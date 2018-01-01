Дизайн этой детской выполнен со вкусом и учетом современных технологий в области обустройства жилого пространства. Несмотря на обилие мебели, комната выглядит достаточно просторной. В качестве базового цвета в интерьере использован белый. Он визуально расширил пространство, а яркие акценты, с использованием других цветов, сделали комнату более "живой" и интересной. Особое внимание в интерьере привлекает зона отдыха, устроенная у окна. Мягкие матрасики и подушки на подоконнике - отличное дизайнерское решение.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.