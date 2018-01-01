Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлино
Фото №2: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлино
Фото №3: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлино
Фото №4: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлино
Фото №5: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлино

Дизайн-проект детской 21.0м²
Скандинавский стиль
для жк "смайлино"

Стоимость разработки составила 19 990 р.
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Детская в скандинавском стиле – отличное решение, если вы хотите, чтобы комната ребенка была наполнена светом, казалась просторнее и была максимально комфортна для жизни. Скандинавская манера оформления детских помещений способствует развитию творческих способностей ребенка. Детям не навязываются ни цвета, ни декоративные приемы. Интерьер комнаты представляет собой холст, который ребенок расписывает сам, по своему усмотрению.

Не стоит пугаться холодности и некоторой «стерильности» скандинавского стиля, ведь в детской всегда предостаточно яркости и пестроты.

В этом дизайне есть все, чтобы дети росли активными и здоровыми: это и большое пространство для игр, и светлые тона, что не перегружают детскую психику и дарят чувство спокойствия. Яркие акценты среди умеренных тонов не дадут комнате быть скучной и безликой. Детский смех и веселье прекрасно вписываются в такой интерьер, который излучает необыкновенную легкость и простоту.

Скандинавский стиль покоряет своими простыми, но вместе с тем оригинальными интерьерными решениями. Он позволяет рационально организовать пространство любого размера, сделав его максимально удобным и в то же время уютным. Детская в скандинавском стиле безусловно подойдет для гармоничного развития ребенка.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля детской19 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлиноФото №2: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлиноФото №3: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлиноФото №4: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлиноФото №5: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлино
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлиноФото №2: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлиноФото №3: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлиноФото №4: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлиноФото №5: Дизайн-проект детской 21.0м2 Скандинавский стиль для жк смайлино
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