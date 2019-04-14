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Суперсовременный интерьер трешки с необычным освещением


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Разбираем дизайн-проект эффектной трехкомнатной квартиры для тех, кому присущ хороший вкус.

Как сделать обычную трешку нестандартной и эффектной? Конечно же, сделать в ней суперсовременный интерьер с вкраплениями классики и экостиля и оригинальными интерьерными акцентами. Предлагаем вам рассмотреть наш собственный проект, при работе над которыми дизайнеры ReRooms старались уйти от банальных решений в интерьере, но так, чтобы не перегрузить помещения лишними наворотами.

Перед вами — дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Московской области со стандартной площадью 77 метров. Одна из особенностей квартиры — длинный коридор (10 метров), по площади он почти такой же, как детская комната (12,3 метра). Дизайнерам удалось оформить оба этих помещения максимально эргономично, чтобы каждое из них соответствовало потребностям владельцев и выглядело стильно.

Коридор

Коридор в этом случае выполняет тоже роль прихожей, и без обязательных атрибутов здесь не обойтись: банкетка, зеркало и вместительный шкаф-купе. Обратите внимание на дизайнерские решения:

  • стены отделаны бордовыми обоями — это самые яркие стены в квартире;

  • двери шкафа-купе зеркальные, за счет чего пространство в коридоре-прихожей визуально увеличивается;

  • необычное зеркало вносит в стандартный, казалось бы, интерьер нотку стиля хай-тек;

  • в качестве напольного покрытия у входной двери используется плитка, тогда как пол в остальной части коридора устлан ламинатом под дуб — это позволяет визуально зонировать помещение.

Фото № 1: Суперсовременный интерьер трешки с необычным освещением

В коридоре дизайнеры ReRooms разместили следующие отделочные материалы:

точечные светильники PGX53
Купить
матовый ламинат “Лунный дуб”
Купить
напольная плитка от Kerama Marazzi
826 руб.*
Купить
*Цена может измениться
обои от нидерландского производителя BN International
2 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф-купе изготовлен на заказ.

Гостиная

Интерьер гостиной выдержан в бело-бежевой гамме с яркими акцентами, которыми стали черные стеллажи. Обратите внимание на световое решение: в гостиной предусмотрены несколько источников света, ключевой элемент — белая люстра с плафоном футуристичной формы.


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ltr">Как сделать обычную трешку нестандартной и эффектной? Конечно же, сделать в ней суперсовременный интерьер с вкраплениями классики и экостиля и оригинальными интерьерными акцентами. Предлагаем вам рассмотреть наш собственный проект, при работе над которыми дизайнеры ReRooms старались уйти от банальных решений в интерьере, но так, чтобы не перегрузить помещения лишними наворотами.

Перед вами — дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Московской области со стандартной площадью 77 метров. Одна из особенностей квартиры — длинный коридор (10 метров), по площади он почти такой же, как детская комната (12,3 метра). Дизайнерам удалось оформить оба этих помещения максимально эргономично, чтобы каждое из них соответствовало потребностям владельцев и выглядело стильно.

Коридор

Коридор в этом случае выполняет тоже роль прихожей, и без обязательных атрибутов здесь не обойтись: банкетка, зеркало и вместительный шкаф-купе. Обратите внимание на дизайнерские решения:

  • стены отделаны бордовыми обоями — это самые яркие стены в квартире;

  • двери шкафа-купе зеркальные, за счет чего пространство в коридоре-прихожей визуально увеличивается;

  • необычное зеркало вносит в стандартный, казалось бы, интерьер нотку стиля хай-тек;

  • в качестве напольного покрытия у входной двери используется плитка, тогда как пол в остальной части коридора устлан ламинатом под дуб — это позволяет визуально зонировать помещение.

Фото № 1: Суперсовременный интерьер трешки с необычным освещением

В коридоре дизайнеры ReRooms разместили следующие отделочные материалы:

точечные светильники PGX53
Купить
матовый ламинат “Лунный дуб”
Купить
напольная плитка от Kerama Marazzi
826 руб.*
Купить
*Цена может измениться
обои от нидерландского производителя BN International
2 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф-купе изготовлен на заказ.

Гостиная

Интерьер гостиной выдержан в бело-бежевой гамме с яркими акцентами, которыми стали черные стеллажи. Обратите внимание на световое решение: в гостиной предусмотрены несколько источников света, ключевой элемент — белая люстра с плафоном футуристичной формы.


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Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

При оформлении гостиной использовались:

Люстра Mantra (модель 1541 ORA)
47 049 руб.*
Купить
*Цена может измениться
однотонные бежевые обои от производителя KHROMA
Купить
встраиваемые светодиодные светильники PGX53
Купить
ламинат “Лунный дуб”
Купить
стеллажи от PUSHA
173 365 руб.*
Купить
*Цена может измениться
журнальный столик Linate
8 399 руб.*
Купить
*Цена может измениться
подвесная перегородка
71 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Диван для гостиной изготовлен на заказ.

Детская

Как вы помните, детская не может похвастаться большим пространством: ее площадь составляет всего 12,3 метра, на которых необходимо было разместить кровать, письменный стол, пианино, телевизор, шкафы и полки для книг и учебных принадлежностей. При этом сохранялась задача создать визуально просторный, не загруженный интерьер. Вот как с этим справились дизайнеры ReRooms.


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Обратите внимание на люстру — она оживляет интерьер необычными формами.

При оформлении детской использовались:

ламинат Kaindl Natural 8.0 Wide
1 469 руб.*
Купить
*Цена может измениться
текстильные розовые обои Esprit
876 руб.*
Купить
*Цена может измениться
люстра “Панго 2”
9 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Спальня

Спальня тоже выполнена в уютных светлых бежевых и розовых тонах. Центральным элементом, конечно же, стала кровать с красивым изголовьем. И снова люстра, снова необычная форма — на этот раз в форме цветка необычной, даже космической формы.

Еще один яркий акцент в комнате — оформление стены, рядом с которой расположилась кровать. Дизайнеры применили обои с 3D-эффектом, благодаря чему узор выглядит рельефным.

Необычным решением для этой спальни стал электрокамин, расположившийся под телевизором. Он будет наполнять спальню теплом и уютом в холодные зимние ночи.


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В интерьере спальни вы можете увидеть:

металлическую люстру Braga illuminazione
42 772 руб.*
Купить
*Цена может измениться
обои Grandeco Inspiration Wall в скандинавском стиле с 3D-эффектом
1 230 руб.*
Купить
*Цена может измениться
рельефные виниловые обои с мелким узором Grandeco Jack'N Rose Junior
1 010 руб.*
Купить
*Цена может измениться
встраиваемый электрокамин Dimplex SYMPHONY DF3033-EU
44 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
кровать FREY BED
99 480 руб.*
Купить
*Цена может измениться
прикроватные тумбы NOCCE цвета слоновой кости
20 710 руб.*
Купить
*Цена может измениться
настенные бра “Рубикон”
19 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухня

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Интерьер кухни в этом случае — настоящая роскошная эклектика. Если присмотреться, здесь можно увидеть нотки классики, модерна и даже прованса. На площади 11,6 метра дизайнерам удалось разместить просторный обеденный стол на четыре персоны, полноценный кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой и большим количеством зон для хранения. Обратите внимание и на свободную стену — она оформлена при помощи контрастных к общей цветовой гамме обоев и молдингов.


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При создании интерьера использовались:

плитка Deco Bosco из коллекции BATIK
2 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
люстра Alfa 18525 в классическом стиле
7 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
матовая керамическая плитка от Kerama Marazzi
826 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухонный гарнитур в прованском стиле изготавливался на заказ. В обеденной зоне можно разместить любую кухонную группу на 4—6 персон — например такой комплект от ИKEA

ИНГАТОРП / ИНГОЛЬФ
35 995 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная и санузел

В этой однушке ванная и уборная разделены, что не помешало дизайнерам оформить их в одинаковом стиле. В целом эти помещения выдержаны в той же цветовой гамме, что и другие комнаты трешки, причем в экостиле: акценты под темное дерево, натуральные материалы и минимализм говорят сами за себя.


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При оформлении интерьера использовались:

керамогранит под дерево из коллекции LUX производителя Estima
2 915 руб.*
Купить
*Цена может измениться
белая матовая плитка Estima IDEAL
1 472 руб.*
Купить
*Цена может измениться
акриловая ванна Kolpa San Tamia
20 625 руб.*
Купить
*Цена может измениться
накладной умывальник для ванной RINGO
Купить
подвесной унитаз Roca Gap
16 270 руб.*
Купить
*Цена может измениться
#дизайн#Интерьер#трехкомнатная квартира#трешка
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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