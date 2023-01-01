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дизайн-проект17 990 ₽
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты для двухкомнатных квартир площадью 92 кв.м.

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дизайн-проект
квартиры-студии
29 990 ₽
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1-к квартиры
39 990 ₽
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2-к квартиры
52 990 ₽
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3-к квартиры
64 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Акварели": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 92.07 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Акварели": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 92.07 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Акварели": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 92.07 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Акварели": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 92.07 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Акварели": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 92.07 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Акварели": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 92.07 м²
Современная классика, 92.07 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
Современный стиль, 91.7 м² Подробнее

Дизайн-проект интерьера двухкомнатной квартиры площадью 92 м2 в Москве по цене в среднем от 400 до 650 руб. за м2. В цену входит разработка индивидуального дизайн-проекта с учетом ваших пожеланий, подготовка чертежей и визуализации, помощь в покупке всего необходимого.

Наши дизайнеры создадут максимально уютное и практичное пространство двухкомнатной квартиры площадью 92 м2 под конкретные нужды и потребности. Посмотрите портфолио из 3 проектов дизайна интерьера двухкомнатной квартиры на rerooms.ru и закажите свой.

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
Стиль Современный, 91.15 м² Подробнее
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Авторский
дизайн-проект
17 990 ₽
за квартиру-студию
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