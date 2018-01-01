Интерьер в стиле лофт отлично подходит молодым и решительным людям. С его помощью можно подчеркнуть индивидуальность, заявить о своих предпочтениях и желаниях. Он подчеркнет независимость от чужих мнений и сложившихся стереотипов.

Спальня имеет тематику рок-музыки. Все в комнате пропитано «духом» группы The Beatles. На кирпичной стене висит вывеска, как на известной Эби Роуд в Лондоне. Стена напротив кровати декорирована полосками из зеркал в сочетании с надписями – названиями песен The Beatles. Рока в смелый интерьер спальни добавляет ярко-красная глянцевая дверь в выделенное помещение гардеробной. Разные тумбочки возле кроватей и кресло с клетчатой обивкой дополняют оригинальный и дерзкий дизайн комнаты. Зона возле окна использована под рабочее пространство – подоконник плавно переходит в столешницу для работы.

Лофт - это стиль жизни, дух свободы и творчества, отказ от общепринятых норм и неограниченный простор для самовыражения.