25 детских комнат для девочки, которые понравятся даже взрослым

Сделайте комнату для дочери такой же особенной, как и она сама.

Дизайн детской комнаты для девочки — одновременно увлекательная и нелегкая задача для родителей. С одной стороны — это возможность вернуться в детство и воплотить в жизнь свои нереализованные мечты. С другой же — при разработке проекта капитального ремонта нужно тщательно продумать все до мелочей: от планировки и функционального зонирования до освещения и декора. Причем интерьер нужно создать с учетом не только практичности, но и предпочтений юной принцессы.

ReRooms рассказывает и показывает на фото, как правильно обустроить детскую, чтобы комната получилась удобной и безопасной, а вашему ребенку в ней было комфортно отдыхать, учиться и развиваться.

Гармоничная цветовая гамма

Создавая дизайн-проект детской для малышки или дизайн-проект комнаты для девочки подростка, прежде всего нужно выбрать цветовую гамму. Важно не только учитывать при этом технические параметры помещения, но и знать предпочтения дочери — ведь не всегда юные леди мечтают о розовом рае с кружевами и рюшами или блестящей карете принцессы из мультфильма.

Идеальным вариантом для оформления детской станут нейтральные оттенки, с которыми можно создать оригинальные цветовые схемы. В качестве фонового цвета выбирайте:

белый, символизирующий чистоту и невинность. Он лишен эмоциональной агрессивности и положительно влияет на психику ребенка. Более того, белые стены и потолок незаметно замаскируют архитектурные недочеты в планировке, за счет чего пространство станет легким и воздушным;

оттенки бежевого, которые универсальны для детской. Они вселяют уверенность и усиливают ощущение защищенности от внешнего мира. Бежевая палитра играет весомую функциональную роль в комнате — визуально расширяет пространство, что очень важно для маленьких помещений с нехваткой естественного освещения;

интерьер в серых тонах — он будет успокаивать нервную систему вашей дочери, способствуя тому, чтобы она выросла уравновешенной и спокойной личностью. Серая гамма подойдет для ребенка любого возраста — на ее фоне выигрышно смотрятся любые предметы декора;

оттенки фиолетового — они станут отличной альтернативой розовому цвету. Лавандовые, фиалковые тона создадут в комнате сказочную атмосферу, в которой ваша дочь будет не только фантазировать и мечтать, но и развивать воображение и творческий потенциал;

всю светлую гамму зеленого цвета. Зеленые тона заряжают позитивом, настраивают на творчество, способствуют уверенности в собственных силах. Как уверяют психологи, зеленая спальня идеальна для гиперактивных детей — в такой комнате они быстрее успокаиваются и легче засыпают;

небесно-голубой — он подойдет для оформления комнат непосед. Светлые тона синего обладают высокой расслабляющей способностью и приглушают эмоциональное восприятие окружающего мира. Но в комнате школьницы их лучше использовать в игровой, а не в учебной зоне — голубой рассеивает внимание, поэтому во время уроков ребенку будет сложно сконцентрироваться на задании;

желтый цвет — он повышает настроение, стимулирует умственную деятельность и способствует концентрации внимания. Правда, в солнечном обилии девочка может стать слишком активной, поэтому его нужно разбавить — например, сочетание желтого с оттенками яичной скорлупы, бежевыми или салатовыми тонами поможет создать нужный цветовой баланс в комнате.

В зависимости от интерьерной темы и возраста ребенка сочетайте нейтральный фон с яркими акцентами, но не со всеми цветами радуги. Остановитесь на нескольких добавочных оттенках. Не обязательно их включать в отделку: шторы, мягкий ковер, необычная люстра, настенный декор — эти предметы станут отличным вариантом для цветового оживления детской.

Дизайн комнаты для девочки 3—5 лет

Детская комната для маленькой девочки должна включать три функциональные зоны, где ребенку будет комфортно отдыхать, весело играть и развиваться. Никаких перегородок между зонами быть не должно — они только украдут полезное пространство и будут мешать ребенку перемещаться по комнате.

Оптимальной планировкой детской для дошкольницы станет расстановка мебели по периметру комнаты. На одной стороне разместите кровать, на параллельной — маленький стол для творческих занятий, а у стены с входной дверью — игровую зону.

Особое внимание уделите системе хранения, так как объем сокровищницы с нужными вещами у юных леди безграничен. Отличным местом для ящиков и контейнеров станет оконная зона: здесь можно задействовать каждый сантиметр пространства, разместив вокруг окна и под подоконником стеллажи с вместительными полками. Такое решение станет удачным при оформлении комнаты «на вырост» — по мере взросления девочки стеллаж для игрушек легко модернизируется, например, в книжный шкаф.

Чтобы правильно выбрать мебель для детской, руководствуйтесь важными критериями: гарнитур должен быть качественным, безопасным, практичным, экологичным и способным адаптироваться под возраст ребенка. Важно, чтобы все предметы были без острых углов и выступающих граней, иначе травм не избежать. Кроме того, детская мебель должна способствовать правильному развитию физического здоровья: стулья с регулируемой высотой посадки и наклона спинки, столы с подставками для ног, кровати с ортопедическими матрасами.

Дизайн детской для девочки 6—8 лет

В комнате у девочки младшего школьного возраста должна появиться учебная зона с удобным рабочим местом. Письменный стол лучше поставить к окну. Хорошо, если его конструкция будет комплексной и включит систему для хранения учебных принадлежностей. Отличным вариантом станут и трансформирующиеся модели мебели, например со столом на нижнем и кроватью на верхнем ярусе.

Важный пункт в обустройстве детской — освещение. Для игровой зоны подойдет подвесная люстра, которая будет рассеивать свет на большую площадь. В рабочей зоне обязательно нужна настольная лампа. Ее нужно разместить так, чтобы не создавались тени от окружающих предметов. В зоне отдыха и сна достаточно будет установить торшер или бра.

При оформлении комнаты для дочери-первоклассницы учитывайте, что на этом этапе у нее начнут появляться увлечения. Поспособствуйте развитию талантов ребенка: для девочки, занимающейся танцами, можно поставить большое напольное зеркало, перед которым она будет отрабатывать танцевальные движения; для рукодельницы создайте эргономичное место для творческих занятий. Если позволяет метраж детской, можно выделить и место для приема гостей — небольшой диванчик, мягкие пуфы или кресла-тюфяки отлично подойдут для того, чтобы ваша дочь могла повеселиться с подружками.

Не забудьте про индивидуальный штрих в интерьере, соответствующий характеру дочки — яркие коврики, росписи на стенах, подвесной и объемный декор внесут весомый вклад в счастливое детство хозяйки комнаты.

Дизайн детской для девочки 9—11 лет

К окончанию начальной школы у девочек уже полностью формируется личность, а куклы уходят на задний план. Поэтому нужно трансформировать и интерьер девичьей комнаты, в котором на смену игрушкам придут постеры и плакаты с любимыми артистами девочки или личные фото.

В комнате десятилетней модницы должен появиться вместительный гардероб с большим зеркалом — его можно создать в углу комнаты за декоративной перегородкой. В 12 лет у девочки уже сформируется и собственная мини-библиотека — для ее оформления подойдет открытый стеллаж с полками, на которых можно хранить и нужные вещицы.

Возможно, придется поменять письменный стол и стул, если у них не регулируется высота. Правильная высота столешницы стола должна быть на 2-3 см ниже грудной клетки ребенка в сидячем положении (при росте ребенка 130 см нужны модели не выше 60 см). Сиденье на стуле должно быть на таком уровне, чтобы ступни ног школьницы стояли на полу — если стул выше, под ним можно сделать подставку.

Дизайн комнаты для девочки-подростка

Дизайн-проект подростковой комнаты для девочки 14 лет должен быть многофункциональным и персонализированным. В ней нужно выделить место для сна, отдыха и посиделок с друзьями, учебную зону и уголок для творчества или спортивных занятий, гардероб и небольшой будуар для наведения красоты.

В зависимости от увлечений и предпочтений девочки-подростка для создания интерьера можно использовать многие стили: дочь хочет уютную и просторную комнату — остановитесь на классическом или скандинавском стилях, поклонницам ярких контрастов, геометрических принтов и нарядного декора подойдет ар-деко, юной леди нравятся розовый цвет, кружева и рюши — выбирайте шебби-шик.

Делаете ремонт с нуля и хотите создать интерьер, который будет легко меняться под настроение дочери? Оформите стены в светлых тонах и подберите мебель белого цвета — это универсальная основа для подростковой комнаты, на которой можно играть текстурой и цветами. В один миг видоизменить интерьер помогут декоративные подушки, постельное белье, шторы, картины, необычные светильники — здесь уже можно дать ребенку полную свободу выбора.

Дизайн маленькой детской комнаты для девочки

При оформлении интерьера малогабаритной детской нужно учитывать два правила — отсутствие разноцветья и упорядоченная планировка. В маленькой комнате мебель должна быть компактной и многофункциональной, чтобы появилась возможность органично разместить в ней все необходимое для ребенка, не создавая эффекта загроможденности.

Визуально увеличить пространство можно с помощью отделки. Раздвиньте стены горизонтальными полосами или 3D-фотообоями, низкий потолок покрасьте в белый цвет, установите по периметру комнаты потолочные споты — такие приемы позволяют зрительно стереть границы помещения. Сэкономить место поможет мебель-трансформер: кровать-чердак (на одном ярусе стол, а на втором кровать), кровать-кушетка с выдвижными ящиками для хранения вещей или откидной письменный стол.

Задействуйте в маленькой комнате все пространство с пользой. Например, вместо столика для творчества и рисования выделите на стене или на фасаде шкафа участок под меловые обои — здесь ребенок сможет развивать свой художественный потенциал даже лучше, чем за столом. Подоконник и оконное пространство используйте как систему хранения: навесные полки, стеллажи, вместительные плетеные контейнеры, сундуки и пластиковые ящики — в них можно хранить игрушки, несезонную одежду и постельные принадлежности малышки.