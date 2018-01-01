Эта детская комната - яркий пример современного подхода к оформлению пространства. Здесь все достаточно лаконично и функционально. Вместительные шкафы разместили у двух стен, а у окна обустроили рабочее место. В оформлении помещения использовали светлые тона. Розовый, немного белого, они идеально сочетаются с цветом светлого дерева, использованного в мебели. Акцентным элементом комнаты является стена с изображением цветущей сакуры и изящных клеток с птицами.
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