Интерьер помещения, совмещающего в себе спальню и гостиную зоны, выполнен в скандинавском стиле. Планировка, цветовое решение, отделочные материалы идеально соответствуют выбранной концепции. Не смотря на многофункциональность, комната получилась очень цельной и гармоничной.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.