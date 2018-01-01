Дизайн-проект этого совмещенного санузла получился очень современным и функциональным. В отделке решено было скомбинировать различные материалы, придав таким образом помещению интересный самобытный вид. Деревянные текстуры здесь идеально сочетаются с камнем и мраморным декором. А серый и белый цвета идеально дополнены различными оттенками коричневого.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.