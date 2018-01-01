Детская комната в скандинавском стиле – отличное интерьерное решение. Характерные для него натуральные материалы, спокойная цветовая гамма с яркими акцентами и удобная мебель отлично подойдут и непременно понравятся вашему ребенку.

Дизайн-проект комнаты для двоих детей получился очень стильным и функциональным. Грамотный подход к использованию пространства позволил разместить здесь все самое необходимое. Двухъярусная кровать, широкая рабочая зона, вместительные шкафчики и удобная система хранения, оборудованная под потолком - все это создает в комнате гармоничную и уютную атмосферу.