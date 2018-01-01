Детская в скандинавском стиле – отличное решение, если вы хотите, чтобы комната ребенка была наполнена светом, казалась просторнее и была максимально комфортна для жизни. Скандинавская манера оформления детских помещений способствует развитию творческих способностей ребенка. Детям не навязываются ни цвета, ни декоративные приемы. Интерьер комнаты представляет собой холст, который ребенок расписывает сам, по своему усмотрению.

Не стоит пугаться холодности и некоторой «стерильности» скандинавского стиля, ведь в детской всегда предостаточно яркости и пестроты.

В этом дизайне есть все, чтобы дети росли активными и здоровыми: это и большое пространство для игр, и светлые тона, что не перегружают детскую психику и дарят чувство спокойствия. Яркие акценты среди умеренных тонов не дадут комнате быть скучной и безликой. Детский смех и веселье прекрасно вписываются в такой интерьер, который излучает необыкновенную легкость и простоту.

Скандинавский стиль покоряет своими простыми, но вместе с тем оригинальными интерьерными решениями. Он позволяет рационально организовать пространство любого размера, сделав его максимально удобным и в то же время уютным. Детская в скандинавском стиле безусловно подойдет для гармоничного развития ребенка.