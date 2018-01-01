Проект двухэтажного дома выполнен в стиле эклектика. Дизайнеры удачно объединили в рамках одного пространства черты, характерные для разных стилистических направлений. Модернизм, современная классика, стиль контемпорари и всеми любимый сканди, удачно скомбинированные друг с другом, создают в доме атмосферу гармонии и уюта. Цветовая гамма, основанная на сочетании светлых оттенков серого, бежевого и белого, делает интерьер светлым и воздушным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.