Не дайте пропасть свободным метрам: 11 идей использования стены над унитазом

В небольшой туалетной комнате сложно разместить все необходимое. Узкое продолговатое помещение не дает возможности установить тумбочки и полки. Прекрасным решением в такой ситуации будет встроенный шкафчик над унитазом. Туда можно сложить все необходимое и даже сделать интереснее внешний вид помещения. Например, шкафчик белого цвета и простой формы не будет выглядеть громоздко и визуально сделает комнату шире.

В небольшой туалетной комнате сложно разместить все необходимое. Узкое продолговатое помещение не дает возможности установить тумбочки и полки. Прекрасным решением в такой ситуации будет встроенный шкафчик над унитазом. Туда можно сложить все необходимое и даже сделать интереснее внешний вид помещения. Например, шкафчик белого цвета и простой формы не будет выглядеть громоздко и визуально сделает комнату шире. бывает, что в санузле не хватает места для каких-то небольших вещей или туалетная комната просто выглядит мрачно и неуютно. В этой статье мы приведем несколько примеров, как можно практично и со вкусом украсить пустое пространство над унитазом.

Часто бывает, что в санузле не хватает места для каких-то небольших вещей или туалетная комната просто выглядит мрачно и неуютно. В этой статье мы приведем несколько примеров, как можно практично и со вкусом украсить пустое пространство над унитазом.

Фото: freeescortpost.com

2. Цветок

Цветы — хорошее украшение для каждой комнаты, и туалет тут не исключение. Самый простой и невзрачный санузел может заиграть новыми красками. Плюс такого украшения — всегда можно поменять цветы. Главное — подобрать те, что долго останутся свежими, или красивые искусственные. На стене над унитазом вполне поместится узкий цветочный горшок, который можно сделать из старого ведра либо приобрести в магазине. Не помешает небольшая полочка или емкость для мелочей. Важно подобрать такие детали интерьера, которые будут хорошо сочетаться.

Фото: extremotuxtla.com

3. Рабочая поверхность

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Расположить унитаз и раковину рядом — хорошая идея. Благодаря близкому расположению рабочую поверхность вокруг раковины можно продлить и над унитазом. В этом месте образуется небольшая полочка, которую можно использовать для размещения мелких вещей или украшений. К тому же не придется экономить на зеркале — ведь нередко в маленьких санузлах нет возможности расположить большое удобное зеркало. Такая комбинация сантехники не только функциональна, но и стильно выглядит.

Фото: homedit.com

4. Украшение

Маленький санузел можно украсить просто и со вкусом: отделать стену за унитазом, выложив ее деревом. Это придаст помещению стильный вид. Но основной акцент стоит сделать на украшении такой стены. Выбранный аксессуар не должен сильно выделяться, чтобы визуально не загромождать пространство. Например, можно повесить небольшой венок в коричнево-белых тонах. Он аккуратно разместится на деревянной стене. Маленький ящик для бумаги дополнит интерьер.

Фото: vermoxonline.us

5. Обрамляющая тумбочка

Существует несколько видов туалетных тумбочек. Оригинально выглядит та, что обрамляет унитаз. Она заполнит пространство по бокам от него и сверху и сэкономит общее пространство туалетной комнаты. Здесь прекрасно поместятся туалетные принадлежности. Чтобы тумбочка не выглядела вычурно, следует подобрать ее такого же цвета, как и унитаз. На такую тумбочку вы можете поставить декоративные цветы или свечи для красоты. Подобный элемент мебели хорошо подойдет для небольших санузлов.

Фото: maindekor.com

6. Полки

Существует уйма идей заполнения пространства над унитазом полками. Это практичный, удобный и доступный вариант. Полки могут быть совершенно простые по конструкции: пара дощечек, прибитых к стене. Такой вариант хорошо подойдет для небольших помещений. Если же пространство позволяет, можно сделать закрывающиеся глубокие полки и даже поместить здесь красивые предметы — например аккуратные декоративные корзины.

Фото: advantagegroupuk.com

7. Ниша

Если у вас совмещенный санузел, для зонирования помещения можно применить ширму из матового стекла, отделив ею унитаз. Туалетную зону выделите спокойным цветом, который будет вписываться в интерьер, но отличаться от него по фактуре. Над самим унитазом красиво будет выглядеть ниша. В нее впишутся неброские аксессуары, например пара кувшинов спокойного цвета. Светодиодная подсветка снизу и сверху придаст шарма.

Фото: extremotuxtla.com

8. Окно

Иногда планировка дома позволяет сделать окно в туалете. Это поможет сэкономить на электричестве за счет естественного освещения. По объективным причинам окно лучше сделать повыше. Место над унитазом как раз хорошо подойдет для этого. Аксессуары, располагающиеся на полке под окном, будут освещены.

Фото: omli.me

9. Обои

Интересным решением будет оформление цветными обоями стены за унитазом. Так создастся акцент на этой части комнаты. Обои здесь не должны быть многоцветными. Минималистичные элементы сантехники не будут сильно выделяться на фоне такой стены. Яркое освещение привнесет живости и подчеркнет стену и аксессуары на ней. Кстати, насчет аксессуаров: красочная картина отлично вольется в такой дизайн.

Фото: diggwallpapers.com

10. Картина

Туалетную комнату в простом исполнении вполне может украсить необычная картина. Благодаря встроенному бачку унитаза стена над ним будет ровной и аксессуар выйдет на первый план. Чтобы помещение выглядело эффектно, стоит использовать несколько классических цветов, но не особенно ярких. Фото: interiology.pl

11. Полотенца

Есть простой и удобный способ хранить полотенца в санузле. Не занимая полезного пространства, они могут уместиться над унитазом. В монотонную ванную комнату лучше повесить однотонные полотенца классических цветов. Они создадут уютную композицию рядом с унитазом.