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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
Кухня-гостинная
Санузел
Ванная
Спальня
Кухня
Прихожая
Ведомости:
Отделочных материалов
Мебели и дверей
Сантехники
Светильников
Рабочая документация:
План демонтажа/монтажа
План расстановки мебели
План пола, потолков, отделки и развертки стен
План освещения, розеток и выключателей
План сантехники
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Дизайн-проекты однокомнатных квартир в стиле современная классика площадью 28 кв.м.
Дизайн-проекты однокомнатных квартир в стиле современная классика площадью 28 кв.м.
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стиль Современная классика, 29.0 м²
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стиль Современная классика, 28.6 м²
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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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