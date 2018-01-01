Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Индивидуальные дизайн-проекты однокомнатных квартир, кухонь-гостиных в стиле поп-арт

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Площадь
отм²
дом²
Заказать индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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3-к квартиры
49 990 ₽
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  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 31.9 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 31.9 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 31.9 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 31.9 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 31.9 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 31.9 м²
Стиль Поп-арт, 31.9 м²Подробнее
  • Кухня-гостиная: готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 21.1 м²
  • Кухня-гостиная: готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 21.1 м²
  • Кухня-гостиная: готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 21.1 м²
  • Кухня-гостиная: готовый дизайн проект в стиле "Поп-арт". Площадь 21.1 м²
стиль Поп-арт, 21.1 м²Подробнее
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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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