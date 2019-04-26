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Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухни


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Показываем полезные во всех отношениях предметы, которые пригодятся на любой кухне!

Кухонное пространство только кажется ограниченным рамками своей площади и планировки. На самом деле оно способно вмещать огромное количество нужных, полезных и просто красивых вещей, которые, конечно, нужны каждой хозяйке. Потом хозяйка начинает думать, где и как это все разместить, чтобы осталось место хотя бы для нее самой.

Сегодня мы показываем интересные вещицы для кухни, которые не только украсят ее интерьер, но и помогут оптимально хранить то, что вы уже покупали прежде, а еще сделают приготовление еды приятнее и проще.ное пространство только кажется ограниченным рамками своей площади и планировки. На самом деле оно способно вмещать огромное количество нужных, полезных и просто красивых вещей, которые, конечно, нужны каждой хозяйке. Потом хозяйка начинает думать, где и как это все разместить, чтобы осталось место хотя бы для нее самой.

Сегодня мы показываем интересные вещицы для кухни, которые не только украсят ее интерьер, но и помогут оптимально хранить то, что вы уже покупали прежде, а еще сделают приготовление еды приятнее и проще.

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Шкафчики, полочки или стеллажи, которые мы расставляем вдоль стен на кухне в классическом стиле, вмещают очень много кастрюль, банок, коробок и пакетов. Мы в любой момент можем открыть дверцу и найти нужный предмет. Найти! То есть потратить несколько минут, чтобы убедиться, что у нас еще осталась гречка или закончилась соль.

Дизайнерские полочки, которые можно поставить у стены, имеют несколько преимуществ. Во-первых, их не нужно крепить к вертикальной или горизонтальной плоскости, то есть мы сразу экономим время и не нарушаем отделку пола или стены. Во-вторых, такие предметы можно в любое время перемещать, группировать, убирать и ставить обратно при появлении новых аксессуаров, баночек, коробок. В-третьих, мы сразу видим, что и где здесь расположено, и достаточно одной секунды, чтобы взять пачку соли или внести ее в список покупок. 

Фото № 1: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: icosiumkafechicago.com

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Следующий пример интересен тем, что мы предлагаем совместить несколько предметов из природных материалов. На минималистичную, но емкую полочку можно поставить несколько плетеных корзинок, где поместится очень много всяких мелкий аксессуаров. Обычная проблема на любой кухне: такие мелкие предметы должны быть под рукой, но их очень сложно хранить компактно и на виду. А под полочкой прикрепите толстую ошкуренную ветку и на нее повесьте несколько крючков или просто вешайте на нее кухонные полотенца и небольшие разделочные доски. Вместимость такой конструкции увеличится в несколько раз! 

Фото № 2: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: xuehua.us

Вилки, ложки и ножи принято хранить в ящиках кухонного стола. Это неэргономично. Освободите ящик для предметов, которые заполнят его на весь объем, а столовое серебро поместите в красивые кармашки из ткани, прикрепленной к маленьким разделочным доскам. Кованые стильные крючки на стене — прекрасный способ разместить этот полезный декор на том участке стены, где не помещаются более крупные предметы.

Фото № 3: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: avatars.mds.yandex.net

Часть столовых приборов можно поставить на стол в такой подставке из металлического каркаса и деревянных стаканчиков. Тканые салфетки любой расцветки помогут скомпоновать приборы, чтобы гостям было удобно взять их одним движением руки. Очень красиво будет выглядеть такая вещица рядом с другими деревянные аксессуарами и декором и деревянной столешницей, о выборе которой мы уже писали.

Фото № 4: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: avatars.mds.yandex.net

Нет ничего лучше для хранения деревянных лопаточек, чем плетеный стаканчик, украшенный льняной салфеткой с вышивкой или нежным рисунком. Обычно мы кладем эти предметы поближе на разделочном столе, где они пылятся и мешают быстро поставить тарелку или кастрюлю.

Фото № 5: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: csempeblog.eu

Лучшая система хранения мелочей на кухне — вертикальная легкая многоярусная узкая полочка из природного материала, изящная и стильная. Слишком много требований, скажете вы? А вот и нет, мы нашли именно такую вещицу!

Фото № 6: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: avatars.mds.yandex.net

Идея та же, а функции немного другие. На такую металлическую двухъярусную полочку можно поставить баночки со специями или крупами, а во время приема гостей здесь поместится чайный сервиз вместе со сладостями и закусками. Конструкция позволяет удобно переносить такую вещицу из кухни в элегантную гостиную, оформленную по нашим советам.

Фото № 7: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: v.img.com.ua

Для кухни в стиле ретро, прованс или кантри такая вещь будет незаменима. Что здесь хранить — решайте сами. Штука очень модная!

Фото № 8: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: s019.radikal.ru

Плетеный короб или большую корзину мы обычно используем в ванной комнате для сбора белья перед стиркой. Предлагаем посмотреть на эту удобную вещь под другим углом. Это идеальный контейнер для хранения картошки и лука! Вы же знаете, что держать эти овощи в холодильнике не рекомендуется, а в целлофановых пакетах они быстро загнивают. Привлекательный внешний вид контейнера украсит интерьер кухни в любом стиле, но больше всего подойдет для кухни в стиле прованс.

Фото № 9: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: avatars.mds.yandex.net

Простейшая и гениальная вещица! Объяснять, для чего она нужна, нет необходимости, добавим лишь, что в ней можно готовить не только обычную яичницу, но и многослойные кейки с грибами, сыром, картофельным пюре и овощами, нарезанными очень мелко. Маленькая ручка обезопасит вас от ожога.

Фото № 10: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: avatars.mds.yandex.net

Винный бар не только занимает много места на кухне, но и стоит иногда дороже, чем содержимое хорошего винного погреба. Импровизированное приспособление для хранения вина на виду экономит место и украшает помещение. За полдня вы сможете найти подходящую доску и толстые веревки и за полчаса сделать такую вещицу самостоятельно.

Фото № 11: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: buitenlevengevoel.nl

Только настоящие гурманы оценят такой подарок! Это пресс для приготовления любого мяса, хотя сама вещица стилизована под упитанную хрюшку.

Фото № 12: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: williams-sonoma.ca

Подвесной ящик для хранения любых сыпучих продуктов тоже способствует экономии места на кухне. Лучше выкрасить его в один цвет с кухонным гарнитуром, но если вы решите сделать его цветным акцентом, тщательно подберите оттенок-партнер.

Фото № 13: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: bagahez.com

Часть стены под вытяжкой тоже может быть функциональной. Кажется, что здесь есть место только для постера? А вот и нет. Посмотрите, как специальная полочка позволит разместить у стены медный кофейник и красивую вазочку. Это намного интереснее выглядит, чем традиционная плитка или стеклянный фартук.

Фото № 14: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: realhi-fi.com

Если вы жарите настоящий стейк на сильном огне, сковородку нельзя накрывать крышкой, чтобы не испортить вкус мяса. При этом брызги от раскаленного масла украсят всю поверхность плиты. Избежать такой неприятности поможет складной экран, которым можно прикрыть зону готовки. Еще одна незаменимая вещь!

Фото № 15: Выбор ReRooms: 15 красивых и нужных вещиц для кухниФото: realhi-fi.com

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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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