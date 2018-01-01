Интерьеры в стиле контемпорари нельзя отнести и к традиционным стилям, цитирующим исторические эпохи, но при этом они соответствуют современным требованиям комфорта, простоты, функциональности и доступности. Итальянцы называют его «модерно» за приверженность к новым идеям и технологиям. Этот стиль подойдёт всем, кто предпочитает простоту, удобство, практичность.
Дизайн-проект необходим так как:
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