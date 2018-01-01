Эта детская комната для мальчиков - яркий пример современного подхода к организации пространства. Интерьер обустроен максимально комфортно и красиво. Вдоль одной из стен разместили двухуровневые спальные места с удобной лесенкой и вместительный шкаф. Рядом расположили игровой спортивный уголок. Пространство у окна тоже задействовали, установив там два рабочих места. Особое внимание в комнате привлекает яркая стена с изображением карты мира.
Дизайн-проект необходим так как:
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