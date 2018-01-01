Дизайн-проекты для домов/коттеджей
Наше портфолио более 10 000 проектов
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Фиксированные цены
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещенияЗаказать дизайн-проект
Что входит в дизайн-проект
Визуализация
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
Руководство
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
Ведомости
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники
Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш помощник дизайнера, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
05Через 10 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 1 раз бесплатно переделать чертежи.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте