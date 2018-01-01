Данный дизайн во всем мире считается вечным эталоном красоты и безупречного вкуса, ведь он совершенно не зависит от разнообразных капризов постоянно меняющейся моды. Неповторимые гармония и элегантность, которые являются характерными чертами классического стиля, постоянно остаются востребованными всеми, кто ценит изысканность и неповторимый сдержанный стиль.

Мебель выглядит монументально и дорого. Респектабельность и элегантность ей придает натуральный рисунок древесины. Строгие элементы мебели дополняются разнообразными декоративными элементами и аксессуарами, которые помогают обновить дизайн и придать ему новые оттенки. В данном случае это позолоченные часы, которые являются акцентом в зале, а так же картины с ненавязчивым рисунком, в багете с широкими полями.