Дизайн этой детской комнаты выполнен с учетом всех современных технологий в области обустройства жилого пространства. В качестве базового цвета в интерьере использован белый. Он визуально расширил пространство, а яркие акценты, с использованием других цветов, сделали комнату более "живой" и интересной. Акцентный элемент комнаты - одна из стен, декорированная ярким граффити. Неоспоримый плюс интерьера - угловое панорамное окно. Оно пропускает максимум света и является стильным архитектурным элементом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.