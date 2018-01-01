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дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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Визуализации:
Кухня-гостинная
Санузел
Ванная
Спальня
Кухня
Прихожая
Ведомости:
Отделочных материалов
Мебели и дверей
Сантехники
Светильников
Рабочая документация:
План демонтажа/монтажа
План расстановки мебели
План пола, потолков, отделки и развертки стен
План освещения, розеток и выключателей
План сантехники
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Индивидуальные дизайн-проекты квартир-студий, кухонь-гостиных в стиле контемпорари
Индивидуальные дизайн-проекты квартир-студий, кухонь-гостиных в стиле контемпорари
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квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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3-к квартиры
49 990 ₽
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Стиль Контемпорари, 27.2 м²
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Стиль Контемпорари, 20.9 м²
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Индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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Стиль Контемпорари, 24.79 м²
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стиль Контемпорари, 25.4 м²
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Индивидуальный
дизайн-проект
1-к квартиры
29 990 ₽
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Контемпорари, 19.7 м²
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Контемпорари, 44.3 м²
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Индивидуальный
дизайн-проект
2-к квартиры
39 990 ₽
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Стиль Контемпорари, 28.68 м²
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Стиль Контемпорари, 24.17 м²
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Индивидуальный
дизайн-проект
3-к квартиры
49 990 ₽
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Стиль Контемпорари, 34.64 м²
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Стиль Контемпорари, 73.18 м²
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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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