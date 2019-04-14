Суперсовременный интерьер трешки с необычным освещением

Разбираем дизайн-проект эффектной трехкомнатной квартиры для тех, кому присущ хороший вкус.
Как сделать обычную трешку нестандартной и эффектной? Конечно же, сделать в ней суперсовременный интерьер с вкраплениями классики и экостиля и оригинальными интерьерными акцентами. Предлагаем вам рассмотреть наш собственный проект, при работе над которыми дизайнеры ReRooms старались уйти от банальных решений в интерьере, но так, чтобы не перегрузить помещения лишними наворотами.
Перед вами — дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Московской области со стандартной площадью 77 метров. Одна из особенностей квартиры — длинный коридор (10 метров), по площади он почти такой же, как детская комната (12,3 метра). Дизайнерам удалось оформить оба этих помещения максимально эргономично, чтобы каждое из них соответствовало потребностям владельцев и выглядело стильно.
Коридор
Коридор в этом случае выполняет тоже роль прихожей, и без обязательных атрибутов здесь не обойтись: банкетка, зеркало и вместительный шкаф-купе. Обратите внимание на дизайнерские решения:
стены отделаны бордовыми обоями — это самые яркие стены в квартире;
двери шкафа-купе зеркальные, за счет чего пространство в коридоре-прихожей визуально увеличивается;
необычное зеркало вносит в стандартный, казалось бы, интерьер нотку стиля хай-тек;
в качестве напольного покрытия у входной двери используется плитка, тогда как пол в остальной части коридора устлан ламинатом под дуб — это позволяет визуально зонировать помещение.
В коридоре дизайнеры ReRooms разместили следующие отделочные материалы:
Шкаф-купе изготовлен на заказ.
Гостиная
Интерьер гостиной выдержан в бело-бежевой гамме с яркими акцентами, которыми стали черные стеллажи. Обратите внимание на световое решение: в гостиной предусмотрены несколько источников света, ключевой элемент — белая люстра с плафоном футуристичной формы.
Перед вами — дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Московской области со стандартной площадью 77 метров. Одна из особенностей квартиры — длинный коридор (10 метров), по площади он почти такой же, как детская комната (12,3 метра). Дизайнерам удалось оформить оба этих помещения максимально эргономично, чтобы каждое из них соответствовало потребностям владельцев и выглядело стильно.
Коридор
Коридор в этом случае выполняет тоже роль прихожей, и без обязательных атрибутов здесь не обойтись: банкетка, зеркало и вместительный шкаф-купе. Обратите внимание на дизайнерские решения:
стены отделаны бордовыми обоями — это самые яркие стены в квартире;
двери шкафа-купе зеркальные, за счет чего пространство в коридоре-прихожей визуально увеличивается;
необычное зеркало вносит в стандартный, казалось бы, интерьер нотку стиля хай-тек;
в качестве напольного покрытия у входной двери используется плитка, тогда как пол в остальной части коридора устлан ламинатом под дуб — это позволяет визуально зонировать помещение.
В коридоре дизайнеры ReRooms разместили следующие отделочные материалы:
Шкаф-купе изготовлен на заказ.
Гостиная
Интерьер гостиной выдержан в бело-бежевой гамме с яркими акцентами, которыми стали черные стеллажи. Обратите внимание на световое решение: в гостиной предусмотрены несколько источников света, ключевой элемент — белая люстра с плафоном футуристичной формы.
Наше портфолио более 10 000 проектов
При оформлении гостиной использовались:
Диван для гостиной изготовлен на заказ.
Детская
Как вы помните, детская не может похвастаться большим пространством: ее площадь составляет всего 12,3 метра, на которых необходимо было разместить кровать, письменный стол, пианино, телевизор, шкафы и полки для книг и учебных принадлежностей. При этом сохранялась задача создать визуально просторный, не загруженный интерьер. Вот как с этим справились дизайнеры ReRooms.
Обратите внимание на люстру — она оживляет интерьер необычными формами.
При оформлении детской использовались:
Спальня
Спальня тоже выполнена в уютных светлых бежевых и розовых тонах. Центральным элементом, конечно же, стала кровать с красивым изголовьем. И снова люстра, снова необычная форма — на этот раз в форме цветка необычной, даже космической формы.
Еще один яркий акцент в комнате — оформление стены, рядом с которой расположилась кровать. Дизайнеры применили обои с 3D-эффектом, благодаря чему узор выглядит рельефным.
Необычным решением для этой спальни стал электрокамин, расположившийся под телевизором. Он будет наполнять спальню теплом и уютом в холодные зимние ночи.
В интерьере спальни вы можете увидеть:
Кухня
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Интерьер кухни в этом случае — настоящая роскошная эклектика. Если присмотреться, здесь можно увидеть нотки классики, модерна и даже прованса. На площади 11,6 метра дизайнерам удалось разместить просторный обеденный стол на четыре персоны, полноценный кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой и большим количеством зон для хранения. Обратите внимание и на свободную стену — она оформлена при помощи контрастных к общей цветовой гамме обоев и молдингов.
При создании интерьера использовались:
Кухонный гарнитур в прованском стиле изготавливался на заказ. В обеденной зоне можно разместить любую кухонную группу на 4—6 персон — например такой комплект от ИKEA
Ванная и санузел
В этой однушке ванная и уборная разделены, что не помешало дизайнерам оформить их в одинаковом стиле. В целом эти помещения выдержаны в той же цветовой гамме, что и другие комнаты трешки, причем в экостиле: акценты под темное дерево, натуральные материалы и минимализм говорят сами за себя.
При оформлении интерьера использовались:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники