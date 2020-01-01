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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты для пятикомнатных квартир площадью 185 кв.м.

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дом²
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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
27 990 ₽
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2-к квартиры
37 990 ₽
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3-к квартиры
47 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 185.93 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 185.93 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 185.93 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 185.93 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 185.93 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 185.93 м²
Стиль Эклектика, 185.93 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 181.64 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 181.64 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 181.64 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 181.64 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 181.64 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 181.64 м²
Стиль Контемпорари, 181.64 м² Подробнее

Дизайн-проект интерьера пятикомнатной квартиры площадью 185 м2 в Москве по цене в среднем от 400 до 650 руб. за м2. В цену входит разработка индивидуального дизайн-проекта с учетом ваших пожеланий, подготовка чертежей и визуализации, помощь в покупке всего необходимого.

Наши дизайнеры создадут максимально уютное и практичное пространство пятикомнатной квартиры площадью 185 м2 под конкретные нужды и потребности. Посмотрите портфолио из 4 проектов дизайна интерьера пятикомнатной квартиры на rerooms.ru и закажите свой.

  • Фото дизайн-проекта №1: Клубный дом BARKLI GALLERY: готовый дизайн проект в стиле "Арт-деко". Площадь 189.51 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Клубный дом BARKLI GALLERY: готовый дизайн проект в стиле "Арт-деко". Площадь 189.51 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Клубный дом BARKLI GALLERY: готовый дизайн проект в стиле "Арт-деко". Площадь 189.51 м²
Стиль Арт-деко, 189.51 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Клубный дом BARKLI GALLERY: готовый дизайн проект в стиле "Арт-деко". Площадь 185.93 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Клубный дом BARKLI GALLERY: готовый дизайн проект в стиле "Арт-деко". Площадь 185.93 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Клубный дом BARKLI GALLERY: готовый дизайн проект в стиле "Арт-деко". Площадь 185.93 м²
стиль Арт-деко, 185.93 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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