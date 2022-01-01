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14 990 ₽
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Rerooms.ru, 42 стр (30 мб)
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Визуализации:
Кухня-гостинная
Санузел
Ванная
Спальня
Кухня
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Ведомости:
Отделочных материалов
Мебели и дверей
Сантехники
Светильников
Рабочая документация:
План демонтажа/монтажа
План расстановки мебели
План пола, потолков, отделки и развертки стен
План освещения, розеток и выключателей
План сантехники
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Дизайн-проекты домов/коттеджей в стиле контемпорари площадью 92 кв.м.
Дизайн-проекты домов/коттеджей в стиле контемпорари площадью 92 кв.м.
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Стиль Контемпорари, 92.8 м²
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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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