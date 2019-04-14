Суперсовременный интерьер трешки с необычным освещением

Как сделать обычную трешку нестандартной и эффектной? Конечно же, сделать в ней суперсовременный интерьер с вкраплениями классики и экостиля и оригинальными интерьерными акцентами. Предлагаем вам рассмотреть наш собственный проект, при работе над которыми дизайнеры ReRooms старались уйти от банальных решений в интерьере, но так, чтобы не перегрузить помещения лишними наворотами.

Перед вами — дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Московской области со стандартной площадью 77 метров. Одна из особенностей квартиры — длинный коридор (10 метров), по площади он почти такой же, как детская комната (12,3 метра). Дизайнерам удалось оформить оба этих помещения максимально эргономично, чтобы каждое из них соответствовало потребностям владельцев и выглядело стильно.

Коридор

Коридор в этом случае выполняет тоже роль прихожей, и без обязательных атрибутов здесь не обойтись: банкетка, зеркало и вместительный шкаф-купе. Обратите внимание на дизайнерские решения:

стены отделаны бордовыми обоями — это самые яркие стены в квартире;

двери шкафа-купе зеркальные, за счет чего пространство в коридоре-прихожей визуально увеличивается;

необычное зеркало вносит в стандартный, казалось бы, интерьер нотку стиля хай-тек;

в качестве напольного покрытия у входной двери используется плитка, тогда как пол в остальной части коридора устлан ламинатом под дуб — это позволяет визуально зонировать помещение.

В коридоре дизайнеры ReRooms разместили следующие отделочные материалы:

точечные светильники PGX53 Купить матовый ламинат “Лунный дуб” Купить напольная плитка от Kerama Marazzi 826 руб.* Купить *Цена может измениться обои от нидерландского производителя BN International 2 100 руб.* Купить *Цена может измениться

Шкаф-купе изготовлен на заказ.

Гостиная

Интерьер гостиной выдержан в бело-бежевой гамме с яркими акцентами, которыми стали черные стеллажи. Обратите внимание на световое решение: в гостиной предусмотрены несколько источников света, ключевой элемент — белая люстра с плафоном футуристичной формы.



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2 /2 ltr">Как сделать обычную трешку нестандартной и эффектной? Конечно же, сделать в ней суперсовременный интерьер с вкраплениями классики и экостиля и оригинальными интерьерными акцентами. Предлагаем вам рассмотреть наш собственный проект, при работе над которыми дизайнеры ReRooms старались уйти от банальных решений в интерьере, но так, чтобы не перегрузить помещения лишними наворотами. Перед вами — дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Московской области со стандартной площадью 77 метров. Одна из особенностей квартиры — длинный коридор (10 метров), по площади он почти такой же, как детская комната (12,3 метра). Дизайнерам удалось оформить оба этих помещения максимально эргономично, чтобы каждое из них соответствовало потребностям владельцев и выглядело стильно. Коридор Коридор в этом случае выполняет тоже роль прихожей, и без обязательных атрибутов здесь не обойтись: банкетка, зеркало и вместительный шкаф-купе. Обратите внимание на дизайнерские решения: стены отделаны бордовыми обоями — это самые яркие стены в квартире;

двери шкафа-купе зеркальные, за счет чего пространство в коридоре-прихожей визуально увеличивается;

необычное зеркало вносит в стандартный, казалось бы, интерьер нотку стиля хай-тек;

в качестве напольного покрытия у входной двери используется плитка, тогда как пол в остальной части коридора устлан ламинатом под дуб — это позволяет визуально зонировать помещение. В коридоре дизайнеры ReRooms разместили следующие отделочные материалы: точечные светильники PGX53 Купить матовый ламинат “Лунный дуб” Купить напольная плитка от Kerama Marazzi 826 руб.* Купить *Цена может измениться обои от нидерландского производителя BN International 2 100 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф-купе изготовлен на заказ. Гостиная Интерьер гостиной выдержан в бело-бежевой гамме с яркими акцентами, которыми стали черные стеллажи. Обратите внимание на световое решение: в гостиной предусмотрены несколько источников света, ключевой элемент — белая люстра с плафоном футуристичной формы.

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