить всю гостиную в разных оттенках охры. Риск велик: достаточно допустить переизбыток одного оттенка — и вся гармоничная картинка нарушится, а пространство превратится в визуальный кошмар. В принципе это неплохой вариант для оформления интерьера гостиной в современном стиле, но очень важно не переборщить со светом. Используйте только холодное освещение, чтобы не перегреть комнату в прямом и переносном смысле.
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Опытная рука мастера и безудержная фантазия как раз помогут найти золотую середину в сочетании охряных оттенков. Немалую роль в таком интерьере играет геометрия помещения: плавные линии потолочного свода, арок и оконных проемов, которые поддержаны формой мебели и декора, убирают резкие переходы и реализуют идею очень удачно. Для точного воспроизведения таких идей дизайнера необходим авторский надзор в течение ремонта.
Темный цвет стен поглощает и прячет все оттенки, кроме охряного, который словно плывет в пространстве огненным роскошным покрывалом.
Сложно найти подходящий баланс охряного оттенка в мебели? Можно оформить стену роскошным панно, а ему в поддержку приобрести легкий столик с золотистыми элементами. Белый фон выделит броский акцент и немного смягчит его интенсивность.
Несмотря на то что эта кушетка выполнена в бежевом оттенке охры, стена с лесным зеленым акцентом и теплые текстурные акценты (например кожа и дерево) придают ей потрясающий желтый оттенок. Если вы проводите больше времени в помещении, обустройте свое пространство множеством предметов, вдохновленных природой, такими как растительный декор и небольшая комнатная оранжерея.
Стены в желто-охряном оттенке хороши для спальни жизнерадостного человека, который просыпается всегда в хорошем настроении и отправляется делать мир лучше. А дизайнеры делают лучше наши интерьеры, вписывая в них охряные краски и счастливое время.
Охряное покрывало изумительно красиво сочетается с цветом горького шоколада. Точно такие же оттенки использованы в отделке стены за изголовьем кровати.
Декоративные подушки или пододеяльник желто-охряного цвета — простой и экономичный способ придать нужный контраст спальне. Оглушающее сочетание с бирюзовой стеной нейтрализует светлый коврик на полу.
Готовы упасть в обморок от обилия черного в спальне? Вас приведет в чувство охряный акцент на кровати. Он идеально подходит к каждому оттенку этого интерьера и ко всей гамме в целом.
Жаркий цвет кухни необычен и очень красив. Обилие желтого цвета, казалось бы, должно раздражать, но в сочетании с цветом охры, в котором выдержан весь гарнитур, стулья и даже акценты, желтый перестает быть навязчивым и заметно уступает свои позиции.
На белой кухне даже небольшая отделка в оттенках охры, дополненная такими же аксессуарами, бросается в глаза и выглядит намного объемнее, чем есть на самом деле. Игра оттенков, результат контраста. Красиво!
Охра прекрасно сочетается с темно-синим, бирюзовый и светло-серым. Добавьте всплеск солнечного света и светлую «деревенскую» древесину для полноты картины и впечатлений.
В ванной комнате избыток охряного оттенка сделает небольшое помещение неуютным и агрессивным. Ограничьтесь оформлением одной стены и добавьте парочку ярких акцентов в виде аксессуаров или текстиля.
Ванна в охряном окрасе с полосой такого же оттенка в декоре удержит всю композицию и сделает сложный цвет отделки стен более насыщенным.
Желто-охристая подушка и винтажный стул превратят этот уголок в самое уютное место в доме.
Отличный способ сохранить пастельный декор еще на год — добавить немного охры, которая мгновенно обновит пространство. Охра хорошо компонуется со всеми участниками пастельной гаммы, от нежно-розового до светло-голубого и пурпурного.
Охра сделает даже цветок произведением искусства и заметной акцентной деталью.
Теплые персиковые оттенки с синим всегда будут одним из лучших оттенков для средиземноморского интерьера. Горчично-охристый цвет двери довершит композицию.
Несколько оттенков охры в виде подушек, мебели и декоре поразительно ловко соединяют не менее яркие и активные оттенки терракоты, оливкового и бежевого. Несмотря на элементы ретро, получился современный и очень уютный интерьер.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники