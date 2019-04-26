Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухни

Сегодня мы показываем интересные вещицы для кухни, которые не только украсят ее интерьер, но и помогут оптимально хранить то, что вы уже покупали прежде, а еще сделают приготовление еды приятнее и проще.

Сегодня мы показываем интересные вещицы для кухни, которые не только украсят ее интерьер, но и помогут оптимально хранить то, что вы уже покупали прежде, а еще сделают приготовление еды приятнее и проще.ное пространство только кажется ограниченным рамками своей площади и планировки. На самом деле оно способно вмещать огромное количество нужных, полезных и просто красивых вещей, которые, конечно, нужны каждой хозяйке. Потом хозяйка начинает думать, где и как это все разместить, чтобы осталось место хотя бы для нее самой.

Кухонное пространство только кажется ограниченным рамками своей площади и планировки. На самом деле оно способно вмещать огромное количество нужных, полезных и просто красивых вещей, которые, конечно, нужны каждой хозяйке. Потом хозяйка начинает думать, где и как это все разместить, чтобы осталось место хотя бы для нее самой.

Шкафчики, полочки или стеллажи, которые мы расставляем вдоль стен на кухне в классическом стиле, вмещают очень много кастрюль, банок, коробок и пакетов. Мы в любой момент можем открыть дверцу и найти нужный предмет. Найти! То есть потратить несколько минут, чтобы убедиться, что у нас еще осталась гречка или закончилась соль.

Дизайнерские полочки, которые можно поставить у стены, имеют несколько преимуществ. Во-первых, их не нужно крепить к вертикальной или горизонтальной плоскости, то есть мы сразу экономим время и не нарушаем отделку пола или стены. Во-вторых, такие предметы можно в любое время перемещать, группировать, убирать и ставить обратно при появлении новых аксессуаров, баночек, коробок. В-третьих, мы сразу видим, что и где здесь расположено, и достаточно одной секунды, чтобы взять пачку соли или внести ее в список покупок.

Фото: icosiumkafechicago.com



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Следующий пример интересен тем, что мы предлагаем совместить несколько предметов из природных материалов. На минималистичную, но емкую полочку можно поставить несколько плетеных корзинок, где поместится очень много всяких мелкий аксессуаров. Обычная проблема на любой кухне: такие мелкие предметы должны быть под рукой, но их очень сложно хранить компактно и на виду. А под полочкой прикрепите толстую ошкуренную ветку и на нее повесьте несколько крючков или просто вешайте на нее кухонные полотенца и небольшие разделочные доски. Вместимость такой конструкции увеличится в несколько раз!

Фото: xuehua.us



Вилки, ложки и ножи принято хранить в ящиках кухонного стола. Это неэргономично. Освободите ящик для предметов, которые заполнят его на весь объем, а столовое серебро поместите в красивые кармашки из ткани, прикрепленной к маленьким разделочным доскам. Кованые стильные крючки на стене — прекрасный способ разместить этот полезный декор на том участке стены, где не помещаются более крупные предметы.

Фото: avatars.mds.yandex.net



Часть столовых приборов можно поставить на стол в такой подставке из металлического каркаса и деревянных стаканчиков. Тканые салфетки любой расцветки помогут скомпоновать приборы, чтобы гостям было удобно взять их одним движением руки. Очень красиво будет выглядеть такая вещица рядом с другими деревянные аксессуарами и декором и деревянной столешницей, о выборе которой мы уже писали.

Фото: avatars.mds.yandex.net



Нет ничего лучше для хранения деревянных лопаточек, чем плетеный стаканчик, украшенный льняной салфеткой с вышивкой или нежным рисунком. Обычно мы кладем эти предметы поближе на разделочном столе, где они пылятся и мешают быстро поставить тарелку или кастрюлю.

Фото: csempeblog.eu



Лучшая система хранения мелочей на кухне — вертикальная легкая многоярусная узкая полочка из природного материала, изящная и стильная. Слишком много требований, скажете вы? А вот и нет, мы нашли именно такую вещицу!

Фото: avatars.mds.yandex.net



Идея та же, а функции немного другие. На такую металлическую двухъярусную полочку можно поставить баночки со специями или крупами, а во время приема гостей здесь поместится чайный сервиз вместе со сладостями и закусками. Конструкция позволяет удобно переносить такую вещицу из кухни в элегантную гостиную, оформленную по нашим советам.

Фото: v.img.com.ua



Для кухни в стиле ретро, прованс или кантри такая вещь будет незаменима. Что здесь хранить — решайте сами. Штука очень модная!

Фото: s019.radikal.ru



Плетеный короб или большую корзину мы обычно используем в ванной комнате для сбора белья перед стиркой. Предлагаем посмотреть на эту удобную вещь под другим углом. Это идеальный контейнер для хранения картошки и лука! Вы же знаете, что держать эти овощи в холодильнике не рекомендуется, а в целлофановых пакетах они быстро загнивают. Привлекательный внешний вид контейнера украсит интерьер кухни в любом стиле, но больше всего подойдет для кухни в стиле прованс.

Фото: avatars.mds.yandex.net



Простейшая и гениальная вещица! Объяснять, для чего она нужна, нет необходимости, добавим лишь, что в ней можно готовить не только обычную яичницу, но и многослойные кейки с грибами, сыром, картофельным пюре и овощами, нарезанными очень мелко. Маленькая ручка обезопасит вас от ожога.

Фото: avatars.mds.yandex.net



Винный бар не только занимает много места на кухне, но и стоит иногда дороже, чем содержимое хорошего винного погреба. Импровизированное приспособление для хранения вина на виду экономит место и украшает помещение. За полдня вы сможете найти подходящую доску и толстые веревки и за полчаса сделать такую вещицу самостоятельно.

Фото: buitenlevengevoel.nl



Только настоящие гурманы оценят такой подарок! Это пресс для приготовления любого мяса, хотя сама вещица стилизована под упитанную хрюшку.

Фото: williams-sonoma.ca



Подвесной ящик для хранения любых сыпучих продуктов тоже способствует экономии места на кухне. Лучше выкрасить его в один цвет с кухонным гарнитуром, но если вы решите сделать его цветным акцентом, тщательно подберите оттенок-партнер.

Фото: bagahez.com



Часть стены под вытяжкой тоже может быть функциональной. Кажется, что здесь есть место только для постера? А вот и нет. Посмотрите, как специальная полочка позволит разместить у стены медный кофейник и красивую вазочку. Это намного интереснее выглядит, чем традиционная плитка или стеклянный фартук.

Фото: realhi-fi.com



Если вы жарите настоящий стейк на сильном огне, сковородку нельзя накрывать крышкой, чтобы не испортить вкус мяса. При этом брызги от раскаленного масла украсят всю поверхность плиты. Избежать такой неприятности поможет складной экран, которым можно прикрыть зону готовки. Еще одна незаменимая вещь!