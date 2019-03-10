Дизайн кухни в классическом стиле: 12 признаков

Интерьер кухни в классическом стиле смотрится гармонично, если соблюдены законы симметрии. К примеру, роскошный вариант — п-образная кухня. Фасады, декор, лепнина — все должно быть парным и уравновешивать друг друга. Шторы в классическом интерьере кухни должны быть одинакового размера, без кокетливых асимметричных складок. Центром композиции становится плита (в прошлом — очаг).

Интерьер кухни в классическом стиле смотрится гармонично, если соблюдены законы симметрии. К примеру, роскошный вариант — п-образная кухня. Фасады, декор, лепнина — все должно быть парным и уравновешивать друг друга. Шторы в классическом интерьере кухни должны быть одинакового размера, без кокетливых асимметричных складок. Центром композиции становится плита (в прошлом — очаг).

Классическая кухня выглядит аккуратно, солидно и уютно. Мы подготовили для вас 12 правил создания идеальной классики в интерьере этого помещения.

Классика — это строгость. При оформлении соблюдается геометрия — четкие линии, прямоугольники. Это касается не только фасадов, но и обеденного стола или острова.

Фото: cdn.home-designing.com

1 /2 Фото: dickoatts.com

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3. Выбирайте натуральные материалы, преимущественно дерево

Для стиля характерна мебель из натурального дерева, массива. Однако современная кухня в классическом интерьере не обязательно деревянная. Вы можете подобрать более экономный вариант — шпон или даже ламинат под дерево. Это же касается и столешницы. Гранит или мрамор смотрятся бесподобно, но и искусственный камень, если правильно выбрать цвет и фактуру, может выглядеть респектабельно.

Фото: devolkitchens.co.uk

1 /2 Фото: hgtvhome.sndimg.com

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4. Подберите спокойную палитру для мебели и отделки

Для стиля оптимальными считаются сдержанные, природные цвета. Классическая коричневая кухня роскошно смотрится в интерьере — придает помещению элегантный и дорогой вид. С таким гарнитуром прекрасно сочетаются нехитрые решения: выбеленный потолок, шахматный пол, однотонные стены. Белая классическая кухня не требует ярких цветовых акцентов.

Фото: sominerestaurant.com

1 /4 Фото: welsh-kitchens.com

2 /4 Фото: opus1classical.com

3 /4 Фото: rememberingfallenjs.com

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5. Поставьте массивный обеденный стол

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Обязательный элемент стиля — стол, за которым могут собраться члены семьи или гости. При создании классического интерьера маленькой кухни это может стать проблемой, если площадь помещения не превышает шести метров. Но можно поставить квадратный (100 х 100 см) столик в углу или у стены.

Фото: thespruce.com

1 /2 Фото: i.ytimg.com

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6. Не забывайте об архитектурных деталях и декоре

Кухня в классическом стиле (смотрите фото интерьеров) изобилует архитектурными элементами: арками, колоннами, карнизами. Фасады, углы, стол декорируются резьбой. Это придает гарнитуру особый шик и очарование старины. К слову, белая классическая кухня, созданная по правилам этого стиля интерьера, приобретет роскошный вид благодаря декоративным узорам золотых или бронзовых оттенков.

Фото: sideprojectsociety.com

1 /2 Фото: moringasanantonio.com

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7. Для украшения беленого потолка используйте лепнину или балки

Геометрический или растительный рельефный узор на потолке — один из признаков выдержанного классического стиля. Декор можно поддержать схожими элементами на стенах (молдинги, рейки). Если у вас темная или серая классическая кухня, в интерьер на потолочную поверхность можно добавить балки. С белым гарнитуром все внимание уходит наверх — к потолку. Но если выкрасить балки в светлые тона, дизайн становится более гармоничным.

Фото: sebringdesignbuild.com

1 /4 Фото: creatz.co

2 /4 Фото: sideprojectsociety.com

3 /4 Фото: antiquesl.com

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8. В качестве напольного покрытия выберите паркетную доску или имитацию дерева

Традиционно для воплощения стиля используется натуральный деревянный пол. Если это по определенным причинам невозможно, плитка под дерево или ламинат могут стать неплохой альтернативой. Если у вас серая классическая кухня, можно сделать интерьер выразительнее — выбрать шахматный узор для пола в светлой или темной гамме.

Фото: vicworkstudio.com

1 /5 Фото: amara.com

2 /5 Фото: numberonekitchens.com

3 /5 Фото: morganallendesigns.com

4 /5 Фото: besthqwallpapers.com

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9. Для стен выберите декоративную штукатурку, деревянные панели или обои

Матовая или венецианская штукатурка позволяет акцентировать внимание на архитектуре, линиях гарнитура. Деревянные панели хорошо скрывают неровности стен и придают интерьеру благородство. Обои в интерьере классической кухни позволяют создать уютную атмосферу. Это может быть ажурный рисунок, изображения птиц, цветов. Главное — оставаться в заданной гамме.

Фото: it.interiorsdesign.info

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

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10. Для освещения выбирайте большую люстру с богатым декором

Массивная потолочная люстра с 5-6 рожками, украшенная подвесками и другими изящными элементами, позволит создать торжественное настроение и подчеркнет статус хозяев. Классические интерьеры светлых кухонь всегда смотрятся особенно нарядно и солидно именно благодаря шикарному светильнику.

Фото: besthqwallpapers.com

1 /5 Фото: kitchensdirectni.com

2 /5 Фото: avatars.mds.yandex.net

3 /5 Фото: hgtvhome.sndimg.com

4 /5 Фото: i.pinimg.com

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11. Добавляйте текстиль в интерьер

Помимо штор используйте скатерть, чехлы, салфетки. Это должны быть плотные, благородные ткани. Играйте с контрастами. Если у вас темная классическая кухня, интерьер можно сделать более выразительным с помощью светлого текстиля (как на фото).

Фото: i.pinimg.com

1 /3 Фото: media2.smalldesignideas.com

2 /3 Фото: cdn.home-designing.com

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12. Выбирайте декор из благородных и дорогих материалов

Подойдут медные или серебряные статуэтки, фарфоровые сувениры, хрустальные вазы. Качественная имитация позволит избежать значительных трат. Классические кухни, интерьеры которых вы видите на фото, выглядят респектабельными во многом и благодаря элегантным аксессуарам.

Фото: 4.bp.blogspot.com

1 /3 Фото: hips.hearstapps.com

2 /3 Фото: theconwaymuse.com

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