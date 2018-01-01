Детская комната в скандинавском стиле – отличное интерьерное решение. Характерные для него натуральные материалы, спокойная цветовая гамма с яркими акцентами и удобная мебель отлично подойдут и непременно понравятся вашему ребенку.
Дизайн-проект комнаты для двоих детей получился очень стильным и функциональным. Грамотный подход к использованию пространства позволил разместить здесь все самое необходимое. Двухъярусная кровать, широкая рабочая зона, вместительные шкафчики и удобная система хранения, оборудованная под потолком - все это создает в комнате гармоничную и уютную атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.