Стильные жалюзи в современном интерьере квартиры: лучшие идеи для вашего дома

Самые популярные жалюзи — вертикальные. Обычные материалы для их изготовления — пластик, деревянные или металлические плашки, ткань. Ширина пластин варьируется от полутора-двух до десяти сантиметров. Это стандартный набор характеристик такого декоративного элемента. Дальше в дело вступают фантазия дизайнера и пожелания заказчика. Часто такие жалюзи сочетают с текстильными шторами контрастного или нейтрального оттенка, в цветочек, горошек или с геометрическим узором.

Хороший вариант защиты комнат от ярких солнечных лучей — оконные жалюзи. Прекрасный способ украшения интерьера — тоже использование жалюзи. Модный прием создания особого настроения в доме — да, опять жалюзи. Нужно лишь выбрать те, что успешно справятся с этими задачами. Именно о них и поговорим сегодня.

Фото: design-homes.ru



Вертикальные жалюзи могут выполнять роль зонирующей перегородки, отделяя условную спальню от гостиной. Интересная подсветка поможет в нужное время подчеркнуть прозрачность таких жалюзи.

Фото: joandidion.info



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Такая же модель может визуально отделять балкон или лоджию от основного помещения квартиры. Часто подобный вариант используется вместо дверей, открывающих выход на летнюю веранду.

Фото: design-homes.ru



Широкие полосы, имитирующие натуральные деревянные ламели или даже выполненные из настоящих деревянных плашек, выполнят роль плотной шторы, перекрывая доступ свету и солнечным лучам. Если такие пластины отделать тонким покрытием из пробки, у жалюзи появится звукоизолирующее свойство.

Фото: homei.foreignluxury.co



Яркие контрастные жалюзи от пола до потолка и на всю ширину стены — прекрасный вариант оформления комнаты. Их оттенок можно поддержать аксессуаром в интерьере или, наоборот, добавить не менее яркую деталь другого цвета.

Фото: vertihor.com.pl



Вертикальные шторы часто становятся единственным удобным во всех отношениях способом оформления окон на мансарде с высоким фронтальным остеклением. Закрывать и открывать их придется с помощью пульта, при этом с декоративной ролью они справляются самостоятельно и отлично.

Фото: shadesco.com



Вертикальные жалюзи с широкими цветными полосами — настоящее произведение искусства! Выполняя функцию защиты комнаты от яркого солнца, они сразу привлекают к себе внимание и вызывают восхищение!

Фото: nauterre.com



Вертикальные жалюзи чаще всего используют для оформления окон, выхода на летние веранды, лоджии и балконы. Жалюзи с вертикальными широкими ламелями украшают окна в гостиных или офисах. Модели с горизонтальными ламелями наиболее уместны в кабинетах, на кухонных окнах, в спальных и детских комнатах. В последнем случае жизнерадостные рисунки на жалюзи очень понравятся малышам и украсят их комнату.

Фото: ms.aviarydecor.com



Изображение пейзажей и городских видов на полотне вертикальных жалюзи очень популярны уже несколько лет. Дизайнеры украшают ими чаще всего гостиные и спальни.

Фото: ukrsmeta.ua



Такой морской пейзаж, который появляется в вашей спальне каждый раз, когда вы закрываете окно, напомнит о том, что пора собираться в отпуск. Надоело смотреть на море? Открывайте жалюзи и любуйтесь видом мегаполиса.

Фото: ms.aviarydecor.com



Экзотические рисунки на жалюзи в столовой развлекут ваших гостей и поднимут настроение. В сочетании с солнечным оттенком отделки стен такие пейзажи сохранят иллюзию вечного лета.

Фото: ms.aviarydecor.com



Вам тоже захотелось взять в руки кисть? Отличный повод почувствовать себя немного художником.

Фото: ms.aviarydecor.com



Интересно оформленное окно на кухне превратит обычное помещение в стильное и уютное место для трапез с семьей и посиделок с друзьями. Чувствуете аромат свежесваренного кофе?

Фото: ms.aviarydecor.com



Горизонтальные жалюзи не предполагают такого же большого размерного ряда пластин, поскольку слишком широкие элементы могут провисать и вся конструкция будет быстро терять привлекательный вид. Рисунки на горизонтальных жалюзи тоже не распространены. Однако варианты их размещения на окнах более разнообразны. Часто такие жалюзи закрывают лишь нижнюю или верхнюю часть окна, оставляя доступ потокам естественного света в комнату.

Фото: budgetblinds.com



Кухонные окна с горизонтальными жалюзи позволяют сэкономить много места и избежать применения штор, которые будут намокать и пачкаться — это неизбежно, если раковина установлена перед окном.

Фото: budgetblinds.com



Горизонтальные жалюзи из тонких деревянных пластин подчеркнут идею оформления гостиной в экостиле или просто с преобладанием натуральных материалов. Теплые оттенки натурального дерева поддержаны обивкой кресла с растительными мотивами — так и хочется удобно устроиться в нем, поджав ноги и наслаждаясь ароматом того самого свежесваренного кофе!

Фото: whitepages.com.au



Вам понравилась идея замены надоевших штор на жалюзи? Посмотрите, как они могут украсить ваш интерьер, и решайтесь на преображение! Главное, что это потребует совсем немного времени и денег.