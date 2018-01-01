Детская для принцессы, будущей королевы, выполнена в пастельных тонах, никакого кричащего розового, или раздражающих цветов, все мягко и спокойно, ведь нужно с детства понимать, что мой дом моя крепость, то место где мне хорошо уютно и спокойно. В детской есть полноценная кровать 120х200, рабочая зона.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.