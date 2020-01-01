Сочетание всевозможных цветов и фактур, характерных для стиля поп-арт, делает интерьер радужно яркими и неординарным. Интерьер этой однокомнатной квартиры представляет собой настоящую цветовую феерию. Его живой и неординарный дизайн заряжает энергией и позитивом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
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