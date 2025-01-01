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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты для пятикомнатных квартир площадью 114 кв.м.

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квартиры-студии
24 990 ₽
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1-к квартиры
39 990 ₽
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2-к квартиры
49 990 ₽
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3-к квартиры
59 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК в г. Ярославль: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК в г. Ярославль: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК в г. Ярославль: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК в г. Ярославль: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК в г. Ярославль: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК в г. Ярославль: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.4 м²
Стиль Модернизм, 114.4 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
стиль Современная классика, 110.81 м² Подробнее

Дизайн-проект интерьера пятикомнатной квартиры площадью 114 м2 в Москве по цене в среднем от 400 до 650 руб. за м2. В цену входит разработка индивидуального дизайн-проекта с учетом ваших пожеланий, подготовка чертежей и визуализации, помощь в покупке всего необходимого.

Наши дизайнеры создадут максимально уютное и практичное пространство пятикомнатной квартиры площадью 114 м2 под конкретные нужды и потребности. Посмотрите портфолио из 4 проектов дизайна интерьера пятикомнатной квартиры на rerooms.ru и закажите свой.

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
Стиль Минимализм, 109.78 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: КП "Лужки-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 113.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: КП "Лужки-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 113.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: КП "Лужки-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 113.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: КП "Лужки-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 113.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: КП "Лужки-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 113.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: КП "Лужки-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 113.98 м²
Стиль Современный, 113.98 м² Подробнее
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Пятикомнатная квартира в стиле модернизмПятикомнатная квартира в стиле арт-декоПятикомнатная квартира в современном стилеПятикомнатная квартира площадью 130 кв.м
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Авторский
дизайн-проект
19 990 ₽
за квартиру-студию
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