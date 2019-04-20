Унитаз с инсталляцией: преимущества и недостатки

Прежде чем перейти к основной части, давайте разберемся, что такое инсталляция. Это стальная крепежная конструкция, которая состоит из рамы, скрывающей в себе коммуникации и сливной бачок. Инсталляция может закреплять не только унитаз, но и биде с раковинами. Такая конструкция прячется в специальную нишу или закрывается фальшстеной.

Прежде чем перейти к основной части, давайте разберемся, что такое инсталляция. Это стальная крепежная конструкция, которая состоит из рамы, скрывающей в себе коммуникации и сливной бачок. Инсталляция может закреплять не только унитаз, но и биде с раковинами. Такая конструкция прячется в специальную нишу или закрывается фальшстеной.з с инсталляцией особенно популярен благодаря своей универсальности и практичности. Сегодня, когда рынок сантехники переполнен различными моделями унитазов , становится все сложнее остановить свой выбор на конкретной модели. Команда ReRooms поможет вам разобраться в основных плюсах и минусах унитазов с инсталляцией и расскажет, на что обращать внимание при их выборе.

Унитаз с инсталляцией особенно популярен благодаря своей универсальности и практичности. Сегодня, когда рынок сантехники переполнен различными моделями унитазов , становится все сложнее остановить свой выбор на конкретной модели. Команда ReRooms поможет вам разобраться в основных плюсах и минусах унитазов с инсталляцией и расскажет, на что обращать внимание при их выборе.

Фото: paguponhome.com

Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки унитазов с инсталляцией.

Преимущества

Такой унитаз отлично подойдет для маленьких помещений, так как инсталляция прячется в стену, а снаружи остается только подвесная сантехника — таким образом увеличится площадь свободного пространства.

Возможно скрыть все коммуникации.

Уборка санузла становится намного проще, так как нет ножки, которая обычно создает труднодоступные места, где скапливается много грязи и пыли.

Очень надежные модели, как правило, выдерживают до 400 кг.

Практически не подвержены поломкам.

Унитаз с инсталляцией имеет двойной механизм бесшумного смыва воды.

Существуют различные модели унитазов с инсталляцией, например те, что крепятся одновременно к стене и полу (это позволяет закрепить унитаз даже к стене из гипсокартона).

Возможность регулирования высоты унитаза за счет специальных штанг, крепящихся к стальной раме.

paguponhome.com Фото:

Недостатки

Такой унитаз намного сложнее в монтаже, чем классические модели, поэтому без помощи сантехника не обойтись.

В случае поломки затруднен доступ к коммуникациям.

Если потребуется заменить унитаз с инсталляцией, иногда это может привести к новому ремонту, так как потребуется вскрыть одну из стен.

Классические инсталляции должны крепиться исключительно к крепким стенам, не допускается размещать их на стенах-перегородках.

Стоимость такого унитаза выше. paguponhome.com Фото: Виды инсталляций

1. Блочная система

Это самая простая и бюджетная система, которая, однако, имеет существенное ограничение в эксплуатации: монтаж инсталляции возможен только на несущую капитальную стену. Гипсокартонные перегородки ни в коем случае не подойдут для такой системы.

Конструкция состоит из следующих элементов:

пластиковый бачок;

крепежные пластины с анкерами;

комплект шпилек, которые нужны для крепления унитаза.

lawathasglass.com Фото:

2. Рамочная система

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Рамочная система намного сложнее и дороже, чем блочная. Конструкция состоит из стального каркаса с антикоррозийным покрытием, к которому прилагается арматура для крепежа инсталляции и навешиваемых на нее приборов. В отличие от блочной системы рамочную не обязательно крепить к несущей стене. Здесь в принципе не играет никакой роли прочность стен.

Однако следует учитывать, что крепеж напрямую зависит от материала перегородок:

несущее перекрытие из бетона — настенный монтаж, при котором вся нагрузка приходится на стену;

гипсокартонные или пеноблочные перегородки — напольный монтаж, в таком случае каркас устанавливается на специальных ножках.

Если вы все еще сомневаетесь в надежности такой системы, используйте специальную комбинированную модель, которая предусматривает крепеж как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности при помощи четырех отверстий.



paguponhome.com Фото: Основные критерии выбора настенного унитаза

1. Материал

Есть два классических материала: фаянс и фарфор. Предпочтение лучше отдать фарфоровому унитазу, так как он дольше сохраняет свой вид благодаря низкой пористости поверхности. Производители предлагают также унитазы из стекла, камня, пластика и металла, но каждый из этих материалов имеет свои существенные недостатки, поэтому советуем вам остановиться на классических вариантах.



Фото: blog.hu

2. Смыв

Выбирайте круговой вариант смыва, так поверхность будет оставаться более чистой, а под ободком унитаза не будет скапливаться грязь. Что касается кнопки смыва, то она может быть как одинарной, так и двойной. Мы советуем выбирать второй вариант, так как в таком случае расходуется на 50% меньше воды. Однако можно выбрать и одинарную кнопку, но со специальной системой остановки: нужно нажать два раза — и подача воды прекратится.

Фото: geberitnorthamerica.com

3. Форма

Существуют различные формы чаш: круглые, овальные, квадратные, многоугольные. Каждый решает самостоятельно, какая форма нравится ему больше. Однако если говорить об удобстве и практичности, предпочтение лучше отдать круглым и овальным формам:

никаких острых углов (особенно важно, если в квартире есть дети);

минимальный риск сколов, так как унитаз будет иметь сферическую форму.

Фото: entranceinteriors.com

4. Система крепления

Выше мы уже рассмотрели основные виды инсталляций и способы их крепления. Однако давайте еще раз подумаем, какая система подходит именно к вашему санузлу. Блочная система подойдет только в том случае, если вы планируете крепить унитаз к несущей капитальной стене. Рамочная система подойдет как для несущих стен, так и для гипсокартонных или пеноблочных. В зависимости от материала стен нужно будет выбрать правильный вариант крепления.

Если вы планируете установить только унитаз, инсталляцию стоит выбирать небольшую. Если же помимо унитаза вы хотите установить биде, нужно приобрести специальную рамочную конструкцию для закрепления двух и более предметов.